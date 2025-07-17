https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ab-rusyadan-petrol-ithalatini-uc-ayin-en-yuksek-seviyesine-cikardi-1097946021.html

AB, Rusya'dan petrol ithalatını üç ayın en yüksek seviyesine çıkardı

AB, Rusya'dan petrol ithalatını üç ayın en yüksek seviyesine çıkardı

Sputnik Türkiye

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Mayıs ayında Rusya'dan petrol ithalatını üç aylık zirveye çıkardı. 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T08:44+0300

2025-07-17T08:44+0300

2025-07-17T08:50+0300

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slovakya

macaristan

rusya

petrol

petrol ithalatı

avrupa birliği i̇statistik ofisi (eurostat)

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AB’nin Mayıs ayında Rusya’dan petrol ithalatı yüzde 5.5 oranında artarak bu yılın Şubat ayından bu yana en yüksek seviye olan 407 milyon 400 bin euroya ulaştı.Toplam ithalatın 205 milyon 900 bin euroluk kısmı Slovakya’ya ait. Bu ülke bir önceki aya göre ithalatı yüzde 5.8 oranında azalttı. Rusya’ya 201 milyon 500 bin euro ödeyen Macaristan ithalatını bir önceki aya göre yüzde 22 artırdı.Toplamda AB ülkeleri, Ocak-Mayıs döneminde Rusya'dan toplam 2 milyar 300 milyon euro değerinde petrol satın aldı. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 2 milyar 900 milyon euroydu.

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avrupa birliği

slovakya

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avrupa birliği, ab, slovakya, macaristan, rusya, petrol, petrol ithalatı, avrupa birliği i̇statistik ofisi (eurostat)