https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ab-rusyadan-petrol-ithalatini-uc-ayin-en-yuksek-seviyesine-cikardi-1097946021.html
AB, Rusya'dan petrol ithalatını üç ayın en yüksek seviyesine çıkardı
AB, Rusya'dan petrol ithalatını üç ayın en yüksek seviyesine çıkardı
Sputnik Türkiye
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Mayıs ayında Rusya'dan petrol ithalatını üç aylık zirveye çıkardı. 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T08:44+0300
2025-07-17T08:44+0300
2025-07-17T08:50+0300
dünya
avrupa birliği
ab
slovakya
macaristan
rusya
petrol
petrol ithalatı
avrupa birliği i̇statistik ofisi (eurostat)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101332/99/1013329918_0:109:2048:1261_1920x0_80_0_0_e29606a5ad7ba2c4a4d31e86654bbe5a.jpg
AB’nin Mayıs ayında Rusya’dan petrol ithalatı yüzde 5.5 oranında artarak bu yılın Şubat ayından bu yana en yüksek seviye olan 407 milyon 400 bin euroya ulaştı.Toplam ithalatın 205 milyon 900 bin euroluk kısmı Slovakya’ya ait. Bu ülke bir önceki aya göre ithalatı yüzde 5.8 oranında azalttı. Rusya’ya 201 milyon 500 bin euro ödeyen Macaristan ithalatını bir önceki aya göre yüzde 22 artırdı.Toplamda AB ülkeleri, Ocak-Mayıs döneminde Rusya'dan toplam 2 milyar 300 milyon euro değerinde petrol satın aldı. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 2 milyar 900 milyon euroydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/trump-150-ulkeye-ek-ithalat-vergisi-getirmek-istiyor-1097945761.html
avrupa birliği
slovakya
macaristan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101332/99/1013329918_111:0:1938:1370_1920x0_80_0_0_5855d98ccb2fbf402fb7b06257468cf6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa birliği, ab, slovakya, macaristan, rusya, petrol, petrol ithalatı, avrupa birliği i̇statistik ofisi (eurostat)
avrupa birliği, ab, slovakya, macaristan, rusya, petrol, petrol ithalatı, avrupa birliği i̇statistik ofisi (eurostat)
AB, Rusya'dan petrol ithalatını üç ayın en yüksek seviyesine çıkardı
08:44 17.07.2025 (güncellendi: 08:50 17.07.2025)
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Mayıs ayında Rusya'dan petrol ithalatını üç aylık zirveye çıkardı.
AB’nin Mayıs ayında Rusya’dan petrol ithalatı yüzde 5.5 oranında artarak bu yılın Şubat ayından bu yana en yüksek seviye olan 407 milyon 400 bin euroya ulaştı.
Toplam ithalatın 205 milyon 900 bin euroluk kısmı Slovakya’ya ait. Bu ülke bir önceki aya göre ithalatı yüzde 5.8 oranında azalttı. Rusya’ya 201 milyon 500 bin euro ödeyen Macaristan ithalatını bir önceki aya göre yüzde 22 artırdı.
Toplamda AB ülkeleri, Ocak-Mayıs döneminde Rusya'dan toplam 2 milyar 300 milyon euro değerinde petrol satın aldı. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 2 milyar 900 milyon euroydu.