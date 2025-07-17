https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/galatasaray-ve-napoli-osimhen-transferinde-anlasti--1097970098.html

Galatasaray ve Napoli, Osimhen transferinde anlaştı

Galatasaray ve Napoli, Osimhen transferinde anlaştı

Sputnik Türkiye

Galatasaray, dünya futbolunun en gözde forvetlerinden biri olan Victor Osimhen’in transferi için Napoli'yle anlaşmaya vardı. Tarafların ödeme koşullarında el... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T23:51+0300

2025-07-17T23:51+0300

2025-07-17T23:51+0300

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Galatasaray ve Napoli, uzun süredir görüşülen Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı.Gazeteci Zeki Uzundurukan, A Spor'a yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun başından beri Galatasaray’da oynamayı istediğini belirterek, "Osimhen’in Suudi Arabistan’a gitmek gibi bir düşüncesi hiç olmadı. Başkan Dursun Özbek süreci çok başarılı yönetti. Başka bir Türk kulübü kasasında 150 milyon avro olsa bile bu transferi gerçekleştiremeyebilirdi" ifadelerini kullandı.İki kulübün ödeme koşullarında anlaştığı ve artık ıslak imzaların atılmasının beklendiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/osimhen-transferi-tikandi-galatasarayin-teklifine-napoliden-ret-resmi-aciklama-geldi-1097886249.html

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