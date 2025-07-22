https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/abd-filipinler-ticaret-anlasmasinda-abd-vergi-odemeyecek-filipinler-baskani-zorlu-bir-muzakereci-1098069574.html
ABD-Filipinler ticaret anlaşmasında ABD vergi ödemeyecek: 'Filipinler Başkanı zorlu bir müzakereci'
ABD-Filipinler ticaret anlaşmasında ABD vergi ödemeyecek: 'Filipinler Başkanı zorlu bir müzakereci'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler ile ABD'ni gümrük vergisi ödemeyeceği fakat Filipinler'in yüzde 19 gümrük verdisi ödeyeceği bir ticaret anlaşması... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T21:48+0300
2025-07-22T21:48+0300
2025-07-22T21:48+0300
dünya
abd
ferdinand marcos
donald trump
filipinler
abd
manila
truth social
gümrük vergisi
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD ile Filipinler arasında bir ticaret anlaşmasına varıldığını açıkladı. Açıklamasında Trump, Manila'nın yüzde 19 gümrük vergisi ödeyeceği, Washington'ın ise sıfır gümrük vergisi uygulayacağı bir ticaret anlaşması imzalandığını söyledi.Truth Social'da yaptığı açıklama'da Trump, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'un 'zorlu bir müzakereci' olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/bessent-abd-abye-yonelik-vergi-uygulamasini-ertelemeyi-dusunmuyor-1098065622.html
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abd, ferdinand marcos, donald trump, filipinler, abd, manila, truth social, gümrük vergisi
abd, ferdinand marcos, donald trump, filipinler, abd, manila, truth social, gümrük vergisi
ABD-Filipinler ticaret anlaşmasında ABD vergi ödemeyecek: 'Filipinler Başkanı zorlu bir müzakereci'
ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler ile ABD'ni gümrük vergisi ödemeyeceği fakat Filipinler'in yüzde 19 gümrük verdisi ödeyeceği bir ticaret anlaşması yapıldığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD ile Filipinler arasında bir ticaret anlaşmasına varıldığını açıkladı. Açıklamasında Trump, Manila'nın yüzde 19 gümrük vergisi ödeyeceği, Washington'ın ise sıfır gümrük vergisi uygulayacağı bir ticaret anlaşması imzalandığını söyledi.
Truth Social'da yaptığı açıklama'da Trump, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'un 'zorlu bir müzakereci' olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, çok sayıda temsilcisiyle birlikte Beyaz Saray'dan ayrılıyor. Güzel bir ziyaretti ve Filipinler'in ABD ile AÇIK PAZAR ve SIFIR Gümrük Vergisi uygulamasına geçmesini öngören Ticaret Anlaşmamızı imzaladık. Filipinler yüzde 19 Gümrük Vergisi ödeyecek. Ayrıca askeri alanda da birlikte çalışacağız. Başkan'la birlikte olmak büyük bir onurdu. Ülkesinde son derece saygı görüyor, zaten öyle de olmalı. Aynı zamanda çok iyi ve kararlı bir müzakereci. Filipinler'in harika halkına en içten saygılarımızı iletiyoruz!"