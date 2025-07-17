https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/yunus-emre-enstitusunun-eski-baskani-esenboga-havalimaninda-gozaltina-alindi-1097959369.html
Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı
Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Şeref Ateş, Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı. Ateş, naylon faturalar ile yolsuzlukla suçlanıyordu. 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T13:46+0300
2025-07-17T13:46+0300
2025-07-17T14:19+0300
türki̇ye
yunus emre enstitüsü
şeref ateş
gözaltı merkezi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında yakalama kararı bulunan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş'in Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığını bildirdi.Şeref Ateş neden gözaltına alındı?Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratılmasına ilişkin soruşturmada, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Şeref Ateş'in, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yakalandığı belirtildi.Ankara Adliyesi'ne sevk edilecekAteş'in, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edileceği kaydedildi.Yurt dışında bulunan Ateş'in, Türkiye'ye girdiği sırada gözaltına alındığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/gozaltina-alinip-serbest-birakilan-fenomen-testo-taylandan-aciklama-1097924402.html
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yunus emre enstitüsü eski başkanı şeref ateş
yunus emre enstitüsü eski başkanı şeref ateş
Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı
13:46 17.07.2025 (güncellendi: 14:19 17.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Şeref Ateş, Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı. Ateş, naylon faturalar ile yolsuzlukla suçlanıyordu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında yakalama kararı bulunan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş'in Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığını bildirdi.
Şeref Ateş neden gözaltına alındı?
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratılmasına ilişkin soruşturmada, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Şeref Ateş'in, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yakalandığı belirtildi.
Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek
Ateş'in, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edileceği kaydedildi.
Yurt dışında bulunan Ateş'in, Türkiye'ye girdiği sırada gözaltına alındığı öğrenildi.