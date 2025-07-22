ABD-Filipinler ticaret anlaşmasında ABD vergi ödemeyecek: 'Filipinler Başkanı zorlu bir müzakereci'

"Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, çok sayıda temsilcisiyle birlikte Beyaz Saray'dan ayrılıyor. Güzel bir ziyaretti ve Filipinler'in ABD ile AÇIK PAZAR ve SIFIR Gümrük Vergisi uygulamasına geçmesini öngören Ticaret Anlaşmamızı imzaladık. Filipinler yüzde 19 Gümrük Vergisi ödeyecek. Ayrıca askeri alanda da birlikte çalışacağız. Başkan'la birlikte olmak büyük bir onurdu. Ülkesinde son derece saygı görüyor, zaten öyle de olmalı. Aynı zamanda çok iyi ve kararlı bir müzakereci. Filipinler'in harika halkına en içten saygılarımızı iletiyoruz!"