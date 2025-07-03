https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/tapu-mudurlugunde-dublor-kullanarak-dolandiricilik-yapmak-istediler-1097577415.html

Tapu müdürlüğünde 'dublör' kullanarak dolandırıcılık yapmak istediler

Tapu müdürlüğünde 'dublör' kullanarak dolandırıcılık yapmak istediler

Sputnik Türkiye

Çiğli Tapu Müdürlüğü'nde arsa ve ev sahiplerinin yerine 'dublör' kullanarak sahte evraklarla işlem yapmak isteyen altı kişi yakalandı. 03.07.2025, Sputnik Türkiye

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İzmir Çiğli Tapu Müdürlüğü'nde tapu devir işleminde gerçek arsa ve ev sahibinin yerine 'dublör' kullanarak sahte evraklarla satış işlemleri yaptırmak isteyen altı kişi suçüstü yakalandı. Üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç üstü yakalandılar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, arsa ve ev sahibi vatandaşların yerine "dublör" kullanarak tapu dairesinde sahte evrakla işlem yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. Bir süre devam eden teknik ve fiziki takip sonucunda, şüpheliler Çiğli Tapu Müdürlüğü'nde suçüstü yakalandı.Gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılığa sevk edilen T.K. hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğer şüpheliler H.A, A.B. ve A.D. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/tapu-memurunun-dikkati-20-milyonluk-dolandiriciligi-onledi-1096792041.html

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