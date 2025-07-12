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Orban: Ukrayna AB üyeliği için hazır değil
Orban: Ukrayna AB üyeliği için hazır değil
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın AB üyeliği için kesinlikle hazır olmadığını belirtti. 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T21:39+0300
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dünya
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Brüksel'in Kiev'in Avrupa Birliği’ne (AB) hızla kabul edilmesi yönündeki ısrarına rağmen Ukrayna'nın AB üyeliği için kesinlikle hazır olmadığını ifade etti.Orban, "Brüksel Ukrayna'nın AB üyeliğine hazır olduğu konusunda ısrar ediyor. Gerçek ise oldukça farklı: Zorla seferberlik, ekonomik çöküş, özgürlüklerin kısıtlanması ve sonu görünmeyen bir savaş. Eğer Ukrayna'yı kabul edersek, savaşa kapımızı açmış oluruz. Aklı başında kim bunu ister?” ifadelerine yer verdi.Orban, AB zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Macaristan'ın Kiev'in AB'ye katılımını desteklememesi nedeniyle Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne entegrasyonu konusunda hukuki bağlayıcılığı olacak bir karar alınmasının mümkün olmayacağını, bu konunun oybirliğiyle çözülmesi gerektiğini belirtmişti. Macar Başbakan ayrıca, Ukrayna'nın AB’ye kabulü konusunda Macaristan'da yapılan ve katılımcıların yüzde 95'inin, yani 2 milyondan fazla kişinin Kiev'in Avrupa entegrasyonuna karşı olduğu bir anketin sonuçlarını da paylaşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/macaristan-basbakani-orban-kievin-natoya-kabulunu-barut-ficisini-tutusturmaya-benzetti-1097416459.html
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viktor orban, macaristan, avrupa birliği, ab, ukrayna, avrupa
viktor orban, macaristan, avrupa birliği, ab, ukrayna, avrupa

Orban: Ukrayna AB üyeliği için hazır değil

21:39 12.07.2025
© AP Photo / Denes ErdosViktor Orbán
Viktor Orbán - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Denes Erdos
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Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın AB üyeliği için kesinlikle hazır olmadığını belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Brüksel'in Kiev'in Avrupa Birliği’ne (AB) hızla kabul edilmesi yönündeki ısrarına rağmen Ukrayna'nın AB üyeliği için kesinlikle hazır olmadığını ifade etti.
Orban, "Brüksel Ukrayna'nın AB üyeliğine hazır olduğu konusunda ısrar ediyor. Gerçek ise oldukça farklı: Zorla seferberlik, ekonomik çöküş, özgürlüklerin kısıtlanması ve sonu görünmeyen bir savaş. Eğer Ukrayna'yı kabul edersek, savaşa kapımızı açmış oluruz. Aklı başında kim bunu ister?” ifadelerine yer verdi.
Orban, AB zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Macaristan'ın Kiev'in AB'ye katılımını desteklememesi nedeniyle Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne entegrasyonu konusunda hukuki bağlayıcılığı olacak bir karar alınmasının mümkün olmayacağını, bu konunun oybirliğiyle çözülmesi gerektiğini belirtmişti. Macar Başbakan ayrıca, Ukrayna'nın AB’ye kabulü konusunda Macaristan'da yapılan ve katılımcıların yüzde 95'inin, yani 2 milyondan fazla kişinin Kiev'in Avrupa entegrasyonuna karşı olduğu bir anketin sonuçlarını da paylaşmıştı.
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