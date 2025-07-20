https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/arac-alacaklar-dikkat-otv-oranlari-degisti-1098018119.html
Araç alacaklar dikkat: ÖTV oranları değişti
Araç alacaklar dikkat: ÖTV oranları değişti
Sputnik Türkiye
TBMM'den geçen yeni düzenlemeyle ÖTV matrahları ve oranlarında köklü değişiklikler yapıldı. Bazı araçların vergisi artarken, savunma ve güvenlik alanında... 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T11:38+0300
2025-07-20T11:38+0300
2025-07-20T11:38+0300
ekonomi̇
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
milli savunma bakanlığı (msb)
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
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Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenleme ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’nda kapsamlı değişiklikler yapıldı. Bazı otomobil sınıflarının matrah eşikleri ve ÖTV oranları yeniden belirlendi.Yapılan değişiklikle, yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan binek otomobiller, kamyon ve kamyonetler ile arazi taşıtları ve motosikletlerin, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kullanılmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den muaf tutulacak. Yerli üretimi bulunmayan hafif ticari araçlar da bu muafiyet kapsamına girecek.Kanunla birlikte Cumhurbaşkanı’na, II sayılı listedeki taşıtlar için ÖTV oranlarını ve matrahlarını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisi verildi. Bu oranlar, aracın motor hacmi, elektrik menzili ve batarya kapasitesine göre farklılaştırılabilecek.Bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.Kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/tarim-isletmeleri-genel-mudurlugu-2-bin-kuzu-satacak-ihale-ne-zaman-nerede-olacak-1098002883.html
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türkiye büyük millet meclisi (tbmm), milli savunma bakanlığı (msb), ötv, özel tüketim vergisi (ötv)
türkiye büyük millet meclisi (tbmm), milli savunma bakanlığı (msb), ötv, özel tüketim vergisi (ötv)
Araç alacaklar dikkat: ÖTV oranları değişti
TBMM'den geçen yeni düzenlemeyle ÖTV matrahları ve oranlarında köklü değişiklikler yapıldı. Bazı araçların vergisi artarken, savunma ve güvenlik alanında kullanılacak yerli araçlar vergiden muaf tutulacak.
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenleme ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’nda kapsamlı değişiklikler yapıldı. Bazı otomobil sınıflarının matrah eşikleri ve ÖTV oranları yeniden belirlendi.
Yapılan değişiklikle, yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan binek otomobiller, kamyon ve kamyonetler ile arazi taşıtları ve motosikletlerin, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kullanılmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den muaf tutulacak. Yerli üretimi bulunmayan hafif ticari araçlar da bu muafiyet kapsamına girecek.
Kanunla birlikte Cumhurbaşkanı’na, II sayılı listedeki taşıtlar için ÖTV oranlarını ve matrahlarını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisi verildi. Bu oranlar, aracın motor hacmi, elektrik menzili ve batarya kapasitesine göre farklılaştırılabilecek.
Bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.
Kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.