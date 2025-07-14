https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/bakan-tunc-duyurdu-adalet-bakanligina-personel-alimi-yapilacak-1097882699.html
Bakan Tunç duyurdu: Adalet Bakanlığı'na personel alımı yapılacak
Bakan Tunç duyurdu: Adalet Bakanlığı'na personel alımı yapılacak
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı'na yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Tunç, zabıt katibi, infaz koruma memuru, mübaşir ve güvenlik görevlisi... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T22:33+0300
2025-07-14T22:33+0300
2025-07-14T22:33+0300
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı'na yakında personel alımı yapılacağını söyledi.Katıldığı televizyon programında gündemi değerlendiren Bakan Tunç önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç atama hakkında sorulan soruya ''Adalet Bakanlığı'nda 200 bine yakın kadro var. Son dönemde atadığımız hakim savcı yardımcıları ve mesleğe kabul edilen hakim savcılarımız var. Onlar için personel ihtiyacımız var. Onlar için önümüzdeki günlerde zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru. İhtiyacımız olan ne kadar personel varsa birkaç gün içinde müjde verilecek" dedi.'30 Ağustos konuşması milat oldu'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söyle konuştu:'CHP liderinin soruşturma sonucunu beklemesi lazım'CHP belediyelerine yönelik soruşturma hakkında konuşan Adalet Bakanı Tunç ''Belediyelerle ilgili soruşturmalar başladığı andan itibaren CHP liderinin soruşturma sonucunu beklemesi lazım. Yargı mensuplarını tehdit ederek bir yere varamazsınız. Kimseyi peşinen suçlu ilan etmiyoruz. Yargı karar verinceye kadar herkes suçsuzdur ama siz soruşturmalara yönelik bir kara propaganda yaparsanız kendinize de zarar verirsiniz. CHP'li belediyelere soruşturma açıldığında suçlu ya da suçsuz hemen sahip çıkıyorlar. Ama AK Parti'li belediyelere de soruşturma açıldı. Geçtiğimiz 5-6 yıl içerisinde 30 tane dava oldu. İçerisinde rüşvet, yolsuzluk, zimmet var. 13 tane mahkum var'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/bakan-tuncun-dem-partiyi-kabul-tarihi-aciklandi-1097878303.html
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adalet bakanlığı, memur, memur maaşı, memur alımı, en düşük memur maaşı, 2025 emekli ve memur zammı, memur sendikaları konfederasyonu, adalet bakanı, adalet
adalet bakanlığı, memur, memur maaşı, memur alımı, en düşük memur maaşı, 2025 emekli ve memur zammı, memur sendikaları konfederasyonu, adalet bakanı, adalet
Bakan Tunç duyurdu: Adalet Bakanlığı'na personel alımı yapılacak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı'na yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Tunç, zabıt katibi, infaz koruma memuru, mübaşir ve güvenlik görevlisi gibi kadrolar için alım müjdesinin önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı'na yakında personel alımı yapılacağını söyledi.
Katıldığı televizyon programında gündemi değerlendiren Bakan Tunç önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç atama hakkında sorulan soruya ''Adalet Bakanlığı'nda 200 bine yakın kadro var. Son dönemde atadığımız hakim savcı yardımcıları ve mesleğe kabul edilen hakim savcılarımız var. Onlar için personel ihtiyacımız var. Onlar için önümüzdeki günlerde zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru. İhtiyacımız olan ne kadar personel varsa birkaç gün içinde müjde verilecek" dedi.
'30 Ağustos konuşması milat oldu'
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söyle konuştu:
15 Temmuz'da Türk milleti demokrasi dersi verdi. Meclis'te bombalanan yerler adeta bir savaşı andırıyordu. Yaralanan milletvekillerimiz de oldu. Özel Harekat Daire Başkanlığı'na bomba atıldı, 43 şehidimiz oldu. Bugün Terörsüz Türkiye'yi konuşuyorsak onlar sayesinde konuşuyoruz Milletimiz canı pahasına müdahale etti. O geceki kahramanlık milletin zaferiyle sonuçlandı. Yargıda FETÖ temizliği hızlı oldu. Türkiye 15 Temmuz'da demokrasi mücadelesi verirken dünya FETÖ konusunda çifte standart uyguluyor. Terörsüz Türkiye süreci kolay olmadı. Cumhurbaşkanımızın 30 Ağustos konuşması milat oldu. Bu süreci istemeyenler de vardı.
'CHP liderinin soruşturma sonucunu beklemesi lazım'
CHP belediyelerine yönelik soruşturma hakkında konuşan Adalet Bakanı Tunç ''Belediyelerle ilgili soruşturmalar başladığı andan itibaren CHP liderinin soruşturma sonucunu beklemesi lazım. Yargı mensuplarını tehdit ederek bir yere varamazsınız. Kimseyi peşinen suçlu ilan etmiyoruz. Yargı karar verinceye kadar herkes suçsuzdur ama siz soruşturmalara yönelik bir kara propaganda yaparsanız kendinize de zarar verirsiniz. CHP'li belediyelere soruşturma açıldığında suçlu ya da suçsuz hemen sahip çıkıyorlar. Ama AK Parti'li belediyelere de soruşturma açıldı. Geçtiğimiz 5-6 yıl içerisinde 30 tane dava oldu. İçerisinde rüşvet, yolsuzluk, zimmet var. 13 tane mahkum var'' açıklamasında bulundu.