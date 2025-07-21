https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/gizemli-51-bolge-gercegi-cok-sayida-asker-beraber-calistiklari-gizli-proje-sonrasi-ayni-hastaliktan-1098037981.html

Gizemli 51. Bölge gerçeği: Çok sayıda asker beraber çalıştıkları 'gizli proje' sonrası aynı hastalıktan öldü

Gizemli 51. Bölge gerçeği: Çok sayıda asker beraber çalıştıkları 'gizli proje' sonrası aynı hastalıktan öldü

Sputnik Türkiye

Nevada çölündeki 51. Bölge'de görev yapan onlarca eski askerin gizli görevler sırasında maruz kaldıkları projeler sonrası aynı ölümcül hastalıklara yakalandığı... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T14:30+0300

2025-07-21T14:30+0300

2025-07-21T14:30+0300

nevada

abd

abd

abd hava kuvvetleri

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bilim

51. bölge

51. bölge

ufo

ufo

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ABD Hava Kuvvetleri’ne ait çok gizli bir tesis olan Nevada’daki 51. Bölge, şimdiye kadar çoğunlukla UFO ve uzaylı teorileriyle anıldı. Ancak son yıllarda ortaya çıkan bazı tanıklıklar, buradaki “gizli” projelerin sadece gökyüzünü değil, insan sağlığını da tehdit ettiğini ortaya koyuyor.Maruz kalınan proje: Ne olduğu bilinmiyor, etkisi öldürücü1983-1987 arasında 51. Bölge'ye bağlı Nevada Eğitim ve Test Merkezi (NTTR)'de görev yapan eski Hava Kuvvetleri Çavuşu David Crete, ABD Temsilciler Meclisi Gazi İşleri Komitesi'nde yaptığı açıklamada beyninin sol tarafının atrofi nedeniyle “ölmekte” olduğunu söyledi.Crete, birlikte görev yaptığı yaklaşık 490 askerin radyasyon benzeri etkiler nedeniyle kanser ve diğer ciddi hastalıklardan öldüğünü, ancak hiç kimsenin kaydının olmaması sebebiyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti.'Çocuklarımızda bile kalıcı hasar oluştu'Çavuş Crete’in verdiği bilgilere göre, bu görevlerin sonuçları sadece personelde değil, ailelerinde de gözlemlendi:“Eşim üç kez düşük yaptı. Dört çocuğumdan hiçbiri sağlıklı doğmadı. Bu onların suçu değil. Ama radyasyonu eve ben taşıdım.”Aynı dönemde görev yapan Hava Kuvvetleri teknisyeni Mark Ely de vücudunda tümörler, lipomlar, karaciğer kistleri ve mesane astarında dökülme gibi ağır tıbbi komplikasyonlar yaşadığını belirterek şöyle konuştu:“Ulusal çıkarları korumak, kendi hayatımdan daha önemliydi. Ama vücudum parçalanıyor.”Kayıtlar yok, destek yokGizlilik derecesi o kadar yüksek ki, 51. Bölge’de görev yapan personelin varlığına dair resmi bir kayıt bulunmuyor. Bu nedenle hem ABD gazileri statüsüne alınamıyorlar hem de devlet destekli sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar.“Sadece bir kişi beni takdir etti. O da Senatör John McCain’di,” diyen Crete, 51. Bölge gazileri için lobicilik faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.ABD Hava Kuvvetleri sessizOrtaya atılan bu iddialarla ilgili LADbible Group tarafından yapılan başvurulara rağmen, ABD Hava Kuvvetleri henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak olay, hem ABD kamuoyunda hem de dünya çapında yeniden “51. Bölge gerçekte ne saklıyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/tarihin-en-eski-buzu-antarktikadan-cikan-kesif-dunyayi-degistirebilir-15-milyon-yil-onceye-1098001501.html

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