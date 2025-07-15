https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/ak-parti-kampinda-asgari-ucret-ve-emekli-maaslari-gundemde-abdulkadir-selvi-mehmet-simsekin-1097886431.html
AK Parti kampında asgari ücret ve emekli maaşları gündemdeydi: Abdulkadir Selvi, Mehmet Şimşek'in yanıtlarını açıkladı
AK Parti kampında asgari ücret ve emekli maaşları gündemdeydi: Abdulkadir Selvi, Mehmet Şimşek'in yanıtlarını açıkladı
Sputnik Türkiye
AK Parti’nin Kızılcahamam’daki milletvekili kampında ekonomi başlıca gündem maddesi oldu. Asgari ücret, emekli maaşı, memur zammı ve kira sorunu en çok... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T07:55+0300
2025-07-15T07:55+0300
2025-07-15T08:04+0300
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AK Parti’nin 11-13 Temmuz tarihleri arasında Kızılcahamam’da düzenlediği milletvekili kampında en çok konuşulan konu ekonomi oldu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, köşesinde yaptığı değerlendirmede bu tabloyu, “Tahmin ettiğiniz gibi ekonomi” sözleriyle aktardı.Kamp boyunca bakanlar 4 ayrı salonda milletvekilleriyle bir araya geldi. En yoğun ilgi ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e gösterildi. Milletvekilleri özellikle asgari ücret, emekli maaşı, memur zammı gibi konularda Şimşek’e sorular yöneltti. Bazı milletvekilleri asgari ücrete yılda iki kez zam yapılmasını önerdi. Diğerleri ise mevcut emekli ve memur maaşlarının yetersizliğini gündeme getirdi. Bu talepler karşısında Şimşek, bütçe açığı, cari açık ve enflasyonla mücadele dengesine dikkat çekti.Hürriyet yazarı Selvi yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Mehmet Şimşek çok yoğun bir şekilde gelen bu sorular karşısında ekonomide denge kurulmasının önemini anlatıyor. Bütçe açığı, cari açık, enflasyonla mücadele konusunda bir denge kurmadan yapılacak olan artışların geçici olacağını anlatıyor. Önceliği daha köklü çözümlere verdiklerini söylüyor. “Yoksa biz de bu artışları yapabiliriz ama köklü sorunlar çözülmeden bunlar kısa sürede erir” diye konuşuyor. “Enflasyonu kontrol altına alınca sisteme reset atmış olacağız” diyor."Kira sorununa verilerle açıklamaToplantıda gündeme gelen bir diğer konu ise kira problemi oldu. Bakan Şimşek bu konuda şu oranları paylaştı: “Toplumun yüzde 72’si ev sahibi. Toplumun yüzde 28’lik kesimi kira ödüyor. Emeklilerden de kirada oturanlar var. Emeklilerin yüzde 14’ü kira ödüyor.”Özel okulların fiyatları da gündemdeMilletvekilleri özel okullardaki yüksek ücret artışları konusunda da şikayetlerini dile getirdi. Şimşek, özel okulların pahalı olduğunu kabul ederek, “Toplumun yüzde 10’u özel okula gidiyor, yüzde 90’ı devlet okullarını tercih ediyor” açıklamasında bulundu.Abdulkadir Selvi, kampın genel havasını değerlendirirken şu çarpıcı yorumu yaptı: “Sıkıntıyı AK Parti’nin siyasi tabanını oluşturan emekliler, asgari ücretliler, memurlar ve dar gelirliler çekiyor. O nedenle ısrarla ekonomi, ekonomi, ekonomi diyorum.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/ak-partinin-kizilcahamam-kampinda-asgari-ucrete-ara-zam-talebi-memur-maaslari-isaret-edildi-1097867061.html
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abdulkadir selvi, ak parti, ak parti kızılcahamam kampı, kızılcahamam, mehmet şimşek
abdulkadir selvi, ak parti, ak parti kızılcahamam kampı, kızılcahamam, mehmet şimşek
AK Parti kampında asgari ücret ve emekli maaşları gündemdeydi: Abdulkadir Selvi, Mehmet Şimşek'in yanıtlarını açıkladı
07:55 15.07.2025 (güncellendi: 08:04 15.07.2025)
AK Parti’nin Kızılcahamam’daki milletvekili kampında ekonomi başlıca gündem maddesi oldu. Asgari ücret, emekli maaşı, memur zammı ve kira sorunu en çok konuşulan konular arasındaydı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milletvekillerinden gelen sorulara detaylı yanıtlar verdi.
AK Parti’nin 11-13 Temmuz tarihleri arasında Kızılcahamam’da düzenlediği milletvekili kampında en çok konuşulan konu ekonomi oldu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, köşesinde yaptığı değerlendirmede bu tabloyu, “Tahmin ettiğiniz gibi ekonomi” sözleriyle aktardı.
Kamp boyunca bakanlar 4 ayrı salonda milletvekilleriyle bir araya geldi. En yoğun ilgi ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e gösterildi. Milletvekilleri özellikle asgari ücret, emekli maaşı, memur zammı gibi konularda Şimşek’e sorular yöneltti. Bazı milletvekilleri asgari ücrete yılda iki kez zam yapılmasını önerdi. Diğerleri ise mevcut emekli ve memur maaşlarının yetersizliğini gündeme getirdi. Bu talepler karşısında Şimşek, bütçe açığı, cari açık ve enflasyonla mücadele dengesine dikkat çekti.
Hürriyet yazarı Selvi yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"Mehmet Şimşek çok yoğun bir şekilde gelen bu sorular karşısında ekonomide denge kurulmasının önemini anlatıyor. Bütçe açığı, cari açık, enflasyonla mücadele konusunda bir denge kurmadan yapılacak olan artışların geçici olacağını anlatıyor. Önceliği daha köklü çözümlere verdiklerini söylüyor. “Yoksa biz de bu artışları yapabiliriz ama köklü sorunlar çözülmeden bunlar kısa sürede erir” diye konuşuyor. “Enflasyonu kontrol altına alınca sisteme reset atmış olacağız” diyor."
Kira sorununa verilerle açıklama
Toplantıda gündeme gelen bir diğer konu ise kira problemi oldu. Bakan Şimşek bu konuda şu oranları paylaştı: “Toplumun yüzde 72’si ev sahibi. Toplumun yüzde 28’lik kesimi kira ödüyor. Emeklilerden de kirada oturanlar var. Emeklilerin yüzde 14’ü kira ödüyor.”
Özel okulların fiyatları da gündemde
Milletvekilleri özel okullardaki yüksek ücret artışları konusunda da şikayetlerini dile getirdi. Şimşek, özel okulların pahalı olduğunu kabul ederek, “Toplumun yüzde 10’u özel okula gidiyor, yüzde 90’ı devlet okullarını tercih ediyor” açıklamasında bulundu.
Abdulkadir Selvi, kampın genel havasını değerlendirirken şu çarpıcı yorumu yaptı: “Sıkıntıyı AK Parti’nin siyasi tabanını oluşturan emekliler, asgari ücretliler, memurlar ve dar gelirliler çekiyor. O nedenle ısrarla ekonomi, ekonomi, ekonomi diyorum.”