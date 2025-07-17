https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/galatasaray-ve-napoli-osimhen-transferinde-anlasti--1097970098.html
Galatasaray ve Napoli, Osimhen transferinde anlaştı
Galatasaray ve Napoli, Osimhen transferinde anlaştı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, dünya futbolunun en gözde forvetlerinden biri olan Victor Osimhen’in transferi için Napoli'yle anlaşmaya vardı. Tarafların ödeme koşullarında el... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T23:51+0300
2025-07-17T23:51+0300
2025-07-17T23:51+0300
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Galatasaray ve Napoli, uzun süredir görüşülen Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı.Gazeteci Zeki Uzundurukan, A Spor'a yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun başından beri Galatasaray’da oynamayı istediğini belirterek, "Osimhen’in Suudi Arabistan’a gitmek gibi bir düşüncesi hiç olmadı. Başkan Dursun Özbek süreci çok başarılı yönetti. Başka bir Türk kulübü kasasında 150 milyon avro olsa bile bu transferi gerçekleştiremeyebilirdi" ifadelerini kullandı.İki kulübün ödeme koşullarında anlaştığı ve artık ıslak imzaların atılmasının beklendiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/osimhen-transferi-tikandi-galatasarayin-teklifine-napoliden-ret-resmi-aciklama-geldi-1097886249.html
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osimhen, napoli, galatasaray, anlaşma, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, maç, maç yayını
osimhen, napoli, galatasaray, anlaşma, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, maç, maç yayını
Galatasaray ve Napoli, Osimhen transferinde anlaştı
Galatasaray, dünya futbolunun en gözde forvetlerinden biri olan Victor Osimhen’in transferi için Napoli'yle anlaşmaya vardı. Tarafların ödeme koşullarında el sıkıştığı ve artık ıslak imzaların atılmasının beklendiği bildirildi.
Galatasaray ve Napoli, uzun süredir görüşülen Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı.
Gazeteci Zeki Uzundurukan, A Spor'a yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun başından beri Galatasaray’da oynamayı istediğini belirterek, "Osimhen’in Suudi Arabistan’a gitmek gibi bir düşüncesi hiç olmadı. Başkan Dursun Özbek süreci çok başarılı yönetti. Başka bir Türk kulübü kasasında 150 milyon avro olsa bile bu transferi gerçekleştiremeyebilirdi" ifadelerini kullandı.
İki kulübün ödeme koşullarında anlaştığı ve artık ıslak imzaların atılmasının beklendiği bildirildi.