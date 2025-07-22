https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/trump-baskan-si-beni-cine-davet-etti-1098070321.html

Trump: Başkan Şi beni Çin’e davet etti

Trump: Başkan Şi beni Çin’e davet etti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le yakın zamanda bir görüşme planladığını duyurdu. İki ülke, 12 Ağustos'ta sona erecek olan tarifelerin... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T22:49+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisini Çin'e davet ettiğini söyledi.Trump, "Başkan Şi beni Çin’e davet etti ve muhtemelen çok uzak olmayan bir zamanda bunu yapacağız" dedi. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'la yaptığı ikili görüşme sırasında "Biraz zaman alacak ama çok da uzak değil" açıklamasında bulundu.Şi'nin Pekin’e daveti üzerine gerçekleşebileceği belirtilen bu ziyaretin, 30 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında Güney Kore’de yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi civarında planlanabileceği bildirildi.ABD ve Çin, Mayıs ortasında karşılıklı olarak uyguladıkları en ağır tarifelerden bazılarına 90 günlük bir askıya alma süresi konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu sürenin 12 Ağustos’ta sona ereceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/abd-filipinler-ticaret-anlasmasinda-abd-vergi-odemeyecek-filipinler-baskani-zorlu-bir-muzakereci-1098069574.html

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