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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bahçeli'yi ziyaret etti
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bahçeli'yi ziyaret etti
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. 21.07.2025, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.
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i̇brahim kalın, mi̇t, mhp, devlet bahçeli
i̇brahim kalın, mi̇t, mhp, devlet bahçeli

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bahçeli'yi ziyaret etti

12:46 21.07.2025 (güncellendi: 12:48 21.07.2025)
© AAMİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
© AA
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.
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