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Memleket Partisi kapanıyor: Tarih açıklandı
Memleket Partisi kapanıyor: Tarih açıklandı
Sputnik Türkiye
CHP'den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce’nin partisi kapanıyor. Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, 21-22 Temmuz’daki kurultayda kapatma... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T11:32+0300
2025-07-17T11:32+0300
türki̇ye
memleket partisi
muharrem i̇nce
asuman ali güven
cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)
cumhuriyet halk partisi (chp)
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2021 yılında CHP'den istifa eden Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi, siyasi hayatına veda etmeye hazırlanıyor. Partinin Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, yaptığı açıklamada, partinin feshi için kurultayın 21-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.Kurultayda fesih oylaması yapılacakAsuman Ali Güven, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Memleket Partisi’ni kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz.Bize inanan, bizimle birlikte bu yolda yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm gençlere tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize çağrım şudur. Gelin, kapanış kurultayımızın ardından, hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nde buluşalım. Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak mücadeleyi omuz omuza sürdürelim. Bu bir son değil. Bu bir başlangıçtır. Yolumuz açık olsun.”Açıklamada, partinin kapatılmasının ardından CHP çatısı altında birleşme çağrısı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/grand-kartal-otel-yangini-davasinda-dikkat-ceken-ifade-keskelerim-cok-fazla-tahliyemi-istemiyorum-1097949502.html
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memleket partisi, muharrem i̇nce, asuman ali güven, cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), cumhuriyet halk partisi (chp)
memleket partisi, muharrem i̇nce, asuman ali güven, cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), cumhuriyet halk partisi (chp)

Memleket Partisi kapanıyor: Tarih açıklandı

11:32 17.07.2025
© AACumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
© AA
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CHP'den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce’nin partisi kapanıyor. Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, 21-22 Temmuz’daki kurultayda kapatma kararının alınacağını duyurdu.
2021 yılında CHP'den istifa eden Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi, siyasi hayatına veda etmeye hazırlanıyor. Partinin Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, yaptığı açıklamada, partinin feshi için kurultayın 21-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kurultayda fesih oylaması yapılacak

Asuman Ali Güven, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Memleket Partisi’ni kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz.
Bize inanan, bizimle birlikte bu yolda yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm gençlere tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize çağrım şudur. Gelin, kapanış kurultayımızın ardından, hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nde buluşalım. Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak mücadeleyi omuz omuza sürdürelim. Bu bir son değil. Bu bir başlangıçtır. Yolumuz açık olsun.
Açıklamada, partinin kapatılmasının ardından CHP çatısı altında birleşme çağrısı yapıldı.
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