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Gözaltına alınıp serbest bırakılan fenomen Testo Taylan'dan açıklama
Gözaltına alınıp serbest bırakılan fenomen Testo Taylan'dan açıklama
Sputnik Türkiye
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, bilinen adıyla "Testo Taylan", 13 yaşındaki bir hayranına fiziksel saldırıda... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
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kocaeli
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Sosyal medya fenomeni Testo Taylan, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, 13 yaşındaki bir hayranına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, dün gece saatlerinde yaşandı. İddialara göre, Taylan, uzun süredir sosyal medya üzerinden tanışmak isteyen hayranıyla karşılaştı. Ancak hayranının fotoğraf çektirme isteği, ünlü fenomeni öfkelendirdi.Fotoğraf isteği şiddetle sonuçlandıGenç hayranın, iddiaya göre yalnızca birlikte fotoğraf çekilmek istemesi üzerine Testo Taylan sinirlendi ve çocuğa fiziksel saldırıda bulundu. Olay sonrası darp edilen çocuk, yaşadığı olayı ailesine anlattı. Aile şikâyetçi oldu, polis hızla devreye girdiOlayı öğrenen aile, çocuklarının maruz kaldığı şiddeti Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bildirerek şikâyette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, iddiaları değerlendirdi ve olayla ilgili soruşturma başlattı.Testo Taylan gözaltına alındı, sonra serbest kaldıYapılan çalışmalar sonucunda, sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız polis ekipleri tarafından Körfez ilçesinde gözaltına alındı. Ancak alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Testo Taylan'dan açıklamaTesto Taylan, 13 yaşındaki hayranını darbettiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Taylan, "Evimin önüne gelip küfür edip kaçıyorlar. 10-15 kişilik çocuklar… Defalarca sözlü şekilde uyardım, anlamadılar. İnsanı zorla cinnet geçirtiyorlar. Karşı taraf bir şey yapınca suçlu oluyor" ifadelerini kullandı.
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gözaltı, kocaeli, testo taylan
gözaltı, kocaeli, testo taylan

Gözaltına alınıp serbest bırakılan fenomen Testo Taylan'dan açıklama

12:21 16.07.2025
© FotoğrafTesto Taylan
Testo Taylan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© Fotoğraf
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, bilinen adıyla "Testo Taylan", 13 yaşındaki bir hayranına fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Testo Taylan daha sonra serbest bırakıldı. Taylan, sosyal medya hesabından bir açıklama da paylaştı.
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, 13 yaşındaki bir hayranına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, dün gece saatlerinde yaşandı. İddialara göre, Taylan, uzun süredir sosyal medya üzerinden tanışmak isteyen hayranıyla karşılaştı. Ancak hayranının fotoğraf çektirme isteği, ünlü fenomeni öfkelendirdi.

Fotoğraf isteği şiddetle sonuçlandı

Genç hayranın, iddiaya göre yalnızca birlikte fotoğraf çekilmek istemesi üzerine Testo Taylan sinirlendi ve çocuğa fiziksel saldırıda bulundu. Olay sonrası darp edilen çocuk, yaşadığı olayı ailesine anlattı.

Aile şikâyetçi oldu, polis hızla devreye girdi

Olayı öğrenen aile, çocuklarının maruz kaldığı şiddeti Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bildirerek şikâyette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, iddiaları değerlendirdi ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

Testo Taylan gözaltına alındı, sonra serbest kaldı

Yapılan çalışmalar sonucunda, sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız polis ekipleri tarafından Körfez ilçesinde gözaltına alındı. Ancak alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Testo Taylan'dan açıklama

Testo Taylan, 13 yaşındaki hayranını darbettiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Taylan, "Evimin önüne gelip küfür edip kaçıyorlar. 10-15 kişilik çocuklar… Defalarca sözlü şekilde uyardım, anlamadılar. İnsanı zorla cinnet geçirtiyorlar. Karşı taraf bir şey yapınca suçlu oluyor" ifadelerini kullandı.
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