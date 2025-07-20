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Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için masada: Bonservis, maaş, kaptanlık konuşuluyor, tüm şartlar zorlanıyor
Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için masada: Bonservis, maaş, kaptanlık konuşuluyor, tüm şartlar zorlanıyor
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Sarı-lacivertliler, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için tüm şartları zorluyor. Yıldız futbolcunun maaş beklentisi karşılandı, bonservis pazarlıkları... 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T09:24+0300
2025-07-20T09:24+0300
spor
fenerbahçe
hakan çalhanoğlu
inter
milan skriniar
jose mourinho
transfer
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Transferde vites yükselten Fenerbahçe, gözünü şimdi de milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’na çevirdi. Daha önce Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinde sona gelen sarı-lacivertliler, bu kez Inter'le forma giyen Hakan için temaslarını hızlandırdı.Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, Fenerbahçe, 7 milyon euro maaş talebinde bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun bu isteğini kabul etti. Transferin önündeki en büyük engel ise bonservis bedeli. Inter’in kapıyı 30 milyon eurodan açtığı ifade edilirken, Fenerbahçe cephesi transferi 20 milyon euroya tamamlamak istiyor.Bu transferde teknik direktör Jose Mourinho’nun da doğrudan devreye girdiği belirtildi. Mourinho’nun, Hakan Çalhanoğlu’na takım kaptanlığı teklifinde bulunulmasını istediği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, yıldız ismi takımın lideri olarak konumlandırmak istediği vurgulandı.Bonservis pazarlıklarında iki kulüp arasında orta yolun bulunması halinde, Hakan Çalhanoğlu’nun Fenerbahçe’ye imza atması bekleniyor.
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fenerbahçe, hakan çalhanoğlu, inter, milan skriniar, jose mourinho, transfer
fenerbahçe, hakan çalhanoğlu, inter, milan skriniar, jose mourinho, transfer

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için masada: Bonservis, maaş, kaptanlık konuşuluyor, tüm şartlar zorlanıyor

09:24 20.07.2025
© AP Photo / Luca BrunoHakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Luca Bruno
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Sarı-lacivertliler, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için tüm şartları zorluyor. Yıldız futbolcunun maaş beklentisi karşılandı, bonservis pazarlıkları sürüyor. Mourinho'nun özel isteği dikkat çekti.
Transferde vites yükselten Fenerbahçe, gözünü şimdi de milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’na çevirdi. Daha önce Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinde sona gelen sarı-lacivertliler, bu kez Inter'le forma giyen Hakan için temaslarını hızlandırdı.
Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, Fenerbahçe, 7 milyon euro maaş talebinde bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun bu isteğini kabul etti. Transferin önündeki en büyük engel ise bonservis bedeli. Inter’in kapıyı 30 milyon eurodan açtığı ifade edilirken, Fenerbahçe cephesi transferi 20 milyon euroya tamamlamak istiyor.
© AA / Halil SağırkayaMilli futbolcu Hakan Çalhanoğlu
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2025
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu
© AA / Halil Sağırkaya
Bu transferde teknik direktör Jose Mourinho’nun da doğrudan devreye girdiği belirtildi. Mourinho’nun, Hakan Çalhanoğlu’na takım kaptanlığı teklifinde bulunulmasını istediği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, yıldız ismi takımın lideri olarak konumlandırmak istediği vurgulandı.
Bonservis pazarlıklarında iki kulüp arasında orta yolun bulunması halinde, Hakan Çalhanoğlu’nun Fenerbahçe’ye imza atması bekleniyor.
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