https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/fenerbahce-hakan-calhanoglu-icin-masada-bonservis-maas-kaptanlik-konusuluyor-tum-sartlar-zorlaniyor-1098013772.html

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için masada: Bonservis, maaş, kaptanlık konuşuluyor, tüm şartlar zorlanıyor

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için masada: Bonservis, maaş, kaptanlık konuşuluyor, tüm şartlar zorlanıyor

Sputnik Türkiye

Sarı-lacivertliler, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için tüm şartları zorluyor. Yıldız futbolcunun maaş beklentisi karşılandı, bonservis pazarlıkları... 20.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-20T09:24+0300

2025-07-20T09:24+0300

2025-07-20T09:24+0300

spor

fenerbahçe

hakan çalhanoğlu

inter

milan skriniar

jose mourinho

transfer

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Transferde vites yükselten Fenerbahçe, gözünü şimdi de milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’na çevirdi. Daha önce Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinde sona gelen sarı-lacivertliler, bu kez Inter'le forma giyen Hakan için temaslarını hızlandırdı.Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, Fenerbahçe, 7 milyon euro maaş talebinde bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun bu isteğini kabul etti. Transferin önündeki en büyük engel ise bonservis bedeli. Inter’in kapıyı 30 milyon eurodan açtığı ifade edilirken, Fenerbahçe cephesi transferi 20 milyon euroya tamamlamak istiyor.Bu transferde teknik direktör Jose Mourinho’nun da doğrudan devreye girdiği belirtildi. Mourinho’nun, Hakan Çalhanoğlu’na takım kaptanlığı teklifinde bulunulmasını istediği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, yıldız ismi takımın lideri olarak konumlandırmak istediği vurgulandı.Bonservis pazarlıklarında iki kulüp arasında orta yolun bulunması halinde, Hakan Çalhanoğlu’nun Fenerbahçe’ye imza atması bekleniyor.

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fenerbahçe, hakan çalhanoğlu, inter, milan skriniar, jose mourinho, transfer