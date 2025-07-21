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Macaristan: Rusya ve Sırbistan'la yeni petrol boru hattı konusunu görüştük
Macaristan: Rusya ve Sırbistan'la yeni petrol boru hattı konusunu görüştük
Sputnik Türkiye
Avrupa'nın Rus petrolünü engelleme girişimlerine çözüm arayan Macaristan ve Sırbistan, Rusya'yla temaslarına devam ediyor. 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T13:29+0300
2025-07-21T13:29+0300
dünya
peter szijjarto
sırbistan
rusya
macaristan
petrol
petrol boru hattı
rus petrolü
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Sırbistan ile Macaristan arasında petrol boru hattı inşa edilmesi ve hat üzerinden Rus petrolü taşınması konusunda bugün bir toplantı yaptıklarını belirtti.Facebook hesabından açıklama yapan Szijjarto, "21 Temmuz'da Macaristan'ı Sırbistan'a bağlayacak yeni petrol boru hattının inşası konusunda Sırp ve Rus meslektaşlarımızla görüşmelerde bulunduk" dedi.Brüksel'de alınan bir dizi hatalı kararın Avrupa'yı uluslararası enerji piyasasında çok zor bir duruma soktuğunu ve Avrupa'da enerji fiyatlarının dünyanın geri kalanına kıyasla birkaç kat arttığını kaydeden Szijjarto, "Bunda şaşılacak bir şey yok, zira Brüksel enerji ilişkilerini zorla bozuyor, Rus enerji kaynaklarının kullanımını yasaklıyor ve ulaşım yollarını kapatıyor" ifadelerini kullandı.Macaristan Dışişleri Bakanı, bu duruma daha fazla enerji kaynağının devreye alınması ve daha fazla ulaşım güzergahının inşa edilmesi yoluyla çözüm bulunabileceğini de vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/dmitriyev-obama-ve-yakin-cevresi-secimleri-etkilemek-icin-rusya-ve-trumpi-hedef-aldi-1098031986.html
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peter szijjarto, sırbistan, rusya, macaristan, petrol, petrol boru hattı, rus petrolü
peter szijjarto, sırbistan, rusya, macaristan, petrol, petrol boru hattı, rus petrolü

Macaristan: Rusya ve Sırbistan'la yeni petrol boru hattı konusunu görüştük

13:29 21.07.2025
© Peter Szijjartomacaristan rusya sırbistan
macaristan rusya sırbistan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
© Peter Szijjarto
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Avrupa'nın Rus petrolünü engelleme girişimlerine çözüm arayan Macaristan ve Sırbistan, Rusya'yla temaslarına devam ediyor.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Sırbistan ile Macaristan arasında petrol boru hattı inşa edilmesi ve hat üzerinden Rus petrolü taşınması konusunda bugün bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Facebook hesabından açıklama yapan Szijjarto, "21 Temmuz'da Macaristan'ı Sırbistan'a bağlayacak yeni petrol boru hattının inşası konusunda Sırp ve Rus meslektaşlarımızla görüşmelerde bulunduk" dedi.

Brüksel'de alınan bir dizi hatalı kararın Avrupa'yı uluslararası enerji piyasasında çok zor bir duruma soktuğunu ve Avrupa'da enerji fiyatlarının dünyanın geri kalanına kıyasla birkaç kat arttığını kaydeden Szijjarto, "Bunda şaşılacak bir şey yok, zira Brüksel enerji ilişkilerini zorla bozuyor, Rus enerji kaynaklarının kullanımını yasaklıyor ve ulaşım yollarını kapatıyor" ifadelerini kullandı.

Macaristan Dışişleri Bakanı, bu duruma daha fazla enerji kaynağının devreye alınması ve daha fazla ulaşım güzergahının inşa edilmesi yoluyla çözüm bulunabileceğini de vurguladı.
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