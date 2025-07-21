https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/macaristan-rusya-ve-sirbistanla-yeni-petrol-boru-hatti-konusunu-gorustuk-1098036357.html

Macaristan: Rusya ve Sırbistan'la yeni petrol boru hattı konusunu görüştük

Macaristan: Rusya ve Sırbistan'la yeni petrol boru hattı konusunu görüştük

Sputnik Türkiye

Avrupa'nın Rus petrolünü engelleme girişimlerine çözüm arayan Macaristan ve Sırbistan, Rusya'yla temaslarına devam ediyor. 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T13:29+0300

2025-07-21T13:29+0300

2025-07-21T13:29+0300

dünya

peter szijjarto

sırbistan

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petrol boru hattı

rus petrolü

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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Sırbistan ile Macaristan arasında petrol boru hattı inşa edilmesi ve hat üzerinden Rus petrolü taşınması konusunda bugün bir toplantı yaptıklarını belirtti.Facebook hesabından açıklama yapan Szijjarto, "21 Temmuz'da Macaristan'ı Sırbistan'a bağlayacak yeni petrol boru hattının inşası konusunda Sırp ve Rus meslektaşlarımızla görüşmelerde bulunduk" dedi.Brüksel'de alınan bir dizi hatalı kararın Avrupa'yı uluslararası enerji piyasasında çok zor bir duruma soktuğunu ve Avrupa'da enerji fiyatlarının dünyanın geri kalanına kıyasla birkaç kat arttığını kaydeden Szijjarto, "Bunda şaşılacak bir şey yok, zira Brüksel enerji ilişkilerini zorla bozuyor, Rus enerji kaynaklarının kullanımını yasaklıyor ve ulaşım yollarını kapatıyor" ifadelerini kullandı.Macaristan Dışişleri Bakanı, bu duruma daha fazla enerji kaynağının devreye alınması ve daha fazla ulaşım güzergahının inşa edilmesi yoluyla çözüm bulunabileceğini de vurguladı.

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