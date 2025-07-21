Dmitriyev: Obama ve yakın çevresi, seçimleri etkilemek için Rusya ve Trump'ı hedef aldı
11:15 21.07.2025 (güncellendi: 11:20 21.07.2025)
© AP Photo / Ben CurtisFormer President Barack Obama talks with President-elect Donald Trump, next to Melania Trump, as they arrive to attend the state funeral for former President Jimmy Carter at Washington National Cathedral in Washington, Thursday, Jan. 9, 2025. (AP Photo/Ben Curtis)
© AP Photo / Ben Curtis
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2016 yılındaki başkanlık seçimlerini kaybeden Demokratların Rusya ve Trump'a karşı yürüttüğü kampanyanın 'tezgah' olduğunun ortaya çıkmasına bir tepki de Dmitriyev'den geldi.
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Rusya'ya müdahale suçlaması yönelterek 2016 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştığını belirtti.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın Obama ile onun döneminden bazı yetkilileri 2016'daki başkanlık seçimleri hakkında Rusya aleyhine algı yaratmakla suçlayarak yargılanmalarını talep etmesinin ardından Dmitriyev, X hesabından paylaşımda bulundu.
Dmitriyev, "Ortaya çıkan yeni bilgiler, Obama ve yakın çevresinin, Donald Trump ve Rusya'yı hedef alan 'Rusya aldatmacasını' organize ettiğini gösteriyor. Bu, kamuoyunu yanıltmak, seçimleri etkilemek ve seçilmiş başkanı zayıflatmak için koordineli bir çaba" ifadelerini kullandı.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın Obama ile onun döneminden bazı yetkilileri 2016'daki başkanlık seçimleri hakkında Rusya aleyhine algı yaratmakla suçlayarak yargılanmalarını talep etmesinin ardından Dmitriyev, X hesabından paylaşımda bulundu.
Dmitriyev, "Ortaya çıkan yeni bilgiler, Obama ve yakın çevresinin, Donald Trump ve Rusya'yı hedef alan 'Rusya aldatmacasını' organize ettiğini gösteriyor. Bu, kamuoyunu yanıltmak, seçimleri etkilemek ve seçilmiş başkanı zayıflatmak için koordineli bir çaba" ifadelerini kullandı.
2016 seçimlerine dair gizliliği kaldırılmış raporu kamuoyuyla paylaşan Gabbard, Obama'nın çevresindeki bazı yetkililerin Rusya ve Trump aleyhinde suçlamalar yönelterek ihanete varan komplo kurduklarını vurgulamıştı.
Soruşturma sürecinde bulunan delillerin Adalet Bakanlığı'na teslim edildiğini söyleyen Ulusal İstihbarat Direktörü, söz konusu kişiler hakkında cezai soruşturma açılması için adım attıklarını bildirmişti.
Soruşturma sürecinde bulunan delillerin Adalet Bakanlığı'na teslim edildiğini söyleyen Ulusal İstihbarat Direktörü, söz konusu kişiler hakkında cezai soruşturma açılması için adım attıklarını bildirmişti.
Rusya soruşturması
Demokratlar, Trump'ın 2016 seçimlerini kazanması sonrası Rusya ve Cumhuriyetçi lider hakkında karalama kampanyası başlatırken, 2017'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından 2.5 yıl süren bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda Trump'ın suçlu olduğunu gösteren kanıt bulunamamış ve dosya kapatılmıştı.
Trump'ın 2. dönemiyle birlikte ise Özel Yetkili Savcı John Durham'ın başkanlığında bir soruşturma açılmış ve 2 kişinin delilleri Trump aleyhinde değiştirdiği tespit edilmiş, söz konusu kişiler suçunu itiraf etmişti.
Trump'ın 2. dönemiyle birlikte ise Özel Yetkili Savcı John Durham'ın başkanlığında bir soruşturma açılmış ve 2 kişinin delilleri Trump aleyhinde değiştirdiği tespit edilmiş, söz konusu kişiler suçunu itiraf etmişti.