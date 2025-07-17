https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/merkez-bankasi-faiz-karari-ne-zaman-aciklanacak-1097964396.html

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye, Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına odaklandı. Uzun süredir faizler yüksek seyrederken en son gelen enflasyon verisi sonrası faizlerin düşmesi... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T17:07+0300

2025-07-17T17:07+0300

2025-07-17T17:07+0300

ekonomi̇

merkez bankası

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Merkez Bankası bu ay yine toplanacak. Bu toplantı epey kritik. Enflasyonun yıllık bazda düşmesi nedeniyle faizlerin düşürülmesi bekleniyor. Vatandaşlar da faizlerin ne kadar düşeceğine odaklanmış durumda.Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 24 Temmuz Perşembe günü toplanacak. TCMB faiz kararını saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşacak.Faizler ne kadar düşecek?Genel beklenti, politika faizinin 300 baz puan düşürülerek yüzde 43 seviyesine gerilemesi yönünde. Ancak bazı banka ve finans kuruluşları, indirimin 350 baz puana kadar çıkabileceğini öngörüyor.3 Temmuz’da açıklanan enflasyon verileri sonrası ise faiz indiriminin daha derinleşerek 400-500 baz puan aralığında olabileceği yönünde değerlendirmeler dikkat çekiyor.Merkez Bankası faiz kararları ne oldu?Ocak 2024: Politika faizi yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştur.Şubat 2024: Politika faizi yüzde 45'te sabit bırakılmıştır.Mart 2024: Politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye yükseltilmiştir.Nisan 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.Mayıs 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.Haziran 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.Temmuz 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.Ağustos 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.Eylül 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.Ekim 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.Kasım 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.Aralık 2024: Politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,5'e düşürülmüştür.Ocak 2025: Politika faizi 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekildi.Mart 2025: Politika faizi 250 baz puanlık indirimle yüzde 42.5’e çekildi.Nisan 2025: Politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 46'ya çekildi.Haziran: Merkez Bankası politikada sıkı duruşu koruyarak bir hafta vadeli repo faizini yüzde 46 seviyesinde sabitlemiştir

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