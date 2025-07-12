https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/orban-ukrayna-ab-uyeligi-icin-hazir-degil-1097846161.html

Orban: Ukrayna AB üyeliği için hazır değil

Orban: Ukrayna AB üyeliği için hazır değil

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın AB üyeliği için kesinlikle hazır olmadığını belirtti. 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T21:39+0300

2025-07-12T21:39+0300

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Brüksel'in Kiev'in Avrupa Birliği’ne (AB) hızla kabul edilmesi yönündeki ısrarına rağmen Ukrayna'nın AB üyeliği için kesinlikle hazır olmadığını ifade etti.Orban, "Brüksel Ukrayna'nın AB üyeliğine hazır olduğu konusunda ısrar ediyor. Gerçek ise oldukça farklı: Zorla seferberlik, ekonomik çöküş, özgürlüklerin kısıtlanması ve sonu görünmeyen bir savaş. Eğer Ukrayna'yı kabul edersek, savaşa kapımızı açmış oluruz. Aklı başında kim bunu ister?” ifadelerine yer verdi.Orban, AB zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Macaristan'ın Kiev'in AB'ye katılımını desteklememesi nedeniyle Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne entegrasyonu konusunda hukuki bağlayıcılığı olacak bir karar alınmasının mümkün olmayacağını, bu konunun oybirliğiyle çözülmesi gerektiğini belirtmişti. Macar Başbakan ayrıca, Ukrayna'nın AB’ye kabulü konusunda Macaristan'da yapılan ve katılımcıların yüzde 95'inin, yani 2 milyondan fazla kişinin Kiev'in Avrupa entegrasyonuna karşı olduğu bir anketin sonuçlarını da paylaşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/macaristan-basbakani-orban-kievin-natoya-kabulunu-barut-ficisini-tutusturmaya-benzetti-1097416459.html

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