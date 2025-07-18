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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/sadece-et-tuketerek-1-ay-gecirdi-vucudunda-gozle-gorulur-degisim-yasandi-1097992935.html
Sadece et tüketerek 1 ay geçirdi: Vücudunda gözle görülür değişim yaşandı
Sadece et tüketerek 1 ay geçirdi: Vücudunda gözle görülür değişim yaşandı
Sputnik Türkiye
Janis, 30 gün boyunca sadece et ve süt ürünleriyle beslendi. Kilo verdi, cildi düzeldi, enerjisi arttı. Peki bu diyet sağlıklı mı? İşte uzmanların görüşü.
2025-07-18T17:08+0300
2025-07-18T17:08+0300
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San Diego, California'da yaşayan Janis Luize Rocha Leites, 30 yaşına girdiğinde kendisini hiç iyi hissetmediğini fark etti. Enerjisi düşüktü, cildi solgundu ve saç dökülmesiyle mücadele ediyordu. İki yıl boyunca vejetaryen beslenen Janis, birçok diyeti denemişti ancak aradığı çözümü bulamamıştı.Ta ki bir arkadaşıyla yeniden karşılaşana kadar...Arkadaşının saç ve cildi değişmişti: İlham geldiJanis’in 6 aydır görmediği bir arkadaşı, gözle görülür bir şekilde gençleşmişti. Cildi parlak, saçı sağlıklıydı. Bu değişimin sırrıysa "karnivor diyeti"ydi — yani sadece hayvansal ürünlerle beslenmek.Janis hemen karar verdi: 30 gün boyunca yalnızca et, yumurta, süt ve kemik suyu tüketecekti.30 Günde 9 kilo verdi, cildi ve enerjisi yenilendiBu diyetin sonunda Janis 20 pound (yaklaşık 9 kilo) verdi. Cildindeki kırmızı lekeler kayboldu, yüzündeki şişlik indi, "beyin sisi" gitti. Eskiden tatlıya düşkün olduğunu belirten Janis, artık şekere karşı bir isteği kalmadığını söylüyor.“Çift çenemin gittiğini, göbeğimin düzleştiğini gördüm. Regl döngüm düzene girdi,” diyor.Hamile kalmasını da diyete bağladı2025 Ocak ayında hamile kaldığını açıklayan Janis, bunun tamamen diyet sayesinde olup olmadığını kesin olarak söylemese de “vücudumun daha doğurgan olduğunu hissediyordum” ifadelerini kullandı.Şu an 23 haftalık hamile olan Janis, hâlâ günde 300 gram kırmızı et tüketiyor. Zaman zaman tavuk ve domuz eti de tercih ediyor. Hamileliği süresince diyetine az miktarda meyve ve karbonhidrat da eklemiş durumda.Uzmanlar uyarıyor: Riskler yok değilBeslenme uzmanları ise bu tür tek yönlü diyetlerin uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor. Kronik böbrek taşı oluşumu, kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet riski bu diyetin en büyük tehlikeleri arasında.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/bilim-insanlari-uyardi-pazartesi-sendromu-gercekten-kalp-krizi-riskini-artiriyor-mu-1097874482.html
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et diyeti, karnivor diyeti nedir, sadece et yiyen kadın, 30 gün et diyeti sonuçları, karnivor diyet etkileri, et diyeti kilo verdirir mi, janis luize rocha leites diyeti, vejetaryenlikten et diyetine geçiş, kırmızı et diyeti sonuçları, hamilelik ve karnivor diyet, et diyeti cilt etkileri, şeker bırakınca ne olur, et diyeti ile kilo verme
et diyeti, karnivor diyeti nedir, sadece et yiyen kadın, 30 gün et diyeti sonuçları, karnivor diyet etkileri, et diyeti kilo verdirir mi, janis luize rocha leites diyeti, vejetaryenlikten et diyetine geçiş, kırmızı et diyeti sonuçları, hamilelik ve karnivor diyet, et diyeti cilt etkileri, şeker bırakınca ne olur, et diyeti ile kilo verme

Sadece et tüketerek 1 ay geçirdi: Vücudunda gözle görülür değişim yaşandı

17:08 18.07.2025
© Fotoğraf : Pixabay/ PublicDomainPicturesKilo – kilo verme - şişmanlık – diyet
Kilo – kilo verme - şişmanlık – diyet - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
© Fotoğraf : Pixabay/ PublicDomainPictures
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Amerika’da yaşayan Janis, 30 gün boyunca sadece et ve süt ürünleri tüketti. Kilo verdi, cildi düzeldi, enerjisi arttı. Ancak uzmanlar bu diyetin ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekiyor. İşte “et diyeti”yle gelen sonuçlar ve tartışmalar…
San Diego, California'da yaşayan Janis Luize Rocha Leites, 30 yaşına girdiğinde kendisini hiç iyi hissetmediğini fark etti. Enerjisi düşüktü, cildi solgundu ve saç dökülmesiyle mücadele ediyordu. İki yıl boyunca vejetaryen beslenen Janis, birçok diyeti denemişti ancak aradığı çözümü bulamamıştı.
Ta ki bir arkadaşıyla yeniden karşılaşana kadar...

Arkadaşının saç ve cildi değişmişti: İlham geldi

Janis’in 6 aydır görmediği bir arkadaşı, gözle görülür bir şekilde gençleşmişti. Cildi parlak, saçı sağlıklıydı. Bu değişimin sırrıysa "karnivor diyeti"ydi — yani sadece hayvansal ürünlerle beslenmek.
Janis hemen karar verdi: 30 gün boyunca yalnızca et, yumurta, süt ve kemik suyu tüketecekti.

30 Günde 9 kilo verdi, cildi ve enerjisi yenilendi

Bu diyetin sonunda Janis 20 pound (yaklaşık 9 kilo) verdi. Cildindeki kırmızı lekeler kayboldu, yüzündeki şişlik indi, "beyin sisi" gitti. Eskiden tatlıya düşkün olduğunu belirten Janis, artık şekere karşı bir isteği kalmadığını söylüyor.
“Çift çenemin gittiğini, göbeğimin düzleştiğini gördüm. Regl döngüm düzene girdi,” diyor.

Hamile kalmasını da diyete bağladı

2025 Ocak ayında hamile kaldığını açıklayan Janis, bunun tamamen diyet sayesinde olup olmadığını kesin olarak söylemese de “vücudumun daha doğurgan olduğunu hissediyordum” ifadelerini kullandı.
Şu an 23 haftalık hamile olan Janis, hâlâ günde 300 gram kırmızı et tüketiyor. Zaman zaman tavuk ve domuz eti de tercih ediyor. Hamileliği süresince diyetine az miktarda meyve ve karbonhidrat da eklemiş durumda.

Uzmanlar uyarıyor: Riskler yok değil

Beslenme uzmanları ise bu tür tek yönlü diyetlerin uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor. Kronik böbrek taşı oluşumu, kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet riski bu diyetin en büyük tehlikeleri arasında.
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