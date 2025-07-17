https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/yunus-emre-enstitusunun-eski-baskani-esenboga-havalimaninda-gozaltina-alindi-1097959369.html

Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı

Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Şeref Ateş, Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı. Ateş, naylon faturalar ile yolsuzlukla suçlanıyordu. 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T13:46+0300

2025-07-17T13:46+0300

2025-07-17T14:19+0300

türki̇ye

yunus emre enstitüsü

şeref ateş

gözaltı merkezi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında yakalama kararı bulunan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş'in Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığını bildirdi.Şeref Ateş neden gözaltına alındı?Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratılmasına ilişkin soruşturmada, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Şeref Ateş'in, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yakalandığı belirtildi.Ankara Adliyesi'ne sevk edilecekAteş'in, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edileceği kaydedildi.Yurt dışında bulunan Ateş'in, Türkiye'ye girdiği sırada gözaltına alındığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/gozaltina-alinip-serbest-birakilan-fenomen-testo-taylandan-aciklama-1097924402.html

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Sputnik Türkiye

yunus emre enstitüsü eski başkanı şeref ateş