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İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ekmek-parasi-kazanmak-icin-israile-giden-filistinliler-israil-ordusunun-atesine-maruz-kaliyor-1097938196.html
Ekmek parası kazanmak için İsrail’e giden Filistinliler, İsrail ordusunun ateşine maruz kalıyor
Ekmek parası kazanmak için İsrail’e giden Filistinliler, İsrail ordusunun ateşine maruz kalıyor
Sputnik Türkiye
Yoksulluk ve savaş, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri İsrail'de iş ve geçim kaynağı aramak zorunda bırakıyor. 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T18:19+0300
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i̇srail- filistin çatışması
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i̇srail
batı şeria
i̇srail ordusu (idf)
filistinliler
filistin
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Ancak İsrail, 7 Ekim 2023'ten itibaren sınır kapılarından geçiş kurallarını önemli ölçüde sıkılaştırdı ve Batı Şeria'da düzenli olarak baskınlar düzenliyor. İhtiyaç, yerel işçileri sınır çizgisi üzerinden İsrail'e girmeye çalışmak zorunda bırakıyor, Filistinliler burada İsrail ordusunun (IDF) kurşunlarına maruz kalıp, öldürülüyor ve yaralanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/gazze-seridindeki-cadir-kampta-barinan-filistinliler-hic-hayat-yok-1096822520.html
i̇srail
batı şeria
filistin
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Filistinliler ekmek parası kazanmak için İsrail’e gitmek zorunda kalıyor
Sputnik Türkiye
Filistinliler ekmek parası kazanmak için İsrail’e gitmek zorunda kalıyor
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vi̇deo, i̇srail, batı şeria, i̇srail ordusu (idf), filistinliler, filistin
vi̇deo, i̇srail, batı şeria, i̇srail ordusu (idf), filistinliler, filistin

Ekmek parası kazanmak için İsrail’e giden Filistinliler, İsrail ordusunun ateşine maruz kalıyor

18:19 17.07.2025
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Yoksulluk ve savaş, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri İsrail'de iş ve geçim kaynağı aramak zorunda bırakıyor.
Ancak İsrail, 7 Ekim 2023'ten itibaren sınır kapılarından geçiş kurallarını önemli ölçüde sıkılaştırdı ve Batı Şeria'da düzenli olarak baskınlar düzenliyor. İhtiyaç, yerel işçileri sınır çizgisi üzerinden İsrail'e girmeye çalışmak zorunda bırakıyor, Filistinliler burada İsrail ordusunun (IDF) kurşunlarına maruz kalıp, öldürülüyor ve yaralanıyor.
Gazze Şeridi'ndeki çadır kampta barınan Filistinliler: Hiç hayat yok - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
İsrail- Filistin çatışması
Gazze Şeridi'ndeki çadır kampta barınan Filistinliler: Hiç hayat yok
5 Haziran , 14:17
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