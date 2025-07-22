https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/bankalarin-sifir-faizli-kredi-yarisi-kizisti-faizsiz-kredide-limit-ayari-1098051211.html

Bankaların sıfır faizli kredi yarışı kızıştı: Faizsiz kredide limit ayarı

Bankaların sıfır faizli kredi yarışı kızıştı: Faizsiz kredide limit ayarı

Sputnik Türkiye

Bankaların faizsiz kredi kampanyalarında yeni güncelleme yapıldı. Temmuz başında 85 bin TL’ye kadar çıkan kredi limiti, bir bankada 90 bin TL’ye ulaştı... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T09:36+0300

2025-07-22T09:36+0300

2025-07-22T09:38+0300

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Bankaların dönemsel olarak düzenlediği faizsiz kredi kampanyalarında limitler yeniden güncellendi. Daha önce 45-50 bin TL seviyelerinde olan limitler 75 bin TL’ye, Temmuz başında ise 85 bin TL’ye kadar çıkmıştı. Son olarak bir banka, bu limiti 90 bin TL’ye yükseltti.Kampanya için son tarih 31 TemmuzEn yüksek tutarda faizsiz kredi sunan banka, 65 bin TL'lik taksitli artı para ile 25 bin TL’lik taksitli avansı birleştirerek toplamda 90 bin TL’lik faizsiz kredi veriyor. Kampanya, yalnızca mobil bankacılık üzerinden yeni müşteri olanlara sunuluyor ve 16-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli.Vadeler 3 ila 6 ay arasında değişiyorFaizsiz kredi kampanyaları, genellikle kısa vadelerle sunuluyor. Bankalar, bu kredileri ağırlıklı olarak 3 ile 6 ay vadeli şekilde yapılandırıyor. Bu da tüketiciler açısından ödemelerin kısa sürede tamamlanması gerekliliğini beraberinde getiriyor.100 bin TL sınırı aşılır mı?Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, Milliyet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Yeni müşteriler bulabilmek, müşteri portföylerini genişletmek ve kredi hacimlerini artırabilmek için bankalar zaman zaman bu tür kampanyalar düzenleyebiliyorlar. Üçüncü çeyrek hedeflerine ulaşmak isteyen bankalar, Eylül ayında yeniden benzer kampanyalara yönelecek ve limitler 100 bin TL’ye ulaşabilir.”Masraflara dikkat edinUzmanlar, faizsiz kredi alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar olduğuna da dikkat çekiyor.Ahmet Kurtuluş bu konuda şu uyarıyı yaptı:“Bazı bankalar 0 faiz diyerek müşteriyi çekebiliyor. Ancak daha sonra sigorta ve dosya masrafı gibi ek kalemlerle yüksek tutarlar yansıtabiliyorlar. Ayrıca bu kampanyalar genelde sadece yeni müşteriler için geçerli oluyor.”Kurtuluş’a göre, yılın son çeyreğinde bankalar arasında sert bir kampanya yarışı yaşanabilir:“Yıl sonuna doğru bu kampanyalarda çok daha sert bir rekabet göreceğiz. O dönemde 100 bin TL’nin üzerinde faizsiz kredi limitleri konuşulabilir.”

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