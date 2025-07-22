https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/fenerbahcenin-rakibi-feyenoord-oldu-robin-van-persieden-ilk-yorum-geldi-1098047421.html
Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord oldu: Robin Van Persie'den ilk yorum geldi
Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord oldu: Robin Van Persie'den ilk yorum geldi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Feyenoord’un teknik direktörü Robin van Persie, sarı-lacivertli ekip hakkında değerlendirmelerde... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T00:30+0300
2025-07-22T00:30+0300
2025-07-22T00:30+0300
spor
robin van persie
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maç
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maç yayını
uefa şampiyonlar ligi
feyenoord futbol takımı
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Robin van Persie, Fenerbahçe'yle oynayacakları Şampiyonlar Ligi eleme maçı için konuştu.2015-2018 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Van Persie, "Harika bir eşleşme. Aslında muhtemel rakipleri görünce Fenerbahçe ile eşleşeceğimizi hissettim. Çünkü benim için özel bir takım. Tabii şimdi Fenerbahçe taraftarı değil, Feyenoord'un hocası olarak rakip olacağım. Yapacak bir işimiz var. O da bu turu geçmek" dedi.Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman?Feyenoord ve Fenerbahçe arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçı 5 - 6 Ağustos’ta deplasmanda, rövanş karşılaşması ise 12 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak.
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robin van persie, fenerbahçe, maç, tarihi maç, maç yayını, uefa şampiyonlar ligi, feyenoord futbol takımı
robin van persie, fenerbahçe, maç, tarihi maç, maç yayını, uefa şampiyonlar ligi, feyenoord futbol takımı
Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord oldu: Robin Van Persie'den ilk yorum geldi
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Feyenoord’un teknik direktörü Robin van Persie, sarı-lacivertli ekip hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hollanda basınına konuşan Van Persie, Fenerbahçe'yle eşleşeceğini hissettiğini açıkladı.
Robin van Persie, Fenerbahçe'yle oynayacakları Şampiyonlar Ligi eleme maçı için konuştu.
2015-2018 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Van Persie, "Harika bir eşleşme. Aslında muhtemel rakipleri görünce Fenerbahçe ile eşleşeceğimizi hissettim. Çünkü benim için özel bir takım. Tabii şimdi Fenerbahçe taraftarı değil, Feyenoord'un hocası olarak rakip olacağım. Yapacak bir işimiz var. O da bu turu geçmek" dedi.
Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman?
Feyenoord ve Fenerbahçe arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçı 5 - 6 Ağustos’ta deplasmanda, rövanş karşılaşması ise 12 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak.