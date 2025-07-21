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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/kuzey-kibrista-yeni-asgari-ucret-belli-oldu-1098045061.html
Kuzey Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu
Kuzey Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ikinci asgari ücret artışını yüzde 17.79 oranında yaparak aylık brüt 51 bin 202 TL, net 44 bin 546 TL... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T19:03+0300
2025-07-21T19:03+0300
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Kuzey Kıbrıs'ta, asgari ücret yüzde 17.79 zamlanarak brüt 51 bin 202 TL, net 44 bin 546 TL seviyesine yükseldi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son altı aylık hayat pahalılığı oranının esas alındığı ve bu doğrultuda net asgari ücretin 44 bin 546 TL, brüt ücretin ise 51 bin 202 TL olarak belirlendiği bildirildi. Açıklamada, yeni asgari ücretin 1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/ak-parti-kampinda-asgari-ucret-ve-emekli-maaslari-gundemde-abdulkadir-selvi-mehmet-simsekin-1097886431.html
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kuzey kıbrıs, kıbrıs, asgari ücret, asgari geçim, asgari ücret tespit komisyonu, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025
kuzey kıbrıs, kıbrıs, asgari ücret, asgari geçim, asgari ücret tespit komisyonu, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025

Kuzey Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu

19:03 21.07.2025
© AAEmekli maaş hesaplama 2025
Emekli maaş hesaplama 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
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Kuzey Kıbrıs'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ikinci asgari ücret artışını yüzde 17.79 oranında yaparak aylık brüt 51 bin 202 TL, net 44 bin 546 TL olarak açıkladı. Bu karar, işçi ve devlet temsilcilerinin oy çokluğuyla kabul edilirken, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Kuzey Kıbrıs'ta, asgari ücret yüzde 17.79 zamlanarak brüt 51 bin 202 TL, net 44 bin 546 TL seviyesine yükseldi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son altı aylık hayat pahalılığı oranının esas alındığı ve bu doğrultuda net asgari ücretin 44 bin 546 TL, brüt ücretin ise 51 bin 202 TL olarak belirlendiği bildirildi.
Açıklamada, yeni asgari ücretin 1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceği kaydedildi.
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