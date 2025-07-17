https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/uefa-avrupa-liginde-besiktasin-rakibi-belli-oldu-1097968621.html
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş’ın rakibi, Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk oldu. İlk maçta Ilves’i 6-0 mağlup eden... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T21:32+0300
2025-07-17T21:32+0300
2025-07-17T21:32+0300
spor
avrupa
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü derneği
beşiktaş jimnastik kulübü
maç
tarihi maç
maç yayını
uefa avrupa ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097794298_0:85:1985:1202_1920x0_80_0_0_a3c7dc78d2f74bb547e6a82a5bbfa2a4.jpg
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e rakip oldu.Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar Donetsk, turnuvanın 1. eleme turunda Finlandiya'nın Ilves takımıyla eşleşmişti. İlk maçı evinde 6-0 gibi farklı bir skorla kazanan Shakhtar, rövanşta deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını üst tura yazdırdı.İkinci eleme turunda Beşiktaş ve Shakhtar Donetsk arasında oynanacak olan mücadelelerin tarihleri de netleşti. İlk karşılaşma 24 Temmuz’da, rövanş mücadelesi ise 31 Temmuz’da oynanacak. İki maçın da saat ve stat bilgilerinin UEFA tarafından duyurulacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/besiktas-admira-wackerla-hazirlik-macina-cikiyor-mac-saat-kacta-hangi-kanalda--1097830329.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097794298_110:0:1875:1324_1920x0_80_0_0_85c56133e5eb31a3bd28846dc09a7857.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, tarihi maç, maç yayını, uefa avrupa ligi
avrupa, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, tarihi maç, maç yayını, uefa avrupa ligi
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş’ın rakibi, Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk oldu. İlk maçta Ilves’i 6-0 mağlup eden Shakhtar, rövanşta 0-0 berabere kalarak tur atladı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e rakip oldu.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar Donetsk, turnuvanın 1. eleme turunda Finlandiya'nın Ilves takımıyla eşleşmişti. İlk maçı evinde 6-0 gibi farklı bir skorla kazanan Shakhtar, rövanşta deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını üst tura yazdırdı.
İkinci eleme turunda Beşiktaş ve Shakhtar Donetsk arasında oynanacak olan mücadelelerin tarihleri de netleşti. İlk karşılaşma 24 Temmuz’da, rövanş mücadelesi ise 31 Temmuz’da oynanacak. İki maçın da saat ve stat bilgilerinin UEFA tarafından duyurulacağı açıklandı.