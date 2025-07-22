https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/turkiyenin-uzerini-gorunmez-bir-ates-kubbesi-sariyor-golgeler-bile-yakacak-sicaklik-45-dereceyi-1098041163.html

Türkiye'nin üzerini görünmez bir 'ateş kubbesi' sarıyor, gölgeler bile 'yakacak': Sıcaklık 45 dereceyi geçecek mi?

Türkiye'nin üzerini görünmez bir 'ateş kubbesi' sarıyor, gölgeler bile 'yakacak': Sıcaklık 45 dereceyi geçecek mi?

Sputnik Türkiye

Sıcak hava kubbesi Türkiye'yi etkisi altına alıyor. İstanbul’da gölgede 37 derece bekleniyor. Uzmanlar aşırı sıcaklara karşı hayati uyarılarda bulunuyor.

2025-07-22T11:09+0300

2025-07-22T11:09+0300

2025-07-22T11:09+0300

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Türkiye, önümüzdeki günlerde gökyüzünden inen görünmez bir sıcaklık dalgasının etkisi altına giriyor. “Sıcak hava kubbesi” olarak bilinen bu meteorolojik olay, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde gölgede 37 dereceyi bulan, hissedilen sıcaklıkta ise 40 dereceyi aşan değerlere neden olacak. Uzmanlar, sıcak hava kubbesinin yalnızca fiziksel değil, zihinsel sağlığı da tehdit ettiğini belirtirken; saat 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmama ve yoğun sıvı tüketme yönünde uyarılar yapılıyor.Sıcak hava kubbesi nedir?Sıcak hava kubbesi, atmosferin yüksek basınçla birlikte yer seviyesindeki sıcak havayı sıkıştırması sonucu oluşan bir ısı kapanıdır. Bu durum, sıcak havanın yukarı çıkamamasına ve günlerce aynı bölgede sıkışıp kalmasına yol açar.Yüksek basınç sistemleri, nem oranını düşürerek gökyüzünün açık kalmasına neden olur, bu da gündüzleri kavurucu sıcaklara, geceleri ise serinlemeden uzak boğucu bir havaya yol açar.İstanbul’da gölgede 37, hissedilen 40’ı aşacakUzmanlara göre, İstanbul’da gölgede 37 dereceye ulaşması beklenen sıcaklıklar, özellikle nem oranı ile birleşince hissedilen değeri 40-42 derece bandına taşıyacak. Bu sıcaklık değerleri yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için hayati risk oluşturabilir.Türkiye genelinde alarm durumuSıcak hava kubbesi sadece İstanbul'u değil; Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini de etkisi altına alacak. Adana, Şanlıurfa ve Mardin gibi illerde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak.Bu nedenle, tarım, hayvancılık, inşaat ve açık hava çalışanları için ekstra önlemler alınması çağrısında bulunuluyor.Bugünlerde ne yapmalı?Sıcak hava kubbesi etkili olduğu günlerde şu önlemler hayati önem taşıyor:Uzmanlar uyarıyor: Gölgeye aldanmayınMeteoroloji yetkilileri, "gölgede 37 derece" ifadesinin aldatıcı olmaması gerektiğini, özellikle asfalt, beton ve metal yüzeylerde hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi bulabileceğini vurguluyor.Ayrıca evcil hayvanların da bu sıcaklardan etkilendiği unutulmamalı; patiler doğrudan güneş altındaki sıcak zeminle temas ettiğinde yanık riski taşıyor.

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i̇stanbul

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