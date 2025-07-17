https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ekmek-parasi-kazanmak-icin-israile-giden-filistinliler-israil-ordusunun-atesine-maruz-kaliyor-1097938196.html
Ekmek parası kazanmak için İsrail’e giden Filistinliler, İsrail ordusunun ateşine maruz kalıyor
Ekmek parası kazanmak için İsrail’e giden Filistinliler, İsrail ordusunun ateşine maruz kalıyor
Sputnik Türkiye
Yoksulluk ve savaş, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri İsrail'de iş ve geçim kaynağı aramak zorunda bırakıyor. 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T18:19+0300
2025-07-17T18:19+0300
2025-07-17T18:19+0300
i̇srail- filistin çatışması
vi̇deo
i̇srail
batı şeria
i̇srail ordusu (idf)
filistinliler
filistin
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Ancak İsrail, 7 Ekim 2023'ten itibaren sınır kapılarından geçiş kurallarını önemli ölçüde sıkılaştırdı ve Batı Şeria'da düzenli olarak baskınlar düzenliyor. İhtiyaç, yerel işçileri sınır çizgisi üzerinden İsrail'e girmeye çalışmak zorunda bırakıyor, Filistinliler burada İsrail ordusunun (IDF) kurşunlarına maruz kalıp, öldürülüyor ve yaralanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/gazze-seridindeki-cadir-kampta-barinan-filistinliler-hic-hayat-yok-1096822520.html
i̇srail
batı şeria
filistin
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Filistinliler ekmek parası kazanmak için İsrail’e gitmek zorunda kalıyor
Sputnik Türkiye
Filistinliler ekmek parası kazanmak için İsrail’e gitmek zorunda kalıyor
2025-07-17T18:19+0300
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Sputnik Türkiye
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vi̇deo, i̇srail, batı şeria, i̇srail ordusu (idf), filistinliler, filistin
vi̇deo, i̇srail, batı şeria, i̇srail ordusu (idf), filistinliler, filistin
Ekmek parası kazanmak için İsrail’e giden Filistinliler, İsrail ordusunun ateşine maruz kalıyor
Yoksulluk ve savaş, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri İsrail'de iş ve geçim kaynağı aramak zorunda bırakıyor.
Ancak İsrail, 7 Ekim 2023'ten itibaren sınır kapılarından geçiş kurallarını önemli ölçüde sıkılaştırdı ve Batı Şeria'da düzenli olarak baskınlar düzenliyor. İhtiyaç, yerel işçileri sınır çizgisi üzerinden İsrail'e girmeye çalışmak zorunda bırakıyor, Filistinliler burada İsrail ordusunun (IDF) kurşunlarına maruz kalıp, öldürülüyor ve yaralanıyor.