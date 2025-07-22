https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/menajeri-son-noktayi-koydu-hakan-calhanoglunun-forma-giyecegi-takim-belli-oldu-1098070473.html
Menajeri son noktayı koydu: Hakan Çalhanoğlu'nun forma giyeceği takım belli oldu
Menajeri son noktayı koydu: Hakan Çalhanoğlu'nun forma giyeceği takım belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer listesinde olduğu öne sürülen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Inter'den ayrılacağı... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T23:38+0300
2025-07-22T23:38+0300
2025-07-22T23:38+0300
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Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri, milli futbolcunun gelecek sezon Inter’de kalacağını açıkladı.Sezon açılışına kısa süre kala adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri konuştu. TRT Spor’un haberine göre menajer Stipic-Wipfler, Hakan’ın transferiyle ilgili çıkan iddiaların temelsiz olduğunu belirterek, “Fenerbahçe'yle görüşmedik, Galatasaray’la da temasımız olmadı. Hakan gelecek sezon Inter’de forma giyecek” dedi. Inter Başkanı Marotta ise, “Hakan’dan herhangi bir ayrılık talebi gelmedi. 23 Temmuz’da takıma katılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Öte yandan, Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri geçmişte oyuncunun Galatasaray’a sempatisi olduğunu kabul etti ancak “Galatasaray’ın şu an başka planları var” diyerek herhangi bir teklifin masada olmadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/fenerbahce-hakan-calhanoglu-icin-masada-bonservis-maas-kaptanlik-konusuluyor-tum-sartlar-zorlaniyor-1098013772.html
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hakan çalhanoğlu, i̇nter, inter milan, galatasaray, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, maç yayını, tarihi maç
Menajeri son noktayı koydu: Hakan Çalhanoğlu'nun forma giyeceği takım belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer listesinde olduğu öne sürülen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Inter'den ayrılacağı iddiaları üzerine çıkan haberler sonrası hem menajeri Gordon Stipic-Wipfler hem de Inter Başkanı Giuseppe Marotta açıklamalarda bulundu.
Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri, milli futbolcunun gelecek sezon Inter’de kalacağını açıkladı.
Sezon açılışına kısa süre kala adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri konuştu. TRT Spor’un haberine göre menajer Stipic-Wipfler, Hakan’ın transferiyle ilgili çıkan iddiaların temelsiz olduğunu belirterek, “Fenerbahçe'yle görüşmedik, Galatasaray’la da temasımız olmadı. Hakan gelecek sezon Inter’de forma giyecek” dedi. Inter Başkanı Marotta ise, “Hakan’dan herhangi bir ayrılık talebi gelmedi. 23 Temmuz’da takıma katılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri geçmişte oyuncunun Galatasaray’a sempatisi olduğunu kabul etti ancak “Galatasaray’ın şu an başka planları var” diyerek herhangi bir teklifin masada olmadığını belirtti.