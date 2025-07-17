https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/uefa-avrupa-liginde-besiktasin-rakibi-belli-oldu-1097968621.html

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi belli oldu

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş’ın rakibi, Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk oldu. İlk maçta Ilves’i 6-0 mağlup eden... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T21:32+0300

2025-07-17T21:32+0300

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e rakip oldu.Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar Donetsk, turnuvanın 1. eleme turunda Finlandiya'nın Ilves takımıyla eşleşmişti. İlk maçı evinde 6-0 gibi farklı bir skorla kazanan Shakhtar, rövanşta deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını üst tura yazdırdı.İkinci eleme turunda Beşiktaş ve Shakhtar Donetsk arasında oynanacak olan mücadelelerin tarihleri de netleşti. İlk karşılaşma 24 Temmuz’da, rövanş mücadelesi ise 31 Temmuz’da oynanacak. İki maçın da saat ve stat bilgilerinin UEFA tarafından duyurulacağı açıklandı.

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avrupa, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, tarihi maç, maç yayını, uefa avrupa ligi