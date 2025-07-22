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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/bakan-tunc-duyurdu-hacze-giden-icra-memuru-ve-avukat-silahli-saldiriya-ugradi-1098047553.html
Bakan Tunç duyurdu: Hacze giden icra memuru ve avukat silahlı saldırıya uğradı
Bakan Tunç duyurdu: Hacze giden icra memuru ve avukat silahlı saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Sincan ilçesinde haciz işlemi sırasında silahlı saldırıya uğrayan icra memuru ve avukat yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın ardından... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T00:47+0300
2025-07-22T00:47+0300
türki̇ye
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adalet bakanlığı
adalet bakanı
türkiye adalet bakanlığı
saldırı
silahlı saldırı
icra
i̇cra memuru
ankara
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Ankara Sincan'da haciz işlemi sırasında silahlı saldırıya uğrayan avukat ve icra memuru yaralandı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''Ankara ilimizin Sincan ilçesinde bir iş yerinde, Ankara Batı İcra Müdürlüğünde görev yapan icra memuru personelimizle birlikte haciz işlemini gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan görevli avukatımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Saldırı olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmekte olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/bakan-tunc-duyurdu-adalet-bakanligina-personel-alimi-yapilacak-1097882699.html
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adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, türkiye adalet bakanlığı, saldırı, silahlı saldırı, icra, i̇cra memuru, ankara, sincan
adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, türkiye adalet bakanlığı, saldırı, silahlı saldırı, icra, i̇cra memuru, ankara, sincan

Bakan Tunç duyurdu: Hacze giden icra memuru ve avukat silahlı saldırıya uğradı

00:47 22.07.2025
© AA / Serhat ÇağdaşAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© AA / Serhat Çağdaş
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Ankara'nın Sincan ilçesinde haciz işlemi sırasında silahlı saldırıya uğrayan icra memuru ve avukat yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç, saldırıyı kınayarak yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ankara Sincan'da haciz işlemi sırasında silahlı saldırıya uğrayan avukat ve icra memuru yaralandı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''Ankara ilimizin Sincan ilçesinde bir iş yerinde, Ankara Batı İcra Müdürlüğünde görev yapan icra memuru personelimizle birlikte haciz işlemini gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan görevli avukatımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Saldırı olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmekte olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir'' dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
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Bakan Tunç duyurdu: Adalet Bakanlığı'na personel alımı yapılacak
14 Temmuz, 22:33
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