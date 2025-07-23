https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/yunanistanda-orman-yangini-cok-sayida-koy-tahliye-edildi-1098071722.html
Yunanistan'da orman yangını: Çok sayıda köy tahliye edildi
Yunanistan'da orman yangını: Çok sayıda köy tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Yunanistan’ın Korint kenti yakınlarında çıkan büyük orman yangını nedeniyle birçok köy tahliye edildi. Yangına 180’den fazla itfaiyeci, 15 uçak ve 12... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T00:58+0300
2025-07-23T00:58+0300
2025-07-23T00:58+0300
dünya
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Yunanistan’ın Korint kenti yakınlarında orman yangını çıktı.Yunanistan İtfaiye Teşkilatı’nın açıklamasına göre, Korint yakınlarındaki dağlık bölgede çam ormanlarında çıkan yangına 180’den fazla itfaiyeci, 15 yangın söndürme uçağı ve 12 helikopterle müdahale edildi. Şu ana kadar bölgeden can kaybı bildirilmediği ifade edildi.Ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının sıcaklıkları birçok bölgede 40 dereceye kadar yükselttiği açıklandı.Aynı gün Atina yakınlarında başka bir yangına müdahale eden bir yangın söndürme helikopterinin de su alırken denize düştüğü öğrenildi. Üç kişilik mürettebatın kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/izmir-urlada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-alevlere-mudahale-suruyor-1098068204.html
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orman, orman yangını, yunanistan, yunanistan dışişleri bakanlığı, yunanistan ordusu, yunanistan sahil güvenlik, yunanistan hava kuvvetleri, yunanistan parlamentosu
orman, orman yangını, yunanistan, yunanistan dışişleri bakanlığı, yunanistan ordusu, yunanistan sahil güvenlik, yunanistan hava kuvvetleri, yunanistan parlamentosu
Yunanistan'da orman yangını: Çok sayıda köy tahliye edildi
Yunanistan’ın Korint kenti yakınlarında çıkan büyük orman yangını nedeniyle birçok köy tahliye edildi. Yangına 180’den fazla itfaiyeci, 15 uçak ve 12 helikopterle müdahale ediliyor.
Yunanistan’ın Korint kenti yakınlarında orman yangını çıktı.
Yunanistan İtfaiye Teşkilatı’nın açıklamasına göre, Korint yakınlarındaki dağlık bölgede çam ormanlarında çıkan yangına 180’den fazla itfaiyeci, 15 yangın söndürme uçağı ve 12 helikopterle müdahale edildi. Şu ana kadar bölgeden can kaybı bildirilmediği ifade edildi.
Ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının sıcaklıkları birçok bölgede 40 dereceye kadar yükselttiği açıklandı.
Aynı gün Atina yakınlarında başka bir yangına müdahale eden bir yangın söndürme helikopterinin de su alırken denize düştüğü öğrenildi. Üç kişilik mürettebatın kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.