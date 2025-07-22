https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/denize-girdiler-sikyet-edildiler-kazlara-ev-hapsi-1098062891.html
Denize girdiler, şikâyet edildiler: Kazlara “ev hapsi”
Denize girdiler, şikâyet edildiler: Kazlara “ev hapsi”
Sputnik Türkiye
Balıkesir'de denize girdikleri için şikayet edilerek kümese kapatılan kazlara "ev hapsi" geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince denize girmemek ve... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T14:11+0300
2025-07-22T14:11+0300
2025-07-22T14:11+0300
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Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Balıkesir'de denize girdikleri için şikayet edilerek kümese kapatılan kazlara "ev hapsi" verilmesi hakkında konuştu.Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:
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Okan Aslan
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
türkiye, haberler, balıkesir, erdek, kaz, ev hapsi, sokak hayvanları, radyo sputnik, radyo, radyo
türkiye, haberler, balıkesir, erdek, kaz, ev hapsi, sokak hayvanları, radyo sputnik, radyo, radyo
Denize girdiler, şikâyet edildiler: Kazlara “ev hapsi”
Balıkesir'de denize girdikleri için şikayet edilerek kümese kapatılan kazlara "ev hapsi" geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince denize girmemek ve sokağa çıkmamak şartıyla kümesten çıkmalarına izin verilen kazlar, bahçede gezebildi.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Balıkesir'de denize girdikleri için şikayet edilerek kümese kapatılan kazlara "ev hapsi" verilmesi hakkında konuştu.
Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:
Denize girdikleri için şikâyet edilen bu kazlar kafese kapatıldı ve içlerinden bazıları hayatını kaybetti. Bu olayda sadece kazlara değil, bir köpeğe de çok üzüldüm. O sıcak havada daralmış, serinlemek için denize girmişti. O anlarda o kadar mutlu ve neşeliydi ki... Ama yalnızca bu davranışı nedeniyle bir kişi ya da birkaç kişi tarafından şikâyet edildi. Ardından yetkililer o köpeği yakaladı, barınağa götürdü. Orada enfeksiyon kaptı, sahiplendirildikten sonra da hayatını kaybetti. Denize girdiği için yaşama hakkı elinden alındı. Bu kabul edilemez. O görüntülerde köpeğin sevincini, doğallığını izliyorsunuz ama ardından gelen bu sonuçla karşılaşmak yürek burkuyor. Şikâyet etmek ne kadar kolay hale geldi, hayvanların yaşama hakkı ne kadar kolay ellerinden alınıyor. Biz insanlar onların yaşam alanlarına girdik, onlarla aynı ortamı paylaşıyoruz. 30-40 yıl öncesine dönersek, İstanbul sokaklarında tavukların, kazların, köpeklerin serbestçe dolaştığını görürdük. Şimdi ise her şey kontrol altında, her şey şikâyet edilebilir hale geldi. Üstelik mevsimler değişiyor, iklimler bozuluyor; doğayla uyum içinde yaşamak yerine her canlıyı sınırlandırıyoruz. Bu durumu ve şikâyetçi insanları anlamakta zorlanıyorum.