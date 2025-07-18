https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/isvecteki-ermeni-diasporasi-karapetyana-yonelik-baski-kabul-edilemez-1097977466.html

İsveç'teki Ermeni diasporası: Karapetyan'a yönelik baskı kabul edilemez

İsveç'teki Ermeni diasporası: Karapetyan'a yönelik baskı kabul edilemez

Sputnik Türkiye

Ermenistan'da iş insanı Karapetyan'a yönelik baskının kabul edilemez olduğunu söyleyen İsveç’teki Ermeni diasporasının lideri Asatryan, bu tür eylemlerin... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T10:47+0300

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ermenistan

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samvel karapetyan

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Ermeni Ulusal Birliği Başkan Yardımcısı Anahit Asatryan, Sputnik’e açıklamasında, Ermenistan’da iş insanı Samvel Karapetyan’ın tutuklanmasını değerlendirdi.Asatryan, “Artsah (Dağlık Karabağ) ve Ermenistan'ın kalkınmasına büyük katkılarda bulunmuş bir kişiye yönelik zulüm kabul edilemez. İnsani ve altyapı projelerine verdiği destek, zor zamanlardaki yardımları ve Ermeni ulusal değerlerine olan sarsılmaz bağlılığı, cezai kovuşturmayı değil, saygıyı hak ediyor” ifadesini kullandı.Yetkililerin bu tür eylemlerinin yalnızca devlet kurumlara olan güveni sarsmakla kalmadığını, aynı zamanda Ermeni halkının birliğine de zarar verdiğini kaydeden Asatryan, “Siyasi bir kuruluş değiliz, ancak Ermeni halkı ve Ermenistan için önemli olan konularla ilgili mülahazalara katılmaya çalışıyoruz. Daha önce Ermeni hükümetine Ermeni Apostolik Kilisesi ve Dış Güvenlik Servisi çalışanlarıyla ilgili durum hakkında açık bir mektup gönderdik” dedi.Taşir Holding Başkanı Samvel Karapetyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmalar ışığında Kilise'yi savunduğu için 'darbe çağrısı' suçlamasıyla hapse atılmıştı. Karapetyan’a ayrıca kara para aklama suçlamasının yöneltildiği bildirilmişti.

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ermenistan, i̇sveç, samvel karapetyan, nikol paşinyan