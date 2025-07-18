https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/kredi-karti-borcu-yapilandirmasinda-son-durum-ne-zaman-baslayacak--1097971885.html

Kredi kartı borcu yapılandırmasında son durum: Ne zaman başlayacak?

Kredi kartı borcu yapılandırmasında son durum: Ne zaman başlayacak?

Sputnik Türkiye

BDDK’nın kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap borçlarını kapsayan yapılandırma düzenlemesi yürürlükte. Başvurular 10 Ekim 2025'e kadar sürecek. Faiz... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T07:16+0300

2025-07-18T07:16+0300

2025-07-18T07:16+0300

ekonomi̇

bddk

kredi kartı

borç yapılandırma

yeniden yapılandırma

yapılandırma

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Borç yükü altındaki vatandaşlar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), geçtiğimiz hafta önemli bir adım attı. Kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap (KMH) borçlarını kapsayan yeni yapılandırma düzenlemesi açıklandı. Bireysel borçların 48 aya kadar yeniden yapılandırılması planlanırken, önceki düzenlemelere göre kapsam da genişletildi. Yapılandırma için son başvuru tarihi ise 10 Ekim 2025 olarak belirlendi.Bu günlerde herkes yapılandırmanın başlayıp başlamadığını merak ediyor. Sabah'ın haberine göre dün bankacılarla yapılan görüşmelerde bu konuya netlik kazandırılmaya çalışıldı. Önceki gün BDDK ile Bankalar Birliği arasında yapılan toplantıda, bankacılar gri alanları aydınlatmaya çalıştı. Tartışılan konulardan biri, borcunun sadece asgarisini ödeyen kart sahibinin limitinin düşürülüp düşürülmeyeceği oldu.BDDK'nın tavsiye kararında, kredi kartı yapılandırmasında borcun yarısı ödenmeden ilgili banka tarafından kart limitinin artırılmaması, ihtiyaç kredisi yapılandırmalarında ise mevcut borç bakiyesini aşacak yeni kredi verilmemesi gerektiği belirtildi. Ancak burada bankalar kendi inisiyatiflerini kullanacak. Kimi bankalar, sorunlu müşterilere limit artışı yapmama kararı alırken, bazıları geçmişte ödemelerini düzenli yapmış ancak son dönemde asgarisini ödeyemeyen müşterilere esneklik tanımayı düşünüyor.Kart sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri de faiz oranları. Kredi kartı borçları için yapılandırma faizi yüzde 3.11 olacak. 60 ay vadeli yapılandırmalarda bu oran yüzde 3.5 ile 3.75 arasında değişiyordu. Bireysel kredilerde ise faiz oranını bankalar belirleyecek. Şu anda birçok bankada bu oranlar yüzde 3.79 ile 3.89 arasında değişiyor.Peki yapılandırma fiilen başladı mı?Bazı bankalar karar çıkar çıkmaz uygulamaya geçti. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 14-16 Temmuz tarihlerinde 682 adet, 157 milyon TL’lik kredi yapılandırıldığını açıkladı. Kredi kartı tarafında ise sadece son üç günde 8.606 dosyada yaklaşık 2 milyar TL’lik borç yeniden yapılandırıldı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar da bölge müdürleriyle toplantılar yaparak sorunlu müşterilere tek tek ulaştıklarını ve detayları anlattıklarını ifade etti.Ancak bazı bankalar hâlâ altyapı hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Birçok banka, kredi kartı ve bireysel kredi yapılandırmalarına gelecek hafta pazartesi (21 Temmuz) itibarıyla başlamayı planlıyor. Yapılandırma süreci haftaya başlasa bile, düzenleme 10 Temmuz itibarıyla geçerli kabul edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/merkez-bankasi-faiz-karari-ne-zaman-aciklanacak-1097964396.html

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bddk, kredi kartı, borç yapılandırma, yeniden yapılandırma, yapılandırma