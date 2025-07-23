https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/yunanistanda-orman-yangini-cok-sayida-koy-tahliye-edildi-1098071722.html

Yunanistan'da orman yangını: Çok sayıda köy tahliye edildi

Yunanistan'da orman yangını: Çok sayıda köy tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Yunanistan’ın Korint kenti yakınlarında çıkan büyük orman yangını nedeniyle birçok köy tahliye edildi. Yangına 180’den fazla itfaiyeci, 15 uçak ve 12... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T00:58+0300

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Yunanistan’ın Korint kenti yakınlarında orman yangını çıktı.Yunanistan İtfaiye Teşkilatı’nın açıklamasına göre, Korint yakınlarındaki dağlık bölgede çam ormanlarında çıkan yangına 180’den fazla itfaiyeci, 15 yangın söndürme uçağı ve 12 helikopterle müdahale edildi. Şu ana kadar bölgeden can kaybı bildirilmediği ifade edildi.Ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının sıcaklıkları birçok bölgede 40 dereceye kadar yükselttiği açıklandı.Aynı gün Atina yakınlarında başka bir yangına müdahale eden bir yangın söndürme helikopterinin de su alırken denize düştüğü öğrenildi. Üç kişilik mürettebatın kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

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orman, orman yangını, yunanistan, yunanistan dışişleri bakanlığı, yunanistan ordusu, yunanistan sahil güvenlik, yunanistan hava kuvvetleri, yunanistan parlamentosu