https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/kabine-toplantisi-bugun-tarihinde-ilk-kez-persembe-gunu-yapilacak-masada-hangi-basliklar-var-saat-1097952679.html

Kabine Toplantısı bugün tarihinde i̇lk kez perşembe günü yapılacak: Masada hangi başlıklar var? Saat kaçta açıklanacak?

Kabine Toplantısı bugün tarihinde i̇lk kez perşembe günü yapılacak: Masada hangi başlıklar var? Saat kaçta açıklanacak?

Sputnik Türkiye

Kabine toplantısı bugün ilk kez Perşembe günü gerçekleşiyor. Terörle mücadele, Suriye’deki son durum, emekli maaşları ve orman yangınları masada. Toplantı sonrası Erdoğan’dan açıklama bekleniyor.

2025-07-17T11:42+0300

2025-07-17T11:42+0300

2025-07-17T11:42+0300

türki̇ye

emekli

perşembe

suriye

i̇srail

sdg

türkiye

kabine

kabine

kabine

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, alışılmışın dışında bir şekilde ilk kez Perşembe günü toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek toplantı saat 15.30'da Beştepe'de başlayacak.Toplantının Perşembe günü yapılması Ankara kulislerinde dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlanırken, bazı kaynaklar toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlarla akşam yemeği yiyeceğini öne sürdü.🟠 Gündemin i̇lk maddesi: Terörsüz Türkiye süreciKabine toplantısında, "Terörsüz Türkiye" adımları ana gündem maddesi olacak. Son dönemde güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar ve olası yeni stratejiler masaya yatırılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kapsamda önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.🟠 Suriye’deki çatışmalar ve İsrail saldırıları da masadaToplantının dış politika gündeminde Suriye’deki son gelişmeler öne çıkıyor. İsrail'in hava saldırıları, Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar ve SDG’nin geleceğine ilişkin olasılıklar değerlendirilecek.🟠 Emekli zammına ek düzenleme gündemdeTemmuz ayında yapılan yüzde 16,67 oranındaki emekli maaşı zammı sonrası, ek düzenlemelerin gündeme gelip gelmeyeceği de merak ediliyor. En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL’ye çıkmasının ardından, memur ve emekli kesime yönelik yeni adımlar atılabilir.Asgari ücretle ilgili yeni değerlendirmeler de kabine gündemine alınabilir.🟠 Orman yangınlarıyla mücadele de tartışılacakYaz aylarının gelmesiyle Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınları da kabinenin sıcak gündem başlıkları arasında yer alıyor. Alınan önlemler, yangınlara müdahale kapasitesi ve bölgesel risk haritaları toplantıda ele alınacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/memleket-partisi-kapaniyor-tarih-aciklandi-1097951597.html

türki̇ye

perşembe

suriye

i̇srail

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