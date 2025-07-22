https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/nasa-alarma-gecti-beyaz-saraya-acik-mektup-gonderdi-vahim-sonuclari-olacak-1098057315.html

NASA alarma geçti, Beyaz Saray’a açık mektup gönderdi: 'Vahim sonuçları olacak'

NASA alarma geçti, Beyaz Saray’a açık mektup gönderdi: 'Vahim sonuçları olacak'

Sputnik Türkiye

ABD'de 287 NASA çalışanı, Başkan Trump’ın bütçe kesintisi planlarına karşı imza topladı. Mektupta, bu kesintilerin hem kurum hem de ülke için tehlikeli olduğu belirtildi.

2025-07-22T11:52+0300

2025-07-22T11:52+0300

2025-07-22T11:52+0300

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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa)

donald trump

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ABD’de Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nde (NASA) görev yapan ve daha önce görev yapmış 287 bilim insanı ve mühendis, Başkan Donald Trump’ın bütçe kesintisi politikalarına karşı ses yükseltti.CNN’in haberine göre, çalışanlar hazırladıkları “The Voyager Bildirisi” adlı açık mektupla, hem kurumsal bozulmaya hem de bilimsel ilerlemenin durma noktasına geleceğine dikkat çekti. "Yıkıcı, hızlı ve keyfi değişiklikler yapılıyor"Mektupta, Trump yönetiminin son 6 ayda uyguladığı hızlı ve müsrif değişikliklerin NASA’nın iş gücü üzerinde yıkıcı etkiler oluşturduğu vurgulandı.Bildiriye göre, bu kesintiler planlı değil; aksine “keyfi, yasalara aykırı ve uzun vadede ABD'nin uzay politikası için vahim sonuçlar doğurabilecek nitelikte.”Sean Duffy tartışmaların merkezindeBaşkan Trump, 10 Temmuz’da Ulaştırma Bakanı Sean Duffy’yi NASA’nın geçici direktörü olarak atamıştı.Aynı gün federal kaynaklara dayandırılan iddialara göre, NASA’da görev yapan 2 bin 145 üst düzey çalışanın erken emeklilik, gönüllü istifa veya kıdem tazminatı gibi yöntemlerle kurumdan ayrılmaya hazırlandığı ortaya atıldı.Bu gelişme, bilimsel süreklilik ve stratejik projelerin sekteye uğraması riskini beraberinde getiriyor.“Kurumsal hafıza siliniyor” uyarısıİmzacılar, NASA’nın birikmiş kurumsal hafızasının, bu toplu ayrılıklar sonucunda ciddi zarar göreceğini belirtiyor. Mektupta,“Bir uzay ajansını yönlendirmek, altyapı inşa etmekten fazlasını gerektirir. Bilimsel bilgi sürekliliği, nesiller arası aktarım ve profesyonel öngörü kaybolmak üzere,”ifadelerine yer verildi.Bilim dünyasından tepkiler artıyorNASA’daki gelişmeler, sadece kurum içi çalışanlar değil, ulusal ve uluslararası bilim çevreleri tarafından da endişeyle izleniyor. Uzmanlar, Trump’ın bilime karşı politikalarının uzay araştırmaları, iklim bilimi ve robotik gibi kritik alanlarda Amerika’nın liderliğini riske attığını ifade ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/turkiyenin-uzerini-gorunmez-bir-ates-kubbesi-sariyor-golgeler-bile-yakacak-sicaklik-45-dereceyi-1098041163.html

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