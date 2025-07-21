https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/kuzey-kibrista-yeni-asgari-ucret-belli-oldu-1098045061.html

Kuzey Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu

Kuzey Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ikinci asgari ücret artışını yüzde 17.79 oranında yaparak aylık brüt 51 bin 202 TL, net 44 bin 546 TL... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T19:03+0300

2025-07-21T19:03+0300

2025-07-21T19:03+0300

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Kuzey Kıbrıs'ta, asgari ücret yüzde 17.79 zamlanarak brüt 51 bin 202 TL, net 44 bin 546 TL seviyesine yükseldi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son altı aylık hayat pahalılığı oranının esas alındığı ve bu doğrultuda net asgari ücretin 44 bin 546 TL, brüt ücretin ise 51 bin 202 TL olarak belirlendiği bildirildi. Açıklamada, yeni asgari ücretin 1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceği kaydedildi.

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