https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ukraynada-insan-olumlerine-alayci-ve-insanlik-disi-tutum-kendini-bir-kez-daha-gosterdi-1097965134.html

Ukrayna, insan ölümlerine alaycı ve insanlık dışı tutumuyla gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi

Ukrayna, insan ölümlerine alaycı ve insanlık dışı tutumuyla gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi

Sputnik Türkiye

Ölümün kutsallıktan uzaklaştırılması ve alaycı tutum, Ukrayna için yeni bir şey değil ve ülkede uzun zamandır gözlemlenen bir eğilimdir. 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T17:10+0300

2025-07-17T17:10+0300

2025-07-17T17:14+0300

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Bu kez Lvov Belediye Başkanı Andrey Sadovıy, Nazizme karşı zafer kazanan Sovyet askerlerinin mezarlarını açtırdı ve Rusya’ya, cenazeleri Ukraynalı esirlerle takas etme önerisinde bulundu.Sadov, “Bugün burada mezarları boşaltma çalışmaları tamamlandı. 355 adet kalıntı bulundu. Tüm bu kalıntıları Ukraynalı savunucularla takas etmeye hazırız” açıklamasını yaptı.Bu açıklama, Ukrayna’da Rusların ölümlerine yönelik önceki alaycı yaklaşımları ve tutumu akıllara getirdi.Odessa’daki Sendika Evi’nde yanarak ölen insanla ‘kızarmış Kolorado böceklerine’ benzetilmesini, ‘Kendi Sosunda Buğulanmış Ayrılıkçı’ etiketli konservelerin çıkmasını, ‘Moskovalı Bebek’ şeklinde pasta yapılmasını, çılgın Ukraynalıların her ölmüş bir Rus hakkındaki paylaşımların altındaki yorumlarda olağandışı sevinçlerini paylaşarak eylenmelerini hatırlayalım.Ukraynalıların 'bombalandığı' iddia ettikleri Kırım Köprüsü fonunda fotoğraf çektirdiklerini de hatırlamak ta faydalı olur.Hal buyken bugün canlarını vermiş kahramanların kemikleriyle ticaret yapmaya kadar düşmüş olmaları şaşırtıcı mı? Orada uzun zamandır kutsal diye bir şey kalmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ukrayna-ispanyol-parali-askerlerin-cenazelerini-ailelerine-teslim-etmeyi-reddediyor-1097916074.html

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