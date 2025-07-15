https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/osimhen-transferi-tikandi-galatasarayin-teklifine-napoliden-ret-resmi-aciklama-geldi-1097886249.html
Osimhen transferi tıkandı: Galatasaray’ın teklifine Napoli'den ret, resmi açıklama geldi
Osimhen transferi tıkandı: Galatasaray’ın teklifine Napoli'den ret, resmi açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli’ye 75 milyon Euro’luk teklif sundu ancak Başkan Aurelio De Laurentiis bu öneriyi geri çevirdi. İtalyan... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T07:26+0300
2025-07-15T07:26+0300
2025-07-15T07:26+0300
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Transferde vites yükselten Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu güçlendirmek için gözünü Victor Osimhen’e çevirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı yıldız için 40 milyon Euro peşin, kalan 35 milyon Euro’yu ise iki taksitte ödeme şeklinde toplam 75 milyon Euro teklif etti.Ancak bu teklif, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis tarafından yeterli bulunmadı. İtalyan futbol adamı, taksitlerin 2026 yılına kadar tamamlanmasını talep etti. Galatasaray Yönetimi, bu şartları kabul etmedi ve yeni teklif sunulmayacağını açıkladı. Görüşmeler şimdilik askıya alındı.Teminat mektubu gerilimiSabah'ın haberine göre, transfer sürecinde kilit konulardan biri de banka teminatı oldu. İsmini vermek istemeyen bir İtalyan yöneticiye, “Galatasaray’ın size teminat sunduğu doğru mu?” sorusu yöneltildi. Yanıt netti: “Teminat mektubu verildiği bilgisi tamamen yanlış.”Aynı yetkiliye, “Bu transferin gerçekleşme ihtimali nedir?” sorusu yöneltildiğinde ise şu değerlendirmede bulundu:“Bana göre yüzde 30.”Napoli’den resmi Osimhen açıklamasıGörüşmeler devam ederken Napoli Kulübü, Victor Osimhen hakkında resmi bir açıklama yaptı. Kulübün internet sitesinde yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:"Victor Osimhen, sağlık durumuyla alakalı raporları kulübe ilettiği için antrenmana katılmadı."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/osimhen-transferinde-son-perde-galatasaray-bastiriyor-teklifin-ret-nedeni-ortaya-cikti-1097838082.html
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osimhen, napoli, galatasaray
osimhen, napoli, galatasaray
Osimhen transferi tıkandı: Galatasaray’ın teklifine Napoli'den ret, resmi açıklama geldi
Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli’ye 75 milyon Euro’luk teklif sundu ancak Başkan Aurelio De Laurentiis bu öneriyi geri çevirdi. İtalyan kulübü, ödeme takvimi ve teminat mektubu konusunda ikna olmadı. Görüşmeler tıkanırken, Napoli Osimhen’in sağlık raporu nedeniyle antrenmana çıkmadığını açıkladı.
Transferde vites yükselten Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu güçlendirmek için gözünü Victor Osimhen’e çevirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı yıldız için 40 milyon Euro peşin, kalan 35 milyon Euro’yu ise iki taksitte ödeme şeklinde toplam 75 milyon Euro teklif etti.
Ancak bu teklif, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis tarafından yeterli bulunmadı. İtalyan futbol adamı, taksitlerin 2026 yılına kadar tamamlanmasını talep etti. Galatasaray Yönetimi, bu şartları kabul etmedi ve yeni teklif sunulmayacağını açıkladı. Görüşmeler şimdilik askıya alındı.
Sabah'ın haberine göre, transfer sürecinde kilit konulardan biri de banka teminatı oldu. İsmini vermek istemeyen bir İtalyan yöneticiye, “Galatasaray’ın size teminat sunduğu doğru mu?” sorusu yöneltildi. Yanıt netti: “Teminat mektubu verildiği bilgisi tamamen yanlış.”
Aynı yetkiliye, “Bu transferin gerçekleşme ihtimali nedir?” sorusu yöneltildiğinde ise şu değerlendirmede bulundu:
Napoli’den resmi Osimhen açıklaması
Görüşmeler devam ederken Napoli Kulübü, Victor Osimhen hakkında resmi bir açıklama yaptı. Kulübün internet sitesinde yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Victor Osimhen, sağlık durumuyla alakalı raporları kulübe ilettiği için antrenmana katılmadı."