https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/cumhurbaskani-erdogandan-lgsye-iliskin-iddialara-sert-cikis-ozur-dilemeliler-1098036460.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'ye ilişkin iddialara sert çıkış: 'Özür dilemeliler'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'ye ilişkin iddialara sert çıkış: 'Özür dilemeliler'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, LGS'de şaibe iddialarına tepki göstererek "Tek yapmaları gereken çıkıp... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T14:05+0300
2025-07-21T14:05+0300
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türki̇ye
recep tayyip erdoğan
kuzey kıbrıs
lgs
liseye geçiş sistemi (lgs)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kamuoyunda tartışmalara neden olan LGS sonuçlarına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Çok büyük bir terbiyesizlik, masum çocuklardan özür dilemeliler" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında, "İmam hatip okullarının akademik başarıları, özellikle fen ve sosyal bilimler alanında giderek artıyor. Bu durum da bazı kesimleri rahatsız etmiş görünüyor. Günlerdir yürütülen ahlaksız iftira kampanyasının tek bir açıklaması vardır; o da imam hatip düşmanlığıdır" dedi. Erdoğan ifadelerini şöyle sürdürdü:"Hakikaten yenilir yutulur bir şey değil. Bir insan bu kadar pişkince yalan söyleyemez. LGS’de bu kadar başarı sağlamış olan bu yavrulara niye hakaret ediyorsun? Şu anda Kartal Anadolu İmam Hatip’te, diğer imam hatiplerde bu kadar başarı grafiği yüksek olan bu yavruları, sen nasıl olur da böyle fotoğraf kareleriyle kalkıp hedef gösterirsin? Çok büyük bir terbiyesizlik. LGS’deki başarı grafiğinin herhangi bir yolsuzlukla izah edilmesi mümkün değil. “Sağdan soldan destek verilmiş, şu olmuş, bu olmuş” hepsi yalan, hepsi bühtan. Yavrular, bileklerinin hakkıyla, zihinlerinin hakkıyla neticeyi elde etmiş olan çocuklarımız… Ama bakıyorsunuz, daha 12-13 yaşındaki masum yavruların emeklerine kara çalınıyor. Bakın bizim, “toksik siyaset” derken kastımız tam olarak buydu. Çamur at izi kalsın anlayışı ile siyaset yapılmaz; yapılsa da buna siyaset denmez. Rabbim annelerine, babalarına ve milletimize bağışlasın. Şunu da söylemek isterim: Biz sınav güvenliği konusunu son derece hassas bir şekilde ele alıyoruz. Türkiye’nin sınav güvenliği konusunda ne kadar başarılı olduğunu cümle alem bilir. Eğer bunların zerre kadar haysiyetleri varsa, tek yapmaları gereken çıkıp sosyal medyadan linç ettirdikleri o masum çocuklardan ve ailelerinden açıkça özür dilemeleridir. Yoksa bunlar müfteri olarak anılmaya devam edecektir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/mit-baskani-ibrahim-kalin-bahceliyi-ziyaret-etti-1098035495.html
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recep tayyip erdoğan, kuzey kıbrıs, lgs, liseye geçiş sistemi (lgs)
recep tayyip erdoğan, kuzey kıbrıs, lgs, liseye geçiş sistemi (lgs)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'ye ilişkin iddialara sert çıkış: 'Özür dilemeliler'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, LGS'de şaibe iddialarına tepki göstererek "Tek yapmaları gereken çıkıp sosyal medyadan linç ettirdikleri o masum çocuklardan ve ailelerinden açıkça özür dilemeleridir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kamuoyunda tartışmalara neden olan LGS sonuçlarına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Çok büyük bir terbiyesizlik, masum çocuklardan özür dilemeliler" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında, "İmam hatip okullarının akademik başarıları, özellikle fen ve sosyal bilimler alanında giderek artıyor. Bu durum da bazı kesimleri rahatsız etmiş görünüyor. Günlerdir yürütülen ahlaksız iftira kampanyasının tek bir açıklaması vardır; o da imam hatip düşmanlığıdır" dedi.
Erdoğan ifadelerini şöyle sürdürdü:
"Hakikaten yenilir yutulur bir şey değil. Bir insan bu kadar pişkince yalan söyleyemez. LGS’de bu kadar başarı sağlamış olan bu yavrulara niye hakaret ediyorsun? Şu anda Kartal Anadolu İmam Hatip’te, diğer imam hatiplerde bu kadar başarı grafiği yüksek olan bu yavruları, sen nasıl olur da böyle fotoğraf kareleriyle kalkıp hedef gösterirsin? Çok büyük bir terbiyesizlik. LGS’deki başarı grafiğinin herhangi bir yolsuzlukla izah edilmesi mümkün değil. “Sağdan soldan destek verilmiş, şu olmuş, bu olmuş” hepsi yalan, hepsi bühtan. Yavrular, bileklerinin hakkıyla, zihinlerinin hakkıyla neticeyi elde etmiş olan çocuklarımız… Ama bakıyorsunuz, daha 12-13 yaşındaki masum yavruların emeklerine kara çalınıyor. Bakın bizim, “toksik siyaset” derken kastımız tam olarak buydu. Çamur at izi kalsın anlayışı ile siyaset yapılmaz; yapılsa da buna siyaset denmez. Rabbim annelerine, babalarına ve milletimize bağışlasın. Şunu da söylemek isterim: Biz sınav güvenliği konusunu son derece hassas bir şekilde ele alıyoruz. Türkiye’nin sınav güvenliği konusunda ne kadar başarılı olduğunu cümle alem bilir. Eğer bunların zerre kadar haysiyetleri varsa, tek yapmaları gereken çıkıp sosyal medyadan linç ettirdikleri o masum çocuklardan ve ailelerinden açıkça özür dilemeleridir. Yoksa bunlar müfteri olarak anılmaya devam edecektir."