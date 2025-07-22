https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/nasa-alarma-gecti-beyaz-saraya-acik-mektup-gonderdi-vahim-sonuclari-olacak-1098057315.html
NASA alarma geçti, Beyaz Saray’a açık mektup gönderdi: 'Vahim sonuçları olacak'
NASA alarma geçti, Beyaz Saray’a açık mektup gönderdi: 'Vahim sonuçları olacak'
Sputnik Türkiye
ABD'de 287 NASA çalışanı, Başkan Trump’ın bütçe kesintisi planlarına karşı imza topladı. Mektupta, bu kesintilerin hem kurum hem de ülke için tehlikeli olduğu belirtildi.
2025-07-22T11:52+0300
2025-07-22T11:52+0300
2025-07-22T11:52+0300
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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa)
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ABD’de Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nde (NASA) görev yapan ve daha önce görev yapmış 287 bilim insanı ve mühendis, Başkan Donald Trump’ın bütçe kesintisi politikalarına karşı ses yükseltti.CNN’in haberine göre, çalışanlar hazırladıkları “The Voyager Bildirisi” adlı açık mektupla, hem kurumsal bozulmaya hem de bilimsel ilerlemenin durma noktasına geleceğine dikkat çekti. "Yıkıcı, hızlı ve keyfi değişiklikler yapılıyor"Mektupta, Trump yönetiminin son 6 ayda uyguladığı hızlı ve müsrif değişikliklerin NASA’nın iş gücü üzerinde yıkıcı etkiler oluşturduğu vurgulandı.Bildiriye göre, bu kesintiler planlı değil; aksine “keyfi, yasalara aykırı ve uzun vadede ABD'nin uzay politikası için vahim sonuçlar doğurabilecek nitelikte.”Sean Duffy tartışmaların merkezindeBaşkan Trump, 10 Temmuz’da Ulaştırma Bakanı Sean Duffy’yi NASA’nın geçici direktörü olarak atamıştı.Aynı gün federal kaynaklara dayandırılan iddialara göre, NASA’da görev yapan 2 bin 145 üst düzey çalışanın erken emeklilik, gönüllü istifa veya kıdem tazminatı gibi yöntemlerle kurumdan ayrılmaya hazırlandığı ortaya atıldı.Bu gelişme, bilimsel süreklilik ve stratejik projelerin sekteye uğraması riskini beraberinde getiriyor.“Kurumsal hafıza siliniyor” uyarısıİmzacılar, NASA’nın birikmiş kurumsal hafızasının, bu toplu ayrılıklar sonucunda ciddi zarar göreceğini belirtiyor. Mektupta,“Bir uzay ajansını yönlendirmek, altyapı inşa etmekten fazlasını gerektirir. Bilimsel bilgi sürekliliği, nesiller arası aktarım ve profesyonel öngörü kaybolmak üzere,”ifadelerine yer verildi.Bilim dünyasından tepkiler artıyorNASA’daki gelişmeler, sadece kurum içi çalışanlar değil, ulusal ve uluslararası bilim çevreleri tarafından da endişeyle izleniyor. Uzmanlar, Trump’ın bilime karşı politikalarının uzay araştırmaları, iklim bilimi ve robotik gibi kritik alanlarda Amerika’nın liderliğini riske attığını ifade ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/turkiyenin-uzerini-gorunmez-bir-ates-kubbesi-sariyor-golgeler-bile-yakacak-sicaklik-45-dereceyi-1098041163.html
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trump nasa bütçe kesintisi, nasa çalışanları tepkisi, voyager bildirisi, sean duffy nasa, trump uzay bütçesi, nasa çalışan mektubu, nasa işten çıkarmalar, nasa bütçe krizi, trump yönetimi bilim kesintisi
trump nasa bütçe kesintisi, nasa çalışanları tepkisi, voyager bildirisi, sean duffy nasa, trump uzay bütçesi, nasa çalışan mektubu, nasa işten çıkarmalar, nasa bütçe krizi, trump yönetimi bilim kesintisi
NASA alarma geçti, Beyaz Saray’a açık mektup gönderdi: 'Vahim sonuçları olacak'
ABD’de NASA’dan 287 eski ve mevcut çalışan, Başkan Trump’ın bütçe kesintisi planlarına karşı “Voyager Bildirisi” adlı sert bir mektup yayınladı. Mektupta, yapılan değişikliklerin “keyfi, yasalara aykırı ve kurumu çöküşe götürecek nitelikte olduğu” belirtildi. Krizin daha da büyümesi bekleniyor.
ABD’de Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nde (NASA) görev yapan ve daha önce görev yapmış 287 bilim insanı ve mühendis, Başkan Donald Trump’ın bütçe kesintisi politikalarına karşı ses yükseltti.
CNN’in haberine göre, çalışanlar hazırladıkları “The Voyager Bildirisi” adlı açık mektupla, hem kurumsal bozulmaya hem de bilimsel ilerlemenin durma noktasına geleceğine dikkat çekti.
"Yıkıcı, hızlı ve keyfi değişiklikler yapılıyor"
Mektupta, Trump yönetiminin son 6 ayda uyguladığı hızlı ve müsrif değişikliklerin NASA’nın iş gücü üzerinde yıkıcı etkiler oluşturduğu vurgulandı.
Bildiriye göre, bu kesintiler planlı değil; aksine “keyfi, yasalara aykırı ve uzun vadede ABD'nin uzay politikası için vahim sonuçlar doğurabilecek nitelikte.”
Sean Duffy tartışmaların merkezinde
Başkan Trump, 10 Temmuz’da Ulaştırma Bakanı Sean Duffy’yi NASA’nın geçici direktörü olarak atamıştı.
Aynı gün federal kaynaklara dayandırılan iddialara göre, NASA’da görev yapan 2 bin 145 üst düzey çalışanın erken emeklilik, gönüllü istifa veya kıdem tazminatı gibi yöntemlerle kurumdan ayrılmaya hazırlandığı ortaya atıldı.
Bu gelişme, bilimsel süreklilik ve stratejik projelerin sekteye uğraması riskini beraberinde getiriyor.
“Kurumsal hafıza siliniyor” uyarısı
İmzacılar, NASA’nın birikmiş kurumsal hafızasının, bu toplu ayrılıklar sonucunda ciddi zarar göreceğini belirtiyor. Mektupta,
“Bir uzay ajansını yönlendirmek, altyapı inşa etmekten fazlasını gerektirir. Bilimsel bilgi sürekliliği, nesiller arası aktarım ve profesyonel öngörü kaybolmak üzere,”
ifadelerine yer verildi.
Bilim dünyasından tepkiler artıyor
NASA’daki gelişmeler, sadece kurum içi çalışanlar değil, ulusal ve uluslararası bilim çevreleri tarafından da endişeyle izleniyor. Uzmanlar, Trump’ın bilime karşı politikalarının uzay araştırmaları, iklim bilimi ve robotik gibi kritik alanlarda Amerika’nın liderliğini riske attığını ifade ediyor.