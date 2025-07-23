https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/61-orman-yangininda-23-supheli-gozaltina-alindi-4u-tutuklandi-1098074511.html

61 orman yangınında 23 şüpheli gözaltına alındı: 4'ü tutuklandı

61 orman yangınında 23 şüpheli gözaltına alındı: 4'ü tutuklandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün yaptığı açıklamada Türkiye genelinde 04-22 Temmuz arasında çıkan 61 orman yangınıyla ilgili 23 şüphelinin gözaltına... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T08:16+0300

2025-07-23T08:16+0300

2025-07-23T08:16+0300

türki̇ye

ali yerlikaya

orman yangını

adli kontrol

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04-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde meydana gelen 61 orman yangınında 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bunlarda dördünün tutuklandığını ve 19'u hakkında adli kontrol şarto getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:Eskişehir-Seyitgazi Bardakçı Mahallesinde; 4 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; orman kesim işçilerinin çalışma yaptığı bölgede meydana geldiği belirlendi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Hatay-Dörtyol Kesecik Mahallesinde; 4 Temmuz'da başlayıp 5 Temmuz’da söndürülen yangının çıkış noktasında görülen S.K. isimli 1 şüpheli tutuklandı. Balıkesir-Dursunbey Kurtlar mahallesinde; 7 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. A.G., İ.G. ve S.E. isimli 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Uşak-Banaz Kızılhisar Köyünde; 8 Temmuz’da başlayıp 9 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. Ö.A. ve İ.Ş. isimli 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Uşak-Merkez Derbent Köyünde; 9 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesiyle çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. R.B. ve O.A. isimli 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tekirdağ-Şarköy Kocaali Köyünde; 11 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının çıkış noktasında görülen R.K. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Balıkesir-Dursunbey Bayıryüzü Köyünde; 11 Temmuz’da başlayıp 12 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. A.G. ve F.U. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Kırklareli-Kofçaz Kocatarla Köyünde; 12 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, S.D. isimli şüpheli şahsa ait park halinde bulunan aracın motor kısmında çıkan yangının ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tunceli-Mazgirt Aşağı Oyumca Köyünde; 13 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, Y.Z.G. isimli şahsın, babasının mezarına diktiği mumun kuru otları tutuşturması sonucu meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Balıkesir-Manyas Çakırca Mahallesinde; 13 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Y.E.G. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Konya-Doğanhisar Güvenlik Mahallesinde; 14 Temmuz’da başlayıp 16 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, R.O. isimli şahsın çay yapmak maksadıyla yakmış olduğu ateşin ormanlık alana sıçramasıyla meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Kütahya-Gediz Üzümlü Köyünde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. D.K. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Bolu-Mudurnu Deliceler Köyünde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. M.Y. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Manisa Saruhanlı Seyitoba Mahallesinde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, ot biçme makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. F.K. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Manisa Saruhanlı Apak Mahallesinde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. M.S. isimli 1 şüpheli tutuklandı. Bilecik Merkez Kurt köyünde; 20 Temmuz’da başlayıp 21 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. U.Ü. ve C.P. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/yunanistanda-orman-yangini-cok-sayida-koy-tahliye-edildi-1098071722.html

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ali yerlikaya, orman yangını, adli kontrol