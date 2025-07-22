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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/trump-baskan-si-beni-cine-davet-etti-1098070321.html
Trump: Başkan Şi beni Çin’e davet etti
Trump: Başkan Şi beni Çin’e davet etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le yakın zamanda bir görüşme planladığını duyurdu. İki ülke, 12 Ağustos'ta sona erecek olan tarifelerin... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T22:49+0300
2025-07-22T22:49+0300
dünya
abd
donald trump
tarife
gümrük tarifesi
ticaret
çin ticaret bakanlığı
e-ticaret
ticaret bakanlığı
dış ticaret açığı
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisini Çin'e davet ettiğini söyledi.Trump, "Başkan Şi beni Çin’e davet etti ve muhtemelen çok uzak olmayan bir zamanda bunu yapacağız" dedi. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'la yaptığı ikili görüşme sırasında "Biraz zaman alacak ama çok da uzak değil" açıklamasında bulundu.Şi'nin Pekin’e daveti üzerine gerçekleşebileceği belirtilen bu ziyaretin, 30 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında Güney Kore’de yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi civarında planlanabileceği bildirildi.ABD ve Çin, Mayıs ortasında karşılıklı olarak uyguladıkları en ağır tarifelerden bazılarına 90 günlük bir askıya alma süresi konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu sürenin 12 Ağustos’ta sona ereceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/abd-filipinler-ticaret-anlasmasinda-abd-vergi-odemeyecek-filipinler-baskani-zorlu-bir-muzakereci-1098069574.html
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abd, donald trump, tarife, gümrük tarifesi, ticaret, çin ticaret bakanlığı, e-ticaret, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı, abd ticaret bakanlığı
abd, donald trump, tarife, gümrük tarifesi, ticaret, çin ticaret bakanlığı, e-ticaret, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı, abd ticaret bakanlığı

Trump: Başkan Şi beni Çin’e davet etti

22:49 22.07.2025
© AP Photo / Andrew HarnikTrump ile Şi'nin Pekin'de Ulusal Halk Kongresi binası Büyük Halk Salonu'nu ziyareti
Trump ile Şi'nin Pekin'de Ulusal Halk Kongresi binası Büyük Halk Salonu'nu ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le yakın zamanda bir görüşme planladığını duyurdu. İki ülke, 12 Ağustos'ta sona erecek olan tarifelerin askıya alınma süresi öncesinde yeni bir uzatma üzerinde çalışıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisini Çin'e davet ettiğini söyledi.
Trump, "Başkan Şi beni Çin’e davet etti ve muhtemelen çok uzak olmayan bir zamanda bunu yapacağız" dedi. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'la yaptığı ikili görüşme sırasında "Biraz zaman alacak ama çok da uzak değil" açıklamasında bulundu.
Şi'nin Pekin’e daveti üzerine gerçekleşebileceği belirtilen bu ziyaretin, 30 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında Güney Kore’de yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi civarında planlanabileceği bildirildi.
ABD ve Çin, Mayıs ortasında karşılıklı olarak uyguladıkları en ağır tarifelerden bazılarına 90 günlük bir askıya alma süresi konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu sürenin 12 Ağustos’ta sona ereceği belirtildi.
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