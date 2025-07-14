https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/bilim-insanlari-uyardi-pazartesi-sendromu-gercekten-kalp-krizi-riskini-artiriyor-mu-1097874482.html

Bilim insanları uyardı: Pazartesi sendromu gerçekten kalp krizi riskini artırıyor mu?

Bilim insanları uyardı: Pazartesi sendromu gerçekten kalp krizi riskini artırıyor mu?

Sputnik Türkiye

Pazartesi sendromu sadece moralinizi bozmakla kalmıyor; uzmanlara göre bu duygu, biyolojik stres tepkilerinizi artırarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T16:44+0300

2025-07-14T16:44+0300

2025-07-14T16:44+0300

pazar

sağlik

pazartesi

sendrom

kalp krizi

kalp çarpıntısı

kalp

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kalp masajı

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Hafta sonunun son saatlerinde hissettiğiniz o açıklanamayan huzursuzluk, bilimsel bir gerçek olabilir. Halk arasında “Pazartesi sendromu” olarak bilinen bu psikolojik durum, yalnızca ruh halinizi değil, fiziksel sağlığınızı da etkiliyor.Uzmanlar neden uyarıyor?Hong Kong Üniversitesi tarafından yapılan ve Journal of Affective Disorders dergisinde yayımlanan son araştırma, pazartesi günlerinin insanlarda benzersiz bir biyolojik stres yarattığını ortaya koydu. Araştırmanın baş yazarı Prof. Tarani Chandola, bu stresin sadece çalışanları değil, emeklileri bile etkilediğini belirtti:“Pazartesi günlerinin stres fizyolojimize nasıl kazındığına dair şaşırtıcı veriler elde ettik. Bu yalnızca işle ilgili değil; bu, kültürel bir stres tepkisi.”Vücut pazartesi günü nasıl tepki veriyor?Araştırma, pazartesi günleri kortizol hormonunda ortalama %23 oranında bir artış gözlemlendiğini belirtiyor. Kortizol, vücudun strese verdiği biyokimyasal yanıtı tetikleyen bir hormon. Uzun süreli kortizol yüksekliği, şu sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor:En dikkat çekici bulgu ise, pazartesi günlerinde kalp krizi riskinin %19 oranında artması.Sadece zihinsel değil, fiziksel bir tehditPazartesi sendromunun etkisi, yalnızca psikolojik düzeyde kalmıyor. Araştırmacılar, haftalık döngüye karşı vücudun koşullandığını ve bu koşullanmanın, özellikle Pazar öğleden sonraları stres tepkilerini tetiklediğini vurguluyor.Ne yapmalı?Uzmanlar, stresin etkisini azaltmak için haftalık rutinlerde esneklik yaratılması, hafta başına daha hafif işler planlanması ve mindfulness egzersizlerinin uygulanmasını öneriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/siradan-gibi-gorunuyor-ama-bilenler-geceleri-uyuyamiyor-simdiye-kadar-cekilmis-en-korkunc-1097867118.html

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pazar, pazartesi, sendrom, kalp krizi, kalp çarpıntısı, kalp, koroner kalp hastalığı, kalp hastalıkları, kalp masajı, kalp damar hastalığı