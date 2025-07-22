https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/menajeri-son-noktayi-koydu-hakan-calhanoglunun-forma-giyecegi-takim-belli-oldu-1098070473.html

Menajeri son noktayı koydu: Hakan Çalhanoğlu'nun forma giyeceği takım belli oldu

Menajeri son noktayı koydu: Hakan Çalhanoğlu'nun forma giyeceği takım belli oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer listesinde olduğu öne sürülen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Inter'den ayrılacağı... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T23:38+0300

2025-07-22T23:38+0300

2025-07-22T23:38+0300

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Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri, milli futbolcunun gelecek sezon Inter’de kalacağını açıkladı.Sezon açılışına kısa süre kala adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri konuştu. TRT Spor’un haberine göre menajer Stipic-Wipfler, Hakan’ın transferiyle ilgili çıkan iddiaların temelsiz olduğunu belirterek, “Fenerbahçe'yle görüşmedik, Galatasaray’la da temasımız olmadı. Hakan gelecek sezon Inter’de forma giyecek” dedi. Inter Başkanı Marotta ise, “Hakan’dan herhangi bir ayrılık talebi gelmedi. 23 Temmuz’da takıma katılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Öte yandan, Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri geçmişte oyuncunun Galatasaray’a sempatisi olduğunu kabul etti ancak “Galatasaray’ın şu an başka planları var” diyerek herhangi bir teklifin masada olmadığını belirtti.

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hakan çalhanoğlu, i̇nter, inter milan, galatasaray, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, maç yayını, tarihi maç