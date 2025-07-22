https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/bakan-tunc-duyurdu-hacze-giden-icra-memuru-ve-avukat-silahli-saldiriya-ugradi-1098047553.html

Bakan Tunç duyurdu: Hacze giden icra memuru ve avukat silahlı saldırıya uğradı

Bakan Tunç duyurdu: Hacze giden icra memuru ve avukat silahlı saldırıya uğradı

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Sincan ilçesinde haciz işlemi sırasında silahlı saldırıya uğrayan icra memuru ve avukat yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın ardından... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T00:47+0300

2025-07-22T00:47+0300

2025-07-22T00:47+0300

türki̇ye

adalet

adalet bakanlığı

adalet bakanı

türkiye adalet bakanlığı

saldırı

silahlı saldırı

icra

i̇cra memuru

ankara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094927625_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_595aa48da4d549ea7919fd262c70fb29.jpg

Ankara Sincan'da haciz işlemi sırasında silahlı saldırıya uğrayan avukat ve icra memuru yaralandı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''Ankara ilimizin Sincan ilçesinde bir iş yerinde, Ankara Batı İcra Müdürlüğünde görev yapan icra memuru personelimizle birlikte haciz işlemini gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan görevli avukatımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Saldırı olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmekte olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/bakan-tunc-duyurdu-adalet-bakanligina-personel-alimi-yapilacak-1097882699.html

türki̇ye

ankara

sincan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, türkiye adalet bakanlığı, saldırı, silahlı saldırı, icra, i̇cra memuru, ankara, sincan