https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/mit-baskani-ibrahim-kalin-bahceliyi-ziyaret-etti-1098035495.html
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bahçeli'yi ziyaret etti
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bahçeli'yi ziyaret etti
Sputnik Türkiye
MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T12:46+0300
2025-07-21T12:46+0300
2025-07-21T12:48+0300
poli̇ti̇ka
i̇brahim kalın
mi̇t
mhp
devlet bahçeli
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/kemal-kilicdaroglunun-ikizi-adil-kilicdaroglu-hayatini-kaybetti-1098030862.html
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i̇brahim kalın, mi̇t, mhp, devlet bahçeli
i̇brahim kalın, mi̇t, mhp, devlet bahçeli
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bahçeli'yi ziyaret etti
12:46 21.07.2025 (güncellendi: 12:48 21.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.