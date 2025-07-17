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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş’ın rakibi, Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk oldu. İlk maçta Ilves’i 6-0 mağlup eden... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T21:32+0300
2025-07-17T21:32+0300
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e rakip oldu.Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar Donetsk, turnuvanın 1. eleme turunda Finlandiya'nın Ilves takımıyla eşleşmişti. İlk maçı evinde 6-0 gibi farklı bir skorla kazanan Shakhtar, rövanşta deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını üst tura yazdırdı.İkinci eleme turunda Beşiktaş ve Shakhtar Donetsk arasında oynanacak olan mücadelelerin tarihleri de netleşti. İlk karşılaşma 24 Temmuz’da, rövanş mücadelesi ise 31 Temmuz’da oynanacak. İki maçın da saat ve stat bilgilerinin UEFA tarafından duyurulacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/besiktas-admira-wackerla-hazirlik-macina-cikiyor-mac-saat-kacta-hangi-kanalda--1097830329.html
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avrupa, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, tarihi maç, maç yayını, uefa avrupa ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi belli oldu

21:32 17.07.2025
© AA / Ahmet OkatalıBeşiktaş
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
© AA / Ahmet Okatalı
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş’ın rakibi, Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk oldu. İlk maçta Ilves’i 6-0 mağlup eden Shakhtar, rövanşta 0-0 berabere kalarak tur atladı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e rakip oldu.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar Donetsk, turnuvanın 1. eleme turunda Finlandiya'nın Ilves takımıyla eşleşmişti. İlk maçı evinde 6-0 gibi farklı bir skorla kazanan Shakhtar, rövanşta deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını üst tura yazdırdı.
İkinci eleme turunda Beşiktaş ve Shakhtar Donetsk arasında oynanacak olan mücadelelerin tarihleri de netleşti. İlk karşılaşma 24 Temmuz’da, rövanş mücadelesi ise 31 Temmuz’da oynanacak. İki maçın da saat ve stat bilgilerinin UEFA tarafından duyurulacağı açıklandı.
Beşiktaş - Admira Wacker maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte hazırlık maçı detayları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
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Beşiktaş, Admira Wacker'la hazırlık maçına çıkıyor: Maç saat kaçta, hangi kanalda?
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