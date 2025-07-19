https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/tarihin-en-eski-buzu-antarktikadan-cikan-kesif-dunyayi-degistirebilir-15-milyon-yil-onceye-1098001501.html
Tarihin en eski buzu: Antarktika’dan çıkan keşif Dünya’yı değiştirebilir, 1.5 milyon yıl önceye 'ışınlıyor'
Tarihin en eski buzu: Antarktika’dan çıkan keşif Dünya’yı değiştirebilir, 1.5 milyon yıl önceye 'ışınlıyor'
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Bilim insanları, Antarktika’da bulunan 1,5 milyon yıllık buz çekirdeğini eriterek iklim değişikliğinin sırlarını ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. Projenin detayları ve bilinmeyenler haberimizde.
2025-07-19T09:44+0300
2025-07-19T09:44+0300
2025-07-19T09:44+0300
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Bilim insanları, Antarktika topraklarından çıkardıkları dünyanın en yaşlı buz çekirdeğini eriterek gezegenimizin iklim tarihine ışık tutacak verileri gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Tahmini yaşı 1,5 milyon yıl olan buz parçası, Cambridge, Almanya ve İsviçre'de özel koruma altında analiz ediliyor.Bu Buzun İçinde Ne Var?Buzun içinde donmuş hava kabarcıkları, antik toz zerreleri, volkanik küller ve mikroskobik algler bulunuyor. Bunlar:anlamak için kullanılacak.“1 Milyon Yıl Önce Solunmuş Hava Kabarcıkları”Prof. Dr. Carlo Barbante, "Bu buzun içinde atalarımızın soluduğu hava var" diyerek keşfin önemini vurguladı. Buz parçaları, geçmiş atmosfer koşullarının izlerini taşıyor ve bunlar gelecekte yaşanabilecek iklim olaylarını öngörme imkânı sunuyor.Araştırmanın Bilimsel Hedefleriİzotop Analizleri ile Derinlemesine KeşifAraştırmacılar, buzun içindeki suyu eritip ICPMS adı verilen cihazla analiz edecek. Bu cihaz:ayrıştırarak milyonlarca yıl öncesine ait iklim verilerini ortaya koyacak.Orta Pleistosen Geçişi: Büyük Gizem Aydınlanıyor mu?Buzul döngülerinin 41 bin yıldan 100 bin yıla uzadığı bu gizemli geçiş dönemi, bilim dünyasında "en büyük cevapsız sorulardan biri" olarak görülüyor. Araştırmalar bu geçişin nedenlerini aydınlatabilir.Geleceği Anlamak İçin Geçmişi Çözmek GerekDr. Liz Thomas, "İklim sistemimizi anlamak için zamanda geriye gitmeliyiz" diyerek araştırmanın uzun vadeli önemine işaret ediyor. Elde edilecek bilgiler, günümüzdeki sera gazı artışlarının doğaya etkilerini modellemekte büyük katkı sağlayacak.Buz Çekirdeği Nasıl Çıkarıldı?Deniz Seviyesi ve Küresel Isınma Üzerine EtkilerAraştırmanın en kritik sonuçlarından biri, geçmişteki deniz seviyesi yükselmeleri ile ilgili olabilir. Buzda bulunan toz zerrecikleri ve deniz elementi izleri sayesinde, yüzey buzullarının nasıl eridiği ve deniz seviyesini nasıl etkilediği anlaşılabilecek.Bu Keşif Neden Önemli?
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antarktika buz çekirdeği, en yaşlı buz, 1.5 milyon yıllık buz, iklim değişikliği araştırması, buzda hava kabarcıkları, orta pleistosen geçişi, geçmiş iklim verileri, bilimsel buz analizi, icpms analizi, deniz seviyesi değişimi
antarktika buz çekirdeği, en yaşlı buz, 1.5 milyon yıllık buz, iklim değişikliği araştırması, buzda hava kabarcıkları, orta pleistosen geçişi, geçmiş iklim verileri, bilimsel buz analizi, icpms analizi, deniz seviyesi değişimi
Tarihin en eski buzu: Antarktika’dan çıkan keşif Dünya’yı değiştirebilir, 1.5 milyon yıl önceye 'ışınlıyor'
Bilim dünyası heyecan içinde: 1,5 milyon yıllık buz çekirdeği eritiliyor! Antarktika’dan çıkarılan bu buzun içindeki maddeler, yüz binlerce yıl önceki iklim değişikliklerine dair kritik bilgileri ortaya çıkaracak.
Bilim insanları, Antarktika topraklarından çıkardıkları dünyanın en yaşlı buz çekirdeğini eriterek gezegenimizin iklim tarihine ışık tutacak verileri gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Tahmini yaşı 1,5 milyon yıl olan buz parçası, Cambridge, Almanya ve İsviçre'de özel koruma altında analiz ediliyor.
Buzun içinde donmuş hava kabarcıkları, antik toz zerreleri, volkanik küller ve mikroskobik algler bulunuyor. Bunlar:
Geçmişteki sıcaklık seviyelerini
Deniz seviyelerindeki değişimleri
anlamak için kullanılacak.
“1 Milyon Yıl Önce Solunmuş Hava Kabarcıkları”
Prof. Dr. Carlo Barbante, "Bu buzun içinde atalarımızın soluduğu hava var" diyerek keşfin önemini vurguladı. Buz parçaları, geçmiş atmosfer koşullarının izlerini taşıyor ve bunlar gelecekte yaşanabilecek iklim olaylarını öngörme imkânı sunuyor.
Araştırmanın Bilimsel Hedefleri
İzotop Analizleri ile Derinlemesine Keşif
Araştırmacılar, buzun içindeki suyu eritip ICPMS adı verilen cihazla analiz edecek. Bu cihaz:
Nadir toprak elementlerini
Metaller ve volkanik izleri
ayrıştırarak milyonlarca yıl öncesine ait iklim verilerini ortaya koyacak.
Orta Pleistosen Geçişi: Büyük Gizem Aydınlanıyor mu?
Buzul döngülerinin 41 bin yıldan 100 bin yıla uzadığı bu gizemli geçiş dönemi, bilim dünyasında "en büyük cevapsız sorulardan biri" olarak görülüyor. Araştırmalar bu geçişin nedenlerini aydınlatabilir.
Geleceği Anlamak İçin Geçmişi Çözmek Gerek
Dr. Liz Thomas, "İklim sistemimizi anlamak için zamanda geriye gitmeliyiz" diyerek araştırmanın uzun vadeli önemine işaret ediyor. Elde edilecek bilgiler, günümüzdeki sera gazı artışlarının doğaya etkilerini modellemekte büyük katkı sağlayacak.
Buz Çekirdeği Nasıl Çıkarıldı?
Kazı yeri: Antarktika’nın doğusundaki Küçük Kubbe C
Çekirdek uzunluğu: 2,8 kilometre
Taşıma: Deniz ve karayolu üzerinden özel soğutucularla
Deniz Seviyesi ve Küresel Isınma Üzerine Etkiler
Araştırmanın en kritik sonuçlarından biri, geçmişteki deniz seviyesi yükselmeleri ile ilgili olabilir. Buzda bulunan toz zerrecikleri ve deniz elementi izleri sayesinde, yüzey buzullarının nasıl eridiği ve deniz seviyesini nasıl etkilediği anlaşılabilecek.
1.
Geçmiş iklim döngüleri anlaşılacak
2.
Karbondioksit yoğunluğu karşılaştırması yapılacak
3.
Doğal felaketler (volkanik patlamalar, rüzgar modelleri) analiz edilecek
4.
İklim değişikliğinin gelecekteki etkileri daha net öngörülebilecek