https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/eski-pentagon-danismani-macgregor-abdnin-sadece-8-gunluk-fuze-stoku-var-1097977058.html
Eski Pentagon danışmanı Macgregor: ABD'nin sadece 8 günlük füze stoku var
Eski Pentagon danışmanı Macgregor: ABD'nin sadece 8 günlük füze stoku var
Sputnik Türkiye
Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Macgregor, ABD'nin yaklaşık sekiz günlük bir savaşa yetecek kadar füzeye sahip olduğunu belirterek, “Ülkenin... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T10:23+0300
2025-07-18T10:23+0300
2025-07-18T10:28+0300
dünya
abd
douglas macgregor
pentagon
füze
stok
cephanelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101407/90/1014079000_0:98:1200:773_1920x0_80_0_0_826be244d8c8bfe0983030dba052edae.jpg
Eski Pentagon danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD'ye diğer ülkelere silah sağlamayı durdurma çağrısında bulundu.Macgregor, “Çok güvenilir kaynaklar bana, savunma ve saldırı için yaklaşık sekiz günlük füzelerimizin olduğunu söylediler... Sekiz gün savaşırsak, nükleer silah kullanmak zorunda kalırız” diye yazdı.ABD Başkanı Donald Trump'ın füze stoklarının gerçek durumu konusunda bilgilendirilmesi çağrısında bulunan uzman, “Trump'ın bu konuda bilgilendirildiğinden emin değilim. Rezervlerimizin ne kadar küçük olduğunu bilmeli” diye ekledi.Daha önce Guardian gazetesi, ABD'nin Pentagon'un tüm askeri planları için ihtiyaç duyduğu Patriot füzelerinin yalnızca yüzde 25'ine sahip olduğunu bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/rus-disisleri-yapay-zeka-bir-baski-araci-ve-gucu-yeniden-dagitma-araci-haline-geliyor-1097974000.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101407/90/1014079000_28:0:1132:828_1920x0_80_0_0_184c874689dbe6adc01449198e5dafdd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, douglas macgregor, pentagon, füze, stok, cephanelik
abd, douglas macgregor, pentagon, füze, stok, cephanelik
Eski Pentagon danışmanı Macgregor: ABD'nin sadece 8 günlük füze stoku var
10:23 18.07.2025 (güncellendi: 10:28 18.07.2025)
Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Macgregor, ABD'nin yaklaşık sekiz günlük bir savaşa yetecek kadar füzeye sahip olduğunu belirterek, “Ülkenin stokları tükendi” dedi.
Eski Pentagon danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD'ye diğer ülkelere silah sağlamayı durdurma çağrısında bulundu.
Macgregor, “Çok güvenilir kaynaklar bana, savunma ve saldırı için yaklaşık sekiz günlük füzelerimizin olduğunu söylediler... Sekiz gün savaşırsak, nükleer silah kullanmak zorunda kalırız” diye yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın füze stoklarının gerçek durumu konusunda bilgilendirilmesi çağrısında bulunan uzman, “Trump'ın bu konuda bilgilendirildiğinden emin değilim. Rezervlerimizin ne kadar küçük olduğunu bilmeli” diye ekledi.
Daha önce Guardian gazetesi, ABD'nin Pentagon'un tüm askeri planları için ihtiyaç duyduğu Patriot füzelerinin yalnızca yüzde 25'ine sahip olduğunu bildirmişti.