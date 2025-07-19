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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/abdde-havayolu-trafigi-krizi-jfkde-ucuslar-askiya-alindi-1097999278.html
ABD'de havayolu trafiği krizi: JFK'de uçuşlar askıya alındı
ABD'de havayolu trafiği krizi: JFK'de uçuşlar askıya alındı
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ABD'nin New York kentindeki John F. Kennedy (JFK) Uluslararası Havalimanı’nda bir uçağın 'acil durum' bildirmesi üzerine tüm kalkışlar geçici olarak... 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T01:12+0300
2025-07-19T01:12+0300
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john f. kennedy
jfk
abd
abd federal havacılık i̇daresi (faa)
uçak
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New York JFK Havalimanı'nda bir uçağın acil durum bildirmesi üzerine tüm kalkışlar geçici olarak durduruldu.ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu durumun yerel saatle 14.30’a kadar uçuşlarda aksamaya yol açabileceği ifade edildi. FAA’nın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgi notunda, acil durumun ayrıntılarına yer verilmezken, güvenlik protokolleri çerçevesinde tüm kalkışların geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Yolculara uçuşlarını havalimanı ya da havayolu firmalarının resmi kanallarından takip etmeleri uyarısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/kanadada-ozel-ucak-kacirildi-hava-sahasi-kapatildi-1097921662.html
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abd, john f. kennedy, jfk, abd, abd federal havacılık i̇daresi (faa), uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak motoru, uçak bileti
abd, john f. kennedy, jfk, abd, abd federal havacılık i̇daresi (faa), uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak motoru, uçak bileti

ABD'de havayolu trafiği krizi: JFK'de uçuşlar askıya alındı

01:12 19.07.2025
© AA / Mohammed ElshamyNew York JFK Havalimanı'nı su bastı
New York JFK Havalimanı'nı su bastı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2025
© AA / Mohammed Elshamy
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ABD'nin New York kentindeki John F. Kennedy (JFK) Uluslararası Havalimanı’nda bir uçağın 'acil durum' bildirmesi üzerine tüm kalkışlar geçici olarak durduruldu. Federal Havacılık İdaresi (FAA), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olayın detaylarına yer vermedi. Uçuşlardaki aksamanın yerel saatle 14.30’a kadar sürebileceği bildirildi.
New York JFK Havalimanı'nda bir uçağın acil durum bildirmesi üzerine tüm kalkışlar geçici olarak durduruldu.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu durumun yerel saatle 14.30’a kadar uçuşlarda aksamaya yol açabileceği ifade edildi. FAA’nın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgi notunda, acil durumun ayrıntılarına yer verilmezken, güvenlik protokolleri çerçevesinde tüm kalkışların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
Yolculara uçuşlarını havalimanı ya da havayolu firmalarının resmi kanallarından takip etmeleri uyarısında bulunuldu.
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