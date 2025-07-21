https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/otomobil-alacaklar-dikkat-elektrikli-otomobillerde-otv-artacak-mi-1098028991.html

Otomobil alacaklar dikkat: Elektrikli otomobillerde ÖTV artacak mı?

Otomobil alacaklar dikkat: Elektrikli otomobillerde ÖTV artacak mı?

Sputnik Türkiye

Elektrikli otomobillere olan talep artarken Özel Tüketim Vergisi'ne ilişkin değişiklik yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi. 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T09:58+0300

2025-07-21T09:58+0300

2025-07-21T09:58+0300

ekonomi̇

elektrikli otomobil

togg

tesla

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Otomobil alacakları ve otomobili olanları ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi'ne ilişkin düzenleme Meclis'ten geçerek yasalaştı.İçten yanmalı motora sahip araçlarİçten yanmalı motora sahip araçlarda ÖTV dilimleri yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Şu anda satışta olan içten yanmalı otomobiller için herhangi bir değişiklik olmazken pick-up tarzı araçlarda ÖTV yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseldi.Elektrikli araç düzenleme yetkisi Cumhurbaşkanı'naPick-up'ların fiyatlarında büyük değişimler olması beklenirken elektrikli otomobillerde de düzenleme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi.Elektrikli araçların ÖTV'si değişecek mi?Elektrikli araçlarda Özel Tüketim Vergisi, Bu oranların değişmesi ihtimali göz önünde bulunduruluyor.Elektrikli araçta ÖTV neye göre belirleniyor?Elektrikli araçlarda ÖTV oranı batarya kapasitesi, menzil ve motor gücüne bağlı olarak belirlenecek.Büyük bataryaya sahip, uzun menzilli ve yüksek beygire sahip elektrikli araçlarda ÖTV'nin de yüksek olması bekleniyor.TOGG fiyatı değişir mi?Elektrikli araçların genelde kısa menzillilerinin batarya kapasitesi 50 kWh civarında bulunuyor. Togg T10X'in standart menzile sahip aracının bataryası 52.4 kWh iken uzun menzilli olanında kapasite 88.5 kWh'a yükseliyor. Togg'un tüm modelleri 218 beygir güç üretiyor.Standart menzilli Togg'la 314 kilometre menzil bulunurken uzun menzillide bu rakam 523 kilometreye çıkıyor.Ayrıca piyasaya çıkması beklenen Togg T10F ve Togg T10X 4More'un da fiyatları merakla bekleniyor.Togg fiyatlarına uzun süredir zam yapmadı ve yüksek tutarda uygun koşullarda kredi imkanı sağlıyor. Yapılacak ÖTV düzenlemesiyle birlikte Togg'un fiyatlarında artış yaşanabilir.ÖTV oranlarında değişiklik Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, Kanun'un II sayılı listesinde yer alan ve yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan binek otomobiller ile kamyon, kamyonet, kamyonet grubunda yer alan arazi taşıtları ve motosikletlerin, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından münhasıran milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulacak. İlgili kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan hafif ticari taşıtlar da hüküm kapsamında yer alıyor.Kanun'un II sayılı listesindeki mallar için oranlar ile bu oranlara esas Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş steyşın vagon ve yarış arabaları dahil diğer motorlu taşıtların motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasiteleri için de farklı oranlar belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.Bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.Kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/arac-alacaklar-dikkat-otv-oranlari-degisti-1098018119.html

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