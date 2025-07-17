https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/memleket-partisi-kapaniyor-tarih-aciklandi-1097951597.html

Memleket Partisi kapanıyor: Tarih açıklandı

Memleket Partisi kapanıyor: Tarih açıklandı

Sputnik Türkiye

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce’nin partisi kapanıyor. Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, 21-22 Temmuz’daki kurultayda kapatma... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T11:32+0300

2025-07-17T11:32+0300

2025-07-17T11:32+0300

türki̇ye

memleket partisi

muharrem i̇nce

asuman ali güven

cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)

cumhuriyet halk partisi (chp)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/13/1069924557_0:239:3215:2047_1920x0_80_0_0_9d103cc52276572e8d180bc39069facb.jpg

2021 yılında CHP'den istifa eden Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi, siyasi hayatına veda etmeye hazırlanıyor. Partinin Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, yaptığı açıklamada, partinin feshi için kurultayın 21-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.Kurultayda fesih oylaması yapılacakAsuman Ali Güven, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Memleket Partisi’ni kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz.Bize inanan, bizimle birlikte bu yolda yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm gençlere tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize çağrım şudur. Gelin, kapanış kurultayımızın ardından, hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nde buluşalım. Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak mücadeleyi omuz omuza sürdürelim. Bu bir son değil. Bu bir başlangıçtır. Yolumuz açık olsun.”Açıklamada, partinin kapatılmasının ardından CHP çatısı altında birleşme çağrısı yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/grand-kartal-otel-yangini-davasinda-dikkat-ceken-ifade-keskelerim-cok-fazla-tahliyemi-istemiyorum-1097949502.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

memleket partisi, muharrem i̇nce, asuman ali güven, cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), cumhuriyet halk partisi (chp)