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İrfan Can Kahveci’nin adı Beşiktaş ile konuşuluyor
İrfan Can Kahveci’nin adı Beşiktaş ile konuşuluyor
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho’nun az şans verdiği İrfan Can Kahveci, yeni sezonda benzer ayrılmayı düşündüğü haberlere yansıdı. Beşiktaş ise yıldız oyuncunun... 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T12:51+0300
2025-07-20T12:51+0300
spor
i̇rfan can kahveci
jose mourinho
jhon duran
fenerbahçe
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken, takımda kalacak ve ayrılacak isimler de merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'in kadroya katılmasının ardından gözler mevcut oyunculara çevrildi. Şampiyonlar Ligi elemelerine hazırlanan Fenerbahçe'de, özellikle yerli isimlerden İrfan Can Kahveci’nin durumu dikkat çekiyor.Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho’nun az forma şansı verdiği İrfan Can, yeni sezonda da benzer bir tabloyla karşılaşması durumunda sarı-lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor.30 yaşındaki futbolcunun adı Beşiktaş ile anılıyor. Siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan milli oyuncunun, yıllık 3 milyon Euro’luk teklife "Evet" demeye sıcak baktığı belirtiliyor. Şu anda Portekiz’de Fenerbahçe kampında bulunan İrfan Can, yurt dışı ihtimalini de değerlendirmeye almış durumda.Piyasa değeri 7 milyon Euro olan İrfan Can Kahveci, 6 ay önce Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/fenerbahce-hakan-calhanoglu-icin-masada-bonservis-maas-kaptanlik-konusuluyor-tum-sartlar-zorlaniyor-1098013772.html
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i̇rfan can kahveci, jose mourinho, jhon duran, fenerbahçe, beşiktaş
i̇rfan can kahveci, jose mourinho, jhon duran, fenerbahçe, beşiktaş

İrfan Can Kahveci’nin adı Beşiktaş ile konuşuluyor

12:51 20.07.2025
© İHAİrfan Can Kahveci
İrfan Can Kahveci - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2025
© İHA
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Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho’nun az şans verdiği İrfan Can Kahveci, yeni sezonda benzer ayrılmayı düşündüğü haberlere yansıdı. Beşiktaş ise yıldız oyuncunun radarında.
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken, takımda kalacak ve ayrılacak isimler de merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'in kadroya katılmasının ardından gözler mevcut oyunculara çevrildi. Şampiyonlar Ligi elemelerine hazırlanan Fenerbahçe'de, özellikle yerli isimlerden İrfan Can Kahveci’nin durumu dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho’nun az forma şansı verdiği İrfan Can, yeni sezonda da benzer bir tabloyla karşılaşması durumunda sarı-lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor.
30 yaşındaki futbolcunun adı Beşiktaş ile anılıyor. Siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan milli oyuncunun, yıllık 3 milyon Euro’luk teklife "Evet" demeye sıcak baktığı belirtiliyor. Şu anda Portekiz’de Fenerbahçe kampında bulunan İrfan Can, yurt dışı ihtimalini de değerlendirmeye almış durumda.
Piyasa değeri 7 milyon Euro olan İrfan Can Kahveci, 6 ay önce Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmıştı.
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