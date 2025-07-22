https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/fenerbahcenin-rakibi-feyenoord-oldu-robin-van-persieden-ilk-yorum-geldi-1098047421.html

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord oldu: Robin Van Persie'den ilk yorum geldi

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord oldu: Robin Van Persie'den ilk yorum geldi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Feyenoord’un teknik direktörü Robin van Persie, sarı-lacivertli ekip hakkında değerlendirmelerde... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

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spor

robin van persie

fenerbahçe

maç

tarihi maç

maç yayını

uefa şampiyonlar ligi

feyenoord futbol takımı

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Robin van Persie, Fenerbahçe'yle oynayacakları Şampiyonlar Ligi eleme maçı için konuştu.2015-2018 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Van Persie, "Harika bir eşleşme. Aslında muhtemel rakipleri görünce Fenerbahçe ile eşleşeceğimizi hissettim. Çünkü benim için özel bir takım. Tabii şimdi Fenerbahçe taraftarı değil, Feyenoord'un hocası olarak rakip olacağım. Yapacak bir işimiz var. O da bu turu geçmek" dedi.Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman?Feyenoord ve Fenerbahçe arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçı 5 - 6 Ağustos’ta deplasmanda, rövanş karşılaşması ise 12 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak.

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Sputnik Türkiye

robin van persie, fenerbahçe, maç, tarihi maç, maç yayını, uefa şampiyonlar ligi, feyenoord futbol takımı