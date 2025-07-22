Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/fenerbahcenin-rakibi-feyenoord-oldu-robin-van-persieden-ilk-yorum-geldi-1098047421.html
Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord oldu: Robin Van Persie'den ilk yorum geldi
Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord oldu: Robin Van Persie'den ilk yorum geldi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Feyenoord’un teknik direktörü Robin van Persie, sarı-lacivertli ekip hakkında değerlendirmelerde... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T00:30+0300
2025-07-22T00:30+0300
spor
robin van persie
fenerbahçe
maç
tarihi maç
maç yayını
uefa şampiyonlar ligi
feyenoord futbol takımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/11/1056444941_0:9:940:538_1920x0_80_0_0_1d4235d5e5c62473f33a2d83fba387fb.jpg
Robin van Persie, Fenerbahçe'yle oynayacakları Şampiyonlar Ligi eleme maçı için konuştu.2015-2018 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Van Persie, "Harika bir eşleşme. Aslında muhtemel rakipleri görünce Fenerbahçe ile eşleşeceğimizi hissettim. Çünkü benim için özel bir takım. Tabii şimdi Fenerbahçe taraftarı değil, Feyenoord'un hocası olarak rakip olacağım. Yapacak bir işimiz var. O da bu turu geçmek" dedi.Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman?Feyenoord ve Fenerbahçe arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçı 5 - 6 Ağustos’ta deplasmanda, rövanş karşılaşması ise 12 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/irfan-can-kahvecinin-adi-besiktas-ile-konusuluyor-1098018543.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/11/1056444941_0:0:832:624_1920x0_80_0_0_f9d2ab66854e1275e5e9bd267ab089ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
robin van persie, fenerbahçe, maç, tarihi maç, maç yayını, uefa şampiyonlar ligi, feyenoord futbol takımı
robin van persie, fenerbahçe, maç, tarihi maç, maç yayını, uefa şampiyonlar ligi, feyenoord futbol takımı

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord oldu: Robin Van Persie'den ilk yorum geldi

00:30 22.07.2025
© Instagram/Feyenoord RotterdamRobin van Persie, oğlu Shaqueel
Robin van Persie, oğlu Shaqueel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© Instagram/Feyenoord Rotterdam
Abone ol
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Feyenoord’un teknik direktörü Robin van Persie, sarı-lacivertli ekip hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hollanda basınına konuşan Van Persie, Fenerbahçe'yle eşleşeceğini hissettiğini açıkladı.
Robin van Persie, Fenerbahçe'yle oynayacakları Şampiyonlar Ligi eleme maçı için konuştu.
2015-2018 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Van Persie, "Harika bir eşleşme. Aslında muhtemel rakipleri görünce Fenerbahçe ile eşleşeceğimizi hissettim. Çünkü benim için özel bir takım. Tabii şimdi Fenerbahçe taraftarı değil, Feyenoord'un hocası olarak rakip olacağım. Yapacak bir işimiz var. O da bu turu geçmek" dedi.

Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman?

Feyenoord ve Fenerbahçe arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçı 5 - 6 Ağustos’ta deplasmanda, rövanş karşılaşması ise 12 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak.
İrfan Can Kahveci - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2025
SPOR
İrfan Can Kahveci’nin adı Beşiktaş ile konuşuluyor
20 Temmuz, 12:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала