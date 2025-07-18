https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/75-yasindaki-demans-hastasi-kadini-dolandirdilar-bankadaki-parasini-aldilar-sahte-evrakla-evini-1097982892.html

75 yaşındaki demans hastası kadını dolandırdılar: Bankadaki parasını aldılar, sahte evrakla evini satmaya çalıştılar

75 yaşındaki demans hastası kadını dolandırdılar: Bankadaki parasını aldılar, sahte evrakla evini satmaya çalıştılar

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 75 yaşındaki yaşlı kadını dolandırdıkları iddia edilen bakıcısı ve olaya karıştıkları belirlenen iki kişi tutuklandı. Şüphelilerin yaşlı kadının... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T12:32+0300

2025-07-18T12:32+0300

2025-07-18T12:32+0300

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İstanbul'da Sahavet K. isimli 75 yaşındaki demans hastası yaşlı kadın bakıcı ve onunla birlikte hareket eden üç kişinin hedefi oldu. Bakıcının, yaşlı kadının banka hesabındaki 3.5 milyon lirasının çektiği ve sahte senet düzenlenerek evini de icra yoluyla satmaya çalıştığı tespit edildi. Bakıcı Harun E.'nin, 3 yıl önce de 84 yaşındaki karısı ölünce, 17 milyonluk miras nedeniyle yaşanan dava sürecine ilişkin televizyon programlarına çıkarak, açıklamalarda bulunduğu da ortaya çıktı. Şüpheliler tutuklandı. Banka hesapları boşaltıldıİstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te mağdur Sahavet K'nin (75) demans hastalığından dolayı kendisine bakan şüpheli tarafından dolandırıldığı yönündeki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayet üzerine çalışma başlattı. Ekipler, mağdurun banka hesabında bulunan 3,5 milyon lirayı çeken şüphelinin sahte senet düzenleyerek kadının evini de icra yoluyla satmaya çalıştığını tespit etti.Soruşturmayı derinleştiren polis, kadının bakıcılığını üstlenen Harun E. (42) ile olaya karıştıkları belirlenen S.Y. (54) ve A.T'yi (39) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlılardan S.Y'nin daha önce çeşitli suçlardan 6 kaydı olduğu anlaşıldı.Bakıcının eşinin 17 milyonluk mirası davalık çıktıBakaıcı Harun E'nin, 3 yıl önce de 84 yaşındaki karısı ölünce, 17 milyonluk miras nedeniyle yaşanan dava sürecine ilişkin televizyon programlarına çıkarak, açıklamalarda bulunduğu anlaşıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.'Beni eve kilitlediler, paralarımı aldılar'Olayın ortaya çıkarılmasını sağlayan yaşlı kadının vasisi Meral Gemici olayı nasıl öğrendiklerini şöyle anlattı: "Gayet iyi gibiydi telefonda. Uzun uzun konuşmalar yapıyordu. Daha sonra da telefonlarına ulaşamamaya başladık. Eşimle evine gittik. Gittiğimizde kapıyı açtığımda iç çamaşırları bile üstünde yoktu. Demansa girdiğini düşünerek üzerini falan kapattık. Ev inanılmaz kötüydü. Her şey alt üst olmuştu. Hemen zaten Sahavet teyzeyi koruma altına aldık. Sosyal hizmetlere de götürdük.Daha sonra da vasisi olmak için atandım. Evde temizlik yaptığımız sırada icra kağıtlarını ve Sehavet K'nin fotoğraflarının arkasında yazılar olduğunu gördüm. Yazılarda 'Eve kilitlediler beni, paralarımı aldılar, yardım' demiş,155 yazmış. Daha sonra da bana bir kağıt verdi, yine aynı şekilde 'Beni eve kilitlediler, açım, hastayım, paralarımı aldılar' yazıyordu. Şikayette bulunduk, sağ olsun İl Emniyet Müdürümüz Selami Yıldız kimsesizlerin sesi oldu. Başsavcımız, diğer savcılarımız, polisler herkes bize çok büyük destek olup yardım ettiler. Tek istediğim; bütün mahallemizdeki yaşlılarımıza, annelerimize, babalarımıza sahip çıkalım"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/tapu-mudurlugunde-dublor-kullanarak-dolandiricilik-yapmak-istediler-1097577415.html

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