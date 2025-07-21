https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/sakaryadaki-orman-yangini-bilecike-sicradi-1098043544.html
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı: Köyler tahliye ediliyor
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı: Köyler tahliye ediliyor
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangını, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Kızılöz köyü yakınlarına kadar ulaştı. Yangına karadan ve havadan müdahale... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T17:17+0300
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan orman yangını, Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçradı.Alevler, dün tahliye edilen Kızılöz köyüne yaklaşarak tehlike oluşturdu. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle itfaiye ekipleri karadan, uçak ve helikopterler ise havadan müdahale ediyor.Sarp arazi nedeniyle iş makineleriyle yangının ilerleyişini durdurmaya çalışan ekipler yoğun çaba harcıyor. Tahliye edilen köyde yaşayanlar ise ev eşyalarını traktörlerle güvenli bölgelere taşımayı sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/sakaryadaki-yangin-2-gununde-iki-mahalle-tahliye-edildi-alevlerle-mucadele-gece-boyu-surdu-1098028472.html
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Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı: Köyler tahliye ediliyor
17:17 21.07.2025 (güncellendi: 17:22 21.07.2025)
Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangını, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Kızılöz köyü yakınlarına kadar ulaştı. Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, sarp arazi koşulları ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor. Tahliye edilen köyde yaşayanlar, eşyalarını traktörlerle güvenli alanlara taşıyor.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan orman yangını, Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçradı.
Alevler, dün tahliye edilen Kızılöz köyüne yaklaşarak tehlike oluşturdu. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle itfaiye ekipleri karadan, uçak ve helikopterler ise havadan müdahale ediyor.
Sarp arazi nedeniyle iş makineleriyle yangının ilerleyişini durdurmaya çalışan ekipler yoğun çaba harcıyor. Tahliye edilen köyde yaşayanlar ise ev eşyalarını traktörlerle güvenli bölgelere taşımayı sürdürüyor.