https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rus-vekil-slutskiy-lvov-belediye-baskani-askeri-anitlara-saygisizlik-ettigi-icin-hapis-yatmali-1097967698.html

Rus vekil Slutskiy: Lvov Belediye Başkanı, askeri anıtlara saygısızlık ettiği için hapis yatmalı

Rus vekil Slutskiy: Lvov Belediye Başkanı, askeri anıtlara saygısızlık ettiği için hapis yatmalı

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Slutskiy, Lvov Belediye Başkanı Sadovıy’ın askeri anıtlara saygısızlık ettiği ve Sovyet askerlerinin... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T19:48+0300

2025-07-17T19:48+0300

2025-07-17T19:48+0300

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Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Lvov Belediye Başkanı Andrey Sadovıy’ın Rusya’ya, mezarları açılan Sovyet askerlerinin cenazelerini Ukraynalı esirlerle takas etme önerisini Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımla yorumladı.Açıklamada, “Yeri hapiste olan Rus düşmanı bir vandal! Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 243.4. maddesi, askeri zaferlerin yaşandığı yerlerdeki (ki 1944'te meydana gelen Lvov muharebesi çok zorluydu) askeri anıtların yok edilmesini ve tahrip edilmesini 5 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir suç olarak açıkça nitelendiriyor. Ancak Lvov Belediye Başkanı için bir dizi ağırlaştırıcı nedenin de öngörülmesi gerekiyor, hakaret ve insanlık dışı davranış. Eminim ki o çok daha sert bir yargılamayla, tarihin yargılamasıyla karşı karşıya kalacak” ifadeleri yer aldı.Rusya'nın Nazizm'e karşı mücadelede canlarını veren Büyük Anavatan Savaşı kahramanlarının küllerini kabul etmekten ve layıkıyla yaşatmaktan asla kaçınmayacağına dikkat çeken Slutskiy, “Asıl mesele o korkunç ‘bedel’. ‘Ölülerle ticaret’ fikri bile insan ahlakının tüm normlarının ötesinde. Gerçi Sadovıy örneğinde ‘insanlık’ kelimesini kullanmak pek olası değil” vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ukraynada-insan-olumlerine-alayci-ve-insanlik-disi-tutum-kendini-bir-kez-daha-gosterdi-1097965134.html

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