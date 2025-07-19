https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/abdde-havayolu-trafigi-krizi-jfkde-ucuslar-askiya-alindi-1097999278.html

ABD'de havayolu trafiği krizi: JFK'de uçuşlar askıya alındı

ABD'de havayolu trafiği krizi: JFK'de uçuşlar askıya alındı

Sputnik Türkiye

ABD'nin New York kentindeki John F. Kennedy (JFK) Uluslararası Havalimanı’nda bir uçağın 'acil durum' bildirmesi üzerine tüm kalkışlar geçici olarak... 19.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-19T01:12+0300

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New York JFK Havalimanı'nda bir uçağın acil durum bildirmesi üzerine tüm kalkışlar geçici olarak durduruldu.ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu durumun yerel saatle 14.30’a kadar uçuşlarda aksamaya yol açabileceği ifade edildi. FAA’nın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgi notunda, acil durumun ayrıntılarına yer verilmezken, güvenlik protokolleri çerçevesinde tüm kalkışların geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Yolculara uçuşlarını havalimanı ya da havayolu firmalarının resmi kanallarından takip etmeleri uyarısında bulunuldu.

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