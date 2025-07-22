https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/karabukte-orman-yangini-cikti-evler-tahliye-edildi-1098067471.html

Karabük'te orman yangını çıktı: Evler tahliye edildi

Karabük'te orman yangını çıktı: Evler tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Karabük merkeze bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor. Valilik, bazı... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T20:39+0300

2025-07-22T20:39+0300

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Karabük’te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edilirken, bazı yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı.Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına helikopter desteğiyle birlikte 63 araç ve 205 personelin müdahale ettiği bildirildi. Yangının seyrine bağlı olarak bazı yerleşim yerlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığı ve halkın can güvenliği için tüm önlemlerin alındığı belirtildi. Ekiplerin koordineli ve yoğun çalışmalarıyla yangının kontrol altına alınması için mücadele sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/sakaryadaki-orman-yangini-bilecike-sicradi-1098043544.html

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