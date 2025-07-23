https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/ak-parti-myk-toplantisi-tamamlandi-omer-celikten-ilk-aciklama-1098093687.html

AK Parti MYK toplantısı tamamlandı: Ömer Çelik'ten ilk açıklama

AK Parti MYK toplantısı tamamlandı: Ömer Çelik'ten ilk açıklama

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı devam ederken gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Suriye’deki gelişmelerin arkasında vekalet savaşlarının... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T18:12+0300

2025-07-23T18:12+0300

2025-07-23T18:12+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

ömer çelik

ak parti

ak parti myk toplantısı

ak parti mkyk

ak parti genel merkezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091161808_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_8b103aae61dc4ec2c336b6c40e97cdb0.jpg

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.MYK toplantısında basına konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yakında partimizin 24. yaş gününü kutlayacağız. Partimizin yaş günümüzü kutladıktan sonra da Türkiye çapında yeni bir kampanya başlatacağız. Bununla ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Önemli günler söz konusu. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü. Dünyanın içinden geçtiği günlere bakınca Erzurum Kongresi'nin milli sınırlar içinde vatan bir bütündür ilkesi cumhurbaşkanımız tarafından ifadeleri çerçevesinde pusulamıza yön veriyor. Hatay'ın ana vatana katılmasının da yıl dönümündeyiz. Bunun arkasında Türkiye'nin önemli bir mücadelesi var" dedi.'Netanyahu'nun yargılanması gerek'İsrail'in saldırıları hakkında konuşan Çelik, "Kuşatmanın kalkması ve insani yardım koridorunun açılması için küresel bir birliğin ortaya konması şarttır. Netanyahu'nun yargılanması insanlık meselesi haline gelmiştir" açıklamasında bulundu.'Arkasındaki adresi görmek lazım'Suriye Süveyda'daki çatışmalara ilişkin Çelik "Bu siyonist yanlısı Dürzilerin bir sabotaj girişimi. Soykırımcı Netanyahu hükümeti bunu fırsat olarak gördü. Bölge barışı ve dünya barışı için bir numaralı tehdit Netanyahu hükümetidir. Bu olaylar etnik ve mezhepsel çatışma gibi gözükse de bunun arkasında büyük devletlerin vekalet çatışması vardır. Arkasındaki adresi görmek lazım. Mutfakta kim olduğunu görmek lazım" diye konuştu.'Göz bebeği imam hatip okulları hedef alındı'LGS'de şaibe olduğu iddialarını yalanlayan Çelik, ''Muhalefet odakları yalan bilgi veriyor ve ardından yalan siyasetiyle bir kampanya sürdürüldü. Bu bilinçli bir yalan siyaseti oluşturmadır. Göz bebeği imam hatip okulları hedef alındı. Gerçekler açıklanmasına rağmen yalan bilgiyi tashih eden bir adım atılmadı. Bizlere geçmiş dönemde yapılan kampanyaları hatırlattı. Özellikle de başarılı çocukların anne babalarının kimliklerinden dolayı hedef gösterilmesi bunu yapanların nasıl ayrımcılık yaptığını göstermekte. Bu bizim için bir vahşet siyasetidir. Bu yalan siyasetiyle mücadele etmeye devam edeceğiz'' açıklamasında bulundu.'Odağımız Terör örgütünün feshidir'Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan Çelik, "Çeşitli çevrelerden bir takım fikirler ortaya atılarak fesihle ilgili kafa karıştırmaya dönük adımlar atılmaya çalışıldı. Türkiye terörle mücadeledeki kararlılığından vazgeçmiş değildir. Vatandaşlarımızın güvenliği için birimlerimiz görev başındır. Bütün birimler tabii ki görev başındır. Terörsüz Türkiye süreci de büyük bir hassasiyetle yürütülecektir. Gerekli hassasiyet Cumhur İttifakı tarafından gösterilecektir. Odağımız Terör örgütünün feshidir. Terörsüz Türkiye'yle Terörsüz bölgenin ortaya çıkmasıdır. Çeşitli zamanlarda yapılan açıklamalarla Terörsüz Türkiye'ye dönük haksız eleştiriler oluyor bunlara cevap veririz ancak şu an silah bırakma sürecinin sağlıklı ilerlemesine odaklanmış bulunuyoruz'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/ak-parti-sozcusu-celik-silah-birakma-kesintisiz-surmeli-1097850213.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, ömer çelik, ak parti, ak parti myk toplantısı, ak parti mkyk, ak parti genel merkezi