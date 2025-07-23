Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/61-orman-yangininda-23-supheli-gozaltina-alindi-4u-tutuklandi-1098074511.html
61 orman yangınında 23 şüpheli gözaltına alındı: 4'ü tutuklandı
61 orman yangınında 23 şüpheli gözaltına alındı: 4'ü tutuklandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün yaptığı açıklamada Türkiye genelinde 04-22 Temmuz arasında çıkan 61 orman yangınıyla ilgili 23 şüphelinin gözaltına... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T08:16+0300
2025-07-23T08:16+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
orman yangını
adli kontrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097919971_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_99c1f38968e8640be417180143709948.jpg
04-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde meydana gelen 61 orman yangınında 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bunlarda dördünün tutuklandığını ve 19'u hakkında adli kontrol şarto getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:Eskişehir-Seyitgazi Bardakçı Mahallesinde; 4 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; orman kesim işçilerinin çalışma yaptığı bölgede meydana geldiği belirlendi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Hatay-Dörtyol Kesecik Mahallesinde; 4 Temmuz'da başlayıp 5 Temmuz’da söndürülen yangının çıkış noktasında görülen S.K. isimli 1 şüpheli tutuklandı. Balıkesir-Dursunbey Kurtlar mahallesinde; 7 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. A.G., İ.G. ve S.E. isimli 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Uşak-Banaz Kızılhisar Köyünde; 8 Temmuz’da başlayıp 9 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. Ö.A. ve İ.Ş. isimli 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Uşak-Merkez Derbent Köyünde; 9 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesiyle çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. R.B. ve O.A. isimli 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tekirdağ-Şarköy Kocaali Köyünde; 11 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının çıkış noktasında görülen R.K. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Balıkesir-Dursunbey Bayıryüzü Köyünde; 11 Temmuz’da başlayıp 12 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. A.G. ve F.U. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Kırklareli-Kofçaz Kocatarla Köyünde; 12 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, S.D. isimli şüpheli şahsa ait park halinde bulunan aracın motor kısmında çıkan yangının ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tunceli-Mazgirt Aşağı Oyumca Köyünde; 13 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, Y.Z.G. isimli şahsın, babasının mezarına diktiği mumun kuru otları tutuşturması sonucu meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Balıkesir-Manyas Çakırca Mahallesinde; 13 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Y.E.G. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Konya-Doğanhisar Güvenlik Mahallesinde; 14 Temmuz’da başlayıp 16 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, R.O. isimli şahsın çay yapmak maksadıyla yakmış olduğu ateşin ormanlık alana sıçramasıyla meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Kütahya-Gediz Üzümlü Köyünde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. D.K. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Bolu-Mudurnu Deliceler Köyünde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. M.Y. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Manisa Saruhanlı Seyitoba Mahallesinde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, ot biçme makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. F.K. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Manisa Saruhanlı Apak Mahallesinde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. M.S. isimli 1 şüpheli tutuklandı. Bilecik Merkez Kurt köyünde; 20 Temmuz’da başlayıp 21 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. U.Ü. ve C.P. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/yunanistanda-orman-yangini-cok-sayida-koy-tahliye-edildi-1098071722.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097919971_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_3ee71ad71cfb644ec2effeffef2adfa4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ali yerlikaya, orman yangını, adli kontrol
ali yerlikaya, orman yangını, adli kontrol

61 orman yangınında 23 şüpheli gözaltına alındı: 4'ü tutuklandı

08:16 23.07.2025
© AA / Sevi Gözay UğurluTekirdağ orman yangını
Tekirdağ orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© AA / Sevi Gözay Uğurlu
Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün yaptığı açıklamada Türkiye genelinde 04-22 Temmuz arasında çıkan 61 orman yangınıyla ilgili 23 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya "Bunların 4’ü tutuklandı; 19’u hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.
04-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde meydana gelen 61 orman yangınında 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bunlarda dördünün tutuklandığını ve 19'u hakkında adli kontrol şarto getirildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:
"Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor."
Eskişehir-Seyitgazi Bardakçı Mahallesinde; 4 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; orman kesim işçilerinin çalışma yaptığı bölgede meydana geldiği belirlendi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Hatay-Dörtyol Kesecik Mahallesinde; 4 Temmuz'da başlayıp 5 Temmuz’da söndürülen yangının çıkış noktasında görülen S.K. isimli 1 şüpheli tutuklandı.
Balıkesir-Dursunbey Kurtlar mahallesinde; 7 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. A.G., İ.G. ve S.E. isimli 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Uşak-Banaz Kızılhisar Köyünde; 8 Temmuz’da başlayıp 9 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. Ö.A. ve İ.Ş. isimli 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Uşak-Merkez Derbent Köyünde; 9 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesiyle çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. R.B. ve O.A. isimli 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Tekirdağ-Şarköy Kocaali Köyünde; 11 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının çıkış noktasında görülen R.K. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Balıkesir-Dursunbey Bayıryüzü Köyünde; 11 Temmuz’da başlayıp 12 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. A.G. ve F.U. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Kırklareli-Kofçaz Kocatarla Köyünde; 12 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, S.D. isimli şüpheli şahsa ait park halinde bulunan aracın motor kısmında çıkan yangının ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Tunceli-Mazgirt Aşağı Oyumca Köyünde; 13 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, Y.Z.G. isimli şahsın, babasının mezarına diktiği mumun kuru otları tutuşturması sonucu meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Balıkesir-Manyas Çakırca Mahallesinde; 13 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Y.E.G. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Konya-Doğanhisar Güvenlik Mahallesinde; 14 Temmuz’da başlayıp 16 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, R.O. isimli şahsın çay yapmak maksadıyla yakmış olduğu ateşin ormanlık alana sıçramasıyla meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Kütahya-Gediz Üzümlü Köyünde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. D.K. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Bolu-Mudurnu Deliceler Köyünde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. M.Y. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Manisa Saruhanlı Seyitoba Mahallesinde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, ot biçme makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. F.K. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Manisa Saruhanlı Apak Mahallesinde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. M.S. isimli 1 şüpheli tutuklandı.
Bilecik Merkez Kurt köyünde; 20 Temmuz’da başlayıp 21 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. U.Ü. ve C.P. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Yunanistan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
DÜNYA
Yunanistan'da orman yangını: Çok sayıda köy tahliye edildi
00:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала