https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/29-ulke-gazze-icin-israili-kinadi-abd-buyukelcisi-aciklamayi-igrenc-olarak-degerlendirdi-1098053227.html

29 ülke Gazze için İsrail'i kınadı: ABD Büyükelçisi açıklamayı 'İğrenç' olarak değerlendirdi

29 ülke Gazze için İsrail'i kınadı: ABD Büyükelçisi açıklamayı 'İğrenç' olarak değerlendirdi

Sputnik Türkiye

İrlanda, Avustralya Kanada, Japonya ve Avrupa ülkelerinden oluşan 29 ülke, 'Gazze'deki savaşın derhal sona ermesini talep ettikleri ortak açıklama yaptı... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T11:39+0300

2025-07-22T11:39+0300

2025-07-22T11:40+0300

i̇srail- filistin çatışması

mike huckabee

i̇srail

gazze

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Gazze'de yaşanan acıların sert bir dille yansıtıldığı ortak bildiride "Yardımın damla damla verilmesini ve çocuklar da dahil olmak üzere en temel ihtiyaçları olan su ve yiyeceğe ulaşmaya çalışan sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini kınıyoruz. Yardım almaya çalışırken hayatını kaybeden Filistinli sayısının 800'ü aşması dehşet vericidir" ifadeleri yer aldı. İsrail'i insani hukuka çağıran 29 ülke, "İsrail hükümetinin sivil halka temel insani yardımı reddetmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Ancak ABD Başkanı Trump tarafından İsrail'e Büyükelçi olarak atanan Mike Huckabee ise bu ortak açıklamaya şu yorumlarda bulundu:İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.İsrail’in kara saldırılarına başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’de öldüğü açıklanan İsrail askeri sayısı 451 oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ekmek-parasi-kazanmak-icin-israile-giden-filistinliler-israil-ordusunun-atesine-maruz-kaliyor-1097938196.html

i̇srail

gazze

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mike huckabee, i̇srail, gazze