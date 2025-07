https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/yarim-zamanli-calisan-memura-hizmet-borclanmasi-hakki-nasil-duzenlenecek-1098049378.html

Yarım zamanlı çalışan memura hizmet borçlanması hakkı nasıl düzenlenecek?

Yarım zamanlı çalışan memurlar için yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Çocukları ilköğretime başlayana kadar yarım zamanlı çalışabilecek memurlar, eksik prim... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

Memurların çocukları ilköğretime başlayana kadar yarım zamanlı çalışma hakkı tanıyan yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre, yarım zamanlı çalışmayı tercih eden memurların sosyal sigorta primleri yarı oranda yatırılacak. Dileyen memurlar ise eksik kalan süreler için ceplerinden prim ödeyerek hizmet borçlanması yapabilecek.Ancak bu haktan, şube müdürü ve üzeri kadrolarda görev yapan yöneticiler ile yurt dışı teşkilatında çalışan memurlar yararlanamayacak.Evlat edinen memurlar bu haktan yararlanacakHabertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre yarım zamanlı çalışma için memurun ya da eşinin doğum yapmış olması, çocuğun sağ olması, kadro unvanının engel teşkil etmemesi ve yazılı talepte bulunulması gerekiyor. Evlat edinen memurlar da bu haktan faydalanabilecek. Talep, çocuğun ilköğretime başlayacağı döneme kadar herhangi bir zamanda yapılabilecek. Memur, başvuruda haftalık hangi gün ve saatlerde çalışmak istediğini de bildirecek.Yasal çalışma süresi haftalık 40 saat olan memurlar, yarım zamanlı çalışmada haftada en az 3 gün ve toplam 20 saat görev yapacak. Günlük çalışma süresi ise 3 saatten az, 8 saatten fazla olamayacak. Çalışma saatleri her gün farklı belirlenebileceği gibi haftanın 5 günü boyunca 4’er saat olacak şekilde de düzenlenebilecek.Yarım zamanlı çalışan memurların yıllık izin ve mazeret izin haklarında bir değişiklik olmayacak. Ancak bu süre içinde kadın memurlara ayrıca süt izni verilmeyecek.Amirler, hizmet ihtiyacına veya memurun talebine göre, haftalık çalışma gün ve saatlerinde yılda iki kez — ocak ve temmuz aylarında — değişiklik yapabilecek.Yönetmelik, kadın ve erkek memurlar arasında ayrım yapılmayacağını da açıkça belirtiyor. Her iki eş de memur ise, her ikisi de yarım zamanlı çalışabilecek.Bu süreçte memura yapılacak maaş ve sosyal yardım ödemeleri, yarım oranda hesaplanacak. Fiili çalışmaya bağlı ödemeler de yarı oranında yapılacak. Yarım zamanlı çalışma süresi, derece ve kademe ilerlemelerinde yarım süre olarak değerlendirilecek.Primler eksik yatacakMemurların emekli keseneği ve sigorta primleri de yarı oranda yatırılacak. Bu nedenle yarım zamanlı olarak bir yıl çalışan bir memur, SGK açısından 180 gün (6 ay) çalışmış sayılacak. Ancak genel sağlık sigortası primleri tam olarak yatırılmaya devam edilecek.Eksik prim günleri için memurlar ya da vefat durumunda hak sahipleri SGK’ya başvurarak hizmet borçlanması yapabilecek. 15 Ekim 2008’den sonra memurluğa başlayanlar, 5510 sayılı Kanun’a göre; bu tarihten önce başlayanlar ise 5434 sayılı Kanun’a göre borçlanma yapacak.Borçlanma başvurusunun ardından SGK, ödenecek prim tutarını hesaplayarak memura bildirecek. Memurlar, bildirimi takip eden bir ay içinde ödemeyi yapabilecek. Bu şekilde hizmet borçlanması yapanlar, emeklilik hesabında bu süreleri tam zamanlı çalışmış gibi değerlendirebilecek.

