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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/29-ulke-gazze-icin-israili-kinadi-abd-buyukelcisi-aciklamayi-igrenc-olarak-degerlendirdi-1098053227.html
29 ülke Gazze için İsrail'i kınadı: ABD Büyükelçisi açıklamayı 'İğrenç' olarak değerlendirdi
29 ülke Gazze için İsrail'i kınadı: ABD Büyükelçisi açıklamayı 'İğrenç' olarak değerlendirdi
Sputnik Türkiye
İrlanda, Avustralya Kanada, Japonya ve Avrupa ülkelerinden oluşan 29 ülke, 'Gazze'deki savaşın derhal sona ermesini talep ettikleri ortak açıklama yaptı... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T11:39+0300
2025-07-22T11:40+0300
i̇srail- filistin çatışması
mike huckabee
i̇srail
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Gazze'de yaşanan acıların sert bir dille yansıtıldığı ortak bildiride "Yardımın damla damla verilmesini ve çocuklar da dahil olmak üzere en temel ihtiyaçları olan su ve yiyeceğe ulaşmaya çalışan sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini kınıyoruz. Yardım almaya çalışırken hayatını kaybeden Filistinli sayısının 800'ü aşması dehşet vericidir" ifadeleri yer aldı. İsrail'i insani hukuka çağıran 29 ülke, "İsrail hükümetinin sivil halka temel insani yardımı reddetmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Ancak ABD Başkanı Trump tarafından İsrail'e Büyükelçi olarak atanan Mike Huckabee ise bu ortak açıklamaya şu yorumlarda bulundu:İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.İsrail’in kara saldırılarına başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’de öldüğü açıklanan İsrail askeri sayısı 451 oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ekmek-parasi-kazanmak-icin-israile-giden-filistinliler-israil-ordusunun-atesine-maruz-kaliyor-1097938196.html
i̇srail
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mike huckabee, i̇srail, gazze
mike huckabee, i̇srail, gazze

29 ülke Gazze için İsrail'i kınadı: ABD Büyükelçisi açıklamayı 'İğrenç' olarak değerlendirdi

11:39 22.07.2025 (güncellendi: 11:40 22.07.2025)
© AA / Mahmoud İssaGazze
Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© AA / Mahmoud İssa
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İrlanda, Avustralya Kanada, Japonya ve Avrupa ülkelerinden oluşan 29 ülke, 'Gazze'deki savaşın derhal sona ermesini talep ettikleri ortak açıklama yaptı. 'Sivillerin sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini' kınayan ortak açıklamaya ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'den yanıt geldi: "İğrenç"
Gazze'de yaşanan acıların sert bir dille yansıtıldığı ortak bildiride "Yardımın damla damla verilmesini ve çocuklar da dahil olmak üzere en temel ihtiyaçları olan su ve yiyeceğe ulaşmaya çalışan sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini kınıyoruz. Yardım almaya çalışırken hayatını kaybeden Filistinli sayısının 800'ü aşması dehşet vericidir" ifadeleri yer aldı.
İsrail'i insani hukuka çağıran 29 ülke, "İsrail hükümetinin sivil halka temel insani yardımı reddetmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
Ancak ABD Başkanı Trump tarafından İsrail'e Büyükelçi olarak atanan Mike Huckabee ise bu ortak açıklamaya şu yorumlarda bulundu:
"İğrenç! 25 ülke Hamas'ın vahşileri yerine İsrail'e baskı yapıyor! Gazze'nin tek bir sebebi var: Hamas HER teklifi reddediyor. İsrail'i suçlamak mantıksız. İsrail, 25 ülkenin Gazze savaşının sona ermesi çağrısında bulunduğu açıklamayı reddetti."
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.
İsrail’in kara saldırılarına başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’de öldüğü açıklanan İsrail askeri sayısı 451 oldu.
Filistinliler ekmek parası kazanmak için İsrail’e gitmek zorunda kalıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
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