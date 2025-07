İrfan Can Kahveci’nin adı Beşiktaş ile konuşuluyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/irfan-can-kahvecinin-adi-besiktas-ile-konusuluyor-1098018543.html

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken, takımda kalacak ve ayrılacak isimler de merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'in kadroya katılmasının ardından gözler mevcut oyunculara çevrildi. Şampiyonlar Ligi elemelerine hazırlanan Fenerbahçe'de, özellikle yerli isimlerden İrfan Can Kahveci’nin durumu dikkat çekiyor.Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho’nun az forma şansı verdiği İrfan Can, yeni sezonda da benzer bir tabloyla karşılaşması durumunda sarı-lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor.30 yaşındaki futbolcunun adı Beşiktaş ile anılıyor. Siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan milli oyuncunun, yıllık 3 milyon Euro’luk teklife "Evet" demeye sıcak baktığı belirtiliyor. Şu anda Portekiz’de Fenerbahçe kampında bulunan İrfan Can, yurt dışı ihtimalini de değerlendirmeye almış durumda.Piyasa değeri 7 milyon Euro olan İrfan Can Kahveci, 6 ay önce Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmıştı.

