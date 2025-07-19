https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/abdde-havayolu-trafigi-krizi-jfkde-ucuslar-askiya-alindi-1097999278.html
ABD'de havayolu trafiği krizi: JFK'de uçuşlar askıya alındı
ABD'de havayolu trafiği krizi: JFK'de uçuşlar askıya alındı
Sputnik Türkiye
ABD'nin New York kentindeki John F. Kennedy (JFK) Uluslararası Havalimanı’nda bir uçağın 'acil durum' bildirmesi üzerine tüm kalkışlar geçici olarak... 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T01:12+0300
2025-07-19T01:12+0300
2025-07-19T01:12+0300
dünya
abd
john f. kennedy
jfk
abd
abd federal havacılık i̇daresi (faa)
uçak
uçak seferi
uçak seferleri
uçak kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103171/37/1031713729_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_c6929a5060781244a861a2fce43c7d7c.jpg
New York JFK Havalimanı'nda bir uçağın acil durum bildirmesi üzerine tüm kalkışlar geçici olarak durduruldu.ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu durumun yerel saatle 14.30’a kadar uçuşlarda aksamaya yol açabileceği ifade edildi. FAA’nın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgi notunda, acil durumun ayrıntılarına yer verilmezken, güvenlik protokolleri çerçevesinde tüm kalkışların geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Yolculara uçuşlarını havalimanı ya da havayolu firmalarının resmi kanallarından takip etmeleri uyarısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/kanadada-ozel-ucak-kacirildi-hava-sahasi-kapatildi-1097921662.html
jfk
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103171/37/1031713729_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_bd3a3b9d5d2ca24603ec8ad43524607b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, john f. kennedy, jfk, abd, abd federal havacılık i̇daresi (faa), uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak motoru, uçak bileti
abd, john f. kennedy, jfk, abd, abd federal havacılık i̇daresi (faa), uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak motoru, uçak bileti
ABD'de havayolu trafiği krizi: JFK'de uçuşlar askıya alındı
ABD'nin New York kentindeki John F. Kennedy (JFK) Uluslararası Havalimanı’nda bir uçağın 'acil durum' bildirmesi üzerine tüm kalkışlar geçici olarak durduruldu. Federal Havacılık İdaresi (FAA), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olayın detaylarına yer vermedi. Uçuşlardaki aksamanın yerel saatle 14.30’a kadar sürebileceği bildirildi.
New York JFK Havalimanı'nda bir uçağın acil durum bildirmesi üzerine tüm kalkışlar geçici olarak durduruldu.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu durumun yerel saatle 14.30’a kadar uçuşlarda aksamaya yol açabileceği ifade edildi. FAA’nın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgi notunda, acil durumun ayrıntılarına yer verilmezken, güvenlik protokolleri çerçevesinde tüm kalkışların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
Yolculara uçuşlarını havalimanı ya da havayolu firmalarının resmi kanallarından takip etmeleri uyarısında bulunuldu.