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Karabük'te orman yangını çıktı: Evler tahliye edildi
Karabük'te orman yangını çıktı: Evler tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Karabük merkeze bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor. Valilik, bazı... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
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Karabük’te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edilirken, bazı yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı.Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına helikopter desteğiyle birlikte 63 araç ve 205 personelin müdahale ettiği bildirildi. Yangının seyrine bağlı olarak bazı yerleşim yerlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığı ve halkın can güvenliği için tüm önlemlerin alındığı belirtildi. Ekiplerin koordineli ve yoğun çalışmalarıyla yangının kontrol altına alınması için mücadele sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/sakaryadaki-orman-yangini-bilecike-sicradi-1098043544.html
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karabük, karabük valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın felaketi, yangın alarmı

Karabük'te orman yangını çıktı: Evler tahliye edildi

20:39 22.07.2025 (güncellendi: 21:31 22.07.2025)
© AA / Karabük Orman Bölge MüdürlüğüKarabük
Karabük - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© AA / Karabük Orman Bölge Müdürlüğü
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Karabük merkeze bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor. Valilik, bazı evlerin güvenlik tedbirleri nedeniyle tahliye edildiğini duyurdu.
Karabük’te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edilirken, bazı yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına helikopter desteğiyle birlikte 63 araç ve 205 personelin müdahale ettiği bildirildi. Yangının seyrine bağlı olarak bazı yerleşim yerlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığı ve halkın can güvenliği için tüm önlemlerin alındığı belirtildi.
Ekiplerin koordineli ve yoğun çalışmalarıyla yangının kontrol altına alınması için mücadele sürüyor.
Bilecik yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
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