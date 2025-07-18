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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/eski-pentagon-danismani-macgregor-abdnin-sadece-8-gunluk-fuze-stoku-var-1097977058.html
Eski Pentagon danışmanı Macgregor: ABD'nin sadece 8 günlük füze stoku var
Eski Pentagon danışmanı Macgregor: ABD'nin sadece 8 günlük füze stoku var
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Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Macgregor, ABD'nin yaklaşık sekiz günlük bir savaşa yetecek kadar füzeye sahip olduğunu belirterek, “Ülkenin... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T10:23+0300
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douglas macgregor
pentagon
füze
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Eski Pentagon danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD'ye diğer ülkelere silah sağlamayı durdurma çağrısında bulundu.Macgregor, “Çok güvenilir kaynaklar bana, savunma ve saldırı için yaklaşık sekiz günlük füzelerimizin olduğunu söylediler... Sekiz gün savaşırsak, nükleer silah kullanmak zorunda kalırız” diye yazdı.ABD Başkanı Donald Trump'ın füze stoklarının gerçek durumu konusunda bilgilendirilmesi çağrısında bulunan uzman, “Trump'ın bu konuda bilgilendirildiğinden emin değilim. Rezervlerimizin ne kadar küçük olduğunu bilmeli” diye ekledi.Daha önce Guardian gazetesi, ABD'nin Pentagon'un tüm askeri planları için ihtiyaç duyduğu Patriot füzelerinin yalnızca yüzde 25'ine sahip olduğunu bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/rus-disisleri-yapay-zeka-bir-baski-araci-ve-gucu-yeniden-dagitma-araci-haline-geliyor-1097974000.html
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abd, douglas macgregor, pentagon, füze, stok, cephanelik
abd, douglas macgregor, pentagon, füze, stok, cephanelik

Eski Pentagon danışmanı Macgregor: ABD'nin sadece 8 günlük füze stoku var

10:23 18.07.2025 (güncellendi: 10:28 18.07.2025)
© AFP 2023 / BERND WUSTNECKPatriot füze
Patriot füze - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
© AFP 2023 / BERND WUSTNECK
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Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Macgregor, ABD'nin yaklaşık sekiz günlük bir savaşa yetecek kadar füzeye sahip olduğunu belirterek, “Ülkenin stokları tükendi” dedi.
Eski Pentagon danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD'ye diğer ülkelere silah sağlamayı durdurma çağrısında bulundu.
Macgregor, “Çok güvenilir kaynaklar bana, savunma ve saldırı için yaklaşık sekiz günlük füzelerimizin olduğunu söylediler... Sekiz gün savaşırsak, nükleer silah kullanmak zorunda kalırız” diye yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın füze stoklarının gerçek durumu konusunda bilgilendirilmesi çağrısında bulunan uzman, “Trump'ın bu konuda bilgilendirildiğinden emin değilim. Rezervlerimizin ne kadar küçük olduğunu bilmeli” diye ekledi.
Daha önce Guardian gazetesi, ABD'nin Pentagon'un tüm askeri planları için ihtiyaç duyduğu Patriot füzelerinin yalnızca yüzde 25'ine sahip olduğunu bildirmişti.
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