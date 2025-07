https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/sadece-et-tuketerek-1-ay-gecirdi-vucudunda-gozle-gorulur-degisim-yasandi-1097992935.html

Sadece et tüketerek 1 ay geçirdi: Vücudunda gözle görülür değişim yaşandı

Janis, 30 gün boyunca sadece et ve süt ürünleriyle beslendi. Kilo verdi, cildi düzeldi, enerjisi arttı. Peki bu diyet sağlıklı mı? İşte uzmanların görüşü.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104084/82/1040848206_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_aa6797575ceef6c4badc0cbb4df8bf06.jpg

San Diego, California'da yaşayan Janis Luize Rocha Leites, 30 yaşına girdiğinde kendisini hiç iyi hissetmediğini fark etti. Enerjisi düşüktü, cildi solgundu ve saç dökülmesiyle mücadele ediyordu. İki yıl boyunca vejetaryen beslenen Janis, birçok diyeti denemişti ancak aradığı çözümü bulamamıştı.Ta ki bir arkadaşıyla yeniden karşılaşana kadar...Arkadaşının saç ve cildi değişmişti: İlham geldiJanis’in 6 aydır görmediği bir arkadaşı, gözle görülür bir şekilde gençleşmişti. Cildi parlak, saçı sağlıklıydı. Bu değişimin sırrıysa "karnivor diyeti"ydi — yani sadece hayvansal ürünlerle beslenmek.Janis hemen karar verdi: 30 gün boyunca yalnızca et, yumurta, süt ve kemik suyu tüketecekti.30 Günde 9 kilo verdi, cildi ve enerjisi yenilendiBu diyetin sonunda Janis 20 pound (yaklaşık 9 kilo) verdi. Cildindeki kırmızı lekeler kayboldu, yüzündeki şişlik indi, "beyin sisi" gitti. Eskiden tatlıya düşkün olduğunu belirten Janis, artık şekere karşı bir isteği kalmadığını söylüyor.“Çift çenemin gittiğini, göbeğimin düzleştiğini gördüm. Regl döngüm düzene girdi,” diyor.Hamile kalmasını da diyete bağladı2025 Ocak ayında hamile kaldığını açıklayan Janis, bunun tamamen diyet sayesinde olup olmadığını kesin olarak söylemese de “vücudumun daha doğurgan olduğunu hissediyordum” ifadelerini kullandı.Şu an 23 haftalık hamile olan Janis, hâlâ günde 300 gram kırmızı et tüketiyor. Zaman zaman tavuk ve domuz eti de tercih ediyor. Hamileliği süresince diyetine az miktarda meyve ve karbonhidrat da eklemiş durumda.Uzmanlar uyarıyor: Riskler yok değilBeslenme uzmanları ise bu tür tek yönlü diyetlerin uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor. Kronik böbrek taşı oluşumu, kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet riski bu diyetin en büyük tehlikeleri arasında.

