https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/eski-pentagon-danismani-macgregor-abdnin-sadece-8-gunluk-fuze-stoku-var-1097977058.html

Eski Pentagon danışmanı Macgregor: ABD'nin sadece 8 günlük füze stoku var

Eski Pentagon danışmanı Macgregor: ABD'nin sadece 8 günlük füze stoku var

Sputnik Türkiye

Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Macgregor, ABD'nin yaklaşık sekiz günlük bir savaşa yetecek kadar füzeye sahip olduğunu belirterek, “Ülkenin... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T10:23+0300

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douglas macgregor

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füze

stok

cephanelik

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Eski Pentagon danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD'ye diğer ülkelere silah sağlamayı durdurma çağrısında bulundu.Macgregor, “Çok güvenilir kaynaklar bana, savunma ve saldırı için yaklaşık sekiz günlük füzelerimizin olduğunu söylediler... Sekiz gün savaşırsak, nükleer silah kullanmak zorunda kalırız” diye yazdı.ABD Başkanı Donald Trump'ın füze stoklarının gerçek durumu konusunda bilgilendirilmesi çağrısında bulunan uzman, “Trump'ın bu konuda bilgilendirildiğinden emin değilim. Rezervlerimizin ne kadar küçük olduğunu bilmeli” diye ekledi.Daha önce Guardian gazetesi, ABD'nin Pentagon'un tüm askeri planları için ihtiyaç duyduğu Patriot füzelerinin yalnızca yüzde 25'ine sahip olduğunu bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/rus-disisleri-yapay-zeka-bir-baski-araci-ve-gucu-yeniden-dagitma-araci-haline-geliyor-1097974000.html

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abd, douglas macgregor, pentagon, füze, stok, cephanelik