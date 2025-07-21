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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/sakaryadaki-orman-yangini-bilecike-sicradi-1098043544.html
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı: Köyler tahliye ediliyor
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı: Köyler tahliye ediliyor
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangını, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Kızılöz köyü yakınlarına kadar ulaştı. Yangına karadan ve havadan müdahale... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan orman yangını, Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçradı.Alevler, dün tahliye edilen Kızılöz köyüne yaklaşarak tehlike oluşturdu. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle itfaiye ekipleri karadan, uçak ve helikopterler ise havadan müdahale ediyor.Sarp arazi nedeniyle iş makineleriyle yangının ilerleyişini durdurmaya çalışan ekipler yoğun çaba harcıyor. Tahliye edilen köyde yaşayanlar ise ev eşyalarını traktörlerle güvenli bölgelere taşımayı sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/sakaryadaki-yangin-2-gununde-iki-mahalle-tahliye-edildi-alevlerle-mucadele-gece-boyu-surdu-1098028472.html
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sakarya, bilecik, türkiye, yangın, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı
sakarya, bilecik, türkiye, yangın, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı

Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı: Köyler tahliye ediliyor

17:17 21.07.2025 (güncellendi: 17:22 21.07.2025)
© AA / Sergen SezginBilecik yangını
Bilecik yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
© AA / Sergen Sezgin
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Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangını, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Kızılöz köyü yakınlarına kadar ulaştı. Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, sarp arazi koşulları ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor. Tahliye edilen köyde yaşayanlar, eşyalarını traktörlerle güvenli alanlara taşıyor.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan orman yangını, Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçradı.
Alevler, dün tahliye edilen Kızılöz köyüne yaklaşarak tehlike oluşturdu. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle itfaiye ekipleri karadan, uçak ve helikopterler ise havadan müdahale ediyor.
Sarp arazi nedeniyle iş makineleriyle yangının ilerleyişini durdurmaya çalışan ekipler yoğun çaba harcıyor. Tahliye edilen köyde yaşayanlar ise ev eşyalarını traktörlerle güvenli bölgelere taşımayı sürdürüyor.
Sakarya yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
TÜRKİYE
Sakarya'daki yangın 2. gününde: İki mahalle tahliye edildi, alevlerle mücadele gece boyu sürdü
09:35
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